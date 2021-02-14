شاهد أول صور للناشطة لجين الهذلول في رحلة استجمام بعد 3 سنوات من الاعتقال

نشرت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، صوراً لشقيقتها التي افرج عنها قبل أيام من سجون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأظهرت الصور التي نشرتها لينا، شقيقتها لجين وهي في رحلة استجمام عقب 3 سنوات من الاعتقال في السجون السعودية.

وعلقت لينا على الصور التي نشرتها قائلة :” أختي البطلة لجين اليوم”.

اختي البطلة لجين اليوم

The brave @LoujainHathloul today

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#FreeLoujain pic.twitter.com/Cz3YIhzEr4 — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 13, 2021

تفاعل واسع مع صور لجين الهذلول

ولاقت صور الهذلول تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حسب ما رصدت وطن من تعليقات على الصور التي جرى نشرها.

💖💖💖💖💖 So happy to see her smile 💖💖 Indeed brave! She endured so much! #FreeLoujain — Areej Al Sadhan أريج السدحان (@AreejASadhan) February 13, 2021

قممممممممر الله يخليها ويحفظها ❤️❤️❤️❤️❤️ — شعاع Shoaa ♊🇨🇦🇸🇦 (@shoaa_ahm) February 13, 2021

وقال الناشط محمد عبدالله المسمري معلقاً على صور لجين الهذلول :” أصبحت ايقونة هذا الزمان لك المجد والرفعه أيتها الثائرة البطلة “.

أصبحت ايقونة هذا الزمان لك المجد والرفعه أيتها الثائرة البطله — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) February 13, 2021

فيما علقت الدكتورة جوري قائلة :” ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عظيمة هالإنسانة فعلًا، يا حلوووووك يا لجين

ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عظيمة هالإنسانة فعلًا، يا حلوووووك يا لجين ♥️♥️♥️♥️😩 — الدكتورة جوري💗 (@JouriDr) February 13, 2021

ابتسامتها بتخليني سعيده لمده اسبوع كامل — اليدي (@b1tchsadd) February 13, 2021

الذباب انتشر

ولم تسلم لجين من لمز الذباب السعودي الذي هاجمها رغم الافراج عنها حسب ما رصدت وطن من تعليقات صاحبت الصور التي نشرتها لينا.

كل من يؤازرها ليس من المجتمع السعودي بالمطلق بمعنى لاتهمنا ولاتمثلنا فهذه الشنشنة لاتؤثر فينا أبداً . — محمد بن عبدالله الغامدي (@MohammedGh1383) February 13, 2021

يا أهل الحجاز أتريدون بناتكم كلهم متبرجات مثل البطلة لجين ؟ — زيد بن اسامة (@zaydibnoussama) February 13, 2021

كأنها كانت في نزهه وين اثار التعذيب مانشوفها 🤔🤔🤔🤔 — 🇸🇦⁩⁦🇸🇦⁩Amani🇸🇦🇸🇦 (@Ama5668) February 13, 2021

ابن سلمان ينكر تعذيب لجين الهذلول

ونشرت الإعلامية الأمريكية “نورا أو دونيل” مقابلة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2019 ينكر فيها تعذيب لجين الهذلول .

وانكر بن سلمان ضمن برنامج “60 دقيقة” تعذيب الناشطة السعودية الهذلول التي أفرج عنها أمس عقب 1001 يوم سجن.

وقالت الصحيفة إن ولي العهد زعم فيه أن قضية لجين الهذلول تتعلق بالقرار المستقل للنيابة العامة.

وكتبت: “الآن تبيّن للعالم مدى استقلال قرار ابن سلمان”.

وقبل أيام، أعلنت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول عن الإفراج عنها من سجون المملكة.

وكانت أفادت بأن محكمة الاستئناف رفضت الإقرار بتعرض لجين إلى التعذيب خلال التحقيق معها.

وكتبت علياء شقيقة لجين الهذلول سلسلة تغريدات جاء فيها أن المحكمة استدعت والدها وولدتها دون إخطار مسبق.

كما أشارت إلى أن الاستدعاء للبت بقضية تعذيب لجين الهذلول خلال التحقيق معها.

ونقل علياء تبرير رفض المحكمة بالقول: “إذ أن على المجني عليها عبء تقديم الاثباتات”.

وتندرت من القرار: “ليش ما عندكم محققين؟، أو كما يقال “اقتل وأطلب من المقتول أن يثبت انه مقتول”.

وذكرت أن القاضي كان متفاجئًا من عقد الجلسة إذ كان يعيد قراءة الورقة ويتصل ويبدو أنه لم يكن مستعدًا.

كما بينت أن قرار المحكمة يقول أن على لجين تقديم الاثباتات حول تعذيب تعرضت له.

وقالت علياء: “طلبت تسجيل الكاميرات والمكالمات خلال فترة التعذيب لإثبات تواجدها في السجن السري”.

وأضافت لجين الهذلول: “لكن يبدو ان اجهزة الدولة غير قادرة على التحقيق “!

اعتقال لجين الهذلول

واعتقلت لجين الهذلول في 18 أيار/مايو 2018 بتهم عدة من بينها “التعامل مع جهات خارجية والتجاوز على ثوابت الوطنية والدينية”.

كما اتهمت المحكمة الهذلول بتنفيذ أجندة خارجية والتحريض على النظام الحاكم.

ووجه للهذلول تهمًا أخرى منها استخدام شبكة الانترنت للإضرار بالنظام العام للمملكة.

وبرزت الناشـطة الـهذلول في عام 2013 عندما بدأت حملات علنية من أجل حق المرأة في القيادة في السعودية.

كما ألقي القبض عليها لأول مرة في عام 2014 أثناء محاولتها السفر عبر الحدود من الإمارات العربية المتحدة.

وكان حينها لديها رخصة قيادة سارية -إلى المملكة العربية السعودية.

وحينها أمضت 73 يومًا في مركز احتجاز للنساء، وهي تجربة قالت لاحقًا إنها ساعدت في تشكيل حملتها ضد نظام ولاية الرجل في المملكة.

وكان ذلك عام 2016، بعد عام من أن أصبحت واحدة من أوائل النساء اللائي ترشحن للانتخابات البلدية في السعودية.

وكانت من بين 14 ألف موقع على عريضة موجهة إلى الملك سلمان تطالب بإنهاء نظام الولاية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك