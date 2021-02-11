شاهد ياسمين صبري قبل عمليات التجميل تثير ضجة واسعة.. لن تصدق أنها هي!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وصفت بـ”الصادمة” للفنانة المصرية ياسمين صبري، التي تتربع على عرش الممثلات المصريات بحسب آراء الجمهور.

وتناقل المغردون صورة قديمة قالوا إنها تعود للفنانة المصرية، قبل أن تصبح مشهورة وتتزوج من رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة.

لسه منزل قبل شوي ياسمين صبري قبل وبعد اي

الموضوع فلوس pic.twitter.com/kyDxIIgPnt — yaser alex 💞 (@yaser__lovely88) February 10, 2021

وبجانبها صورة جديدة لها، وبدا على شكلها اختلافاً كبيراً يوضح أنها تغيرت بشكل كامل بعد النجومية.

وأخذ المغردون يتداولون صورة ياسمين ويعقدون مقارنات بين شكلها قبل النجومية وبعدها.

وفي حقيقة الأمر بدا المظهر مختلفاً بشكل كامل عن قبل وبعد.

وقام أحد المغردين بنشر صور ياسمين القديمة والجديدة، وعلق عليها بالقول: ” لسه منزل قبل شوي ياسمين صبري قبل وبعد أي الموضوع فلوس”.

فيما قامت مغردة آخر بنشر صور ياسمين وعلق بعد عقد مقارنة بين الصورتين: ” ياسمين صبري قبل التجميل كانت بتعجبني اكتر كانت بنت مصرية حلوة”.

ياسمين صبري قبل التجميل كانت بتعجبني اكتر كانت بنت مصرية حلوة https://t.co/NqWXuGEp1o — بــَـهِـــيــّـة ⁦🧚 (@Baheyyyya) February 10, 2021

أما مغرد باسم “أسيد” قام بنشر صور ياسمين، وعلق عليها بنوع من السخرية وقال: ” رسالة لكل بنت، أنتي مش وحشه انتي معكيش فلوس بس”.

رسالة لكل بنت😌 أنتي مش وحشه انتي معكيش فلوس بس😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/wJxfjkILQ2 — أُسيد🙋‍♂️ (@ocadii) February 9, 2021

وذهب مغرد آخر لنشر صور لياسمين، وقال عليها ” صور ياسمين صبري قبل وبعد عمليات التجميل”.

صور ياسمين صبري قبل وبعد عمليات التجميل pic.twitter.com/SLYaV32gM1 — فايز الشريف (@fayezelsherif) December 19, 2020

ولم يتاح لنا التأكد من صحة هذه الصور القديمة وهل تعود لياسمين صبري أم لا؟، خاصة وأن الفتاة بالصورة القديمة محجبة.

ياسمين صبري في مستشفى أبو الريش

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري، وفي لفتة إنسانية منها، قامت صباح أمس الأربعاء 10 فبراير/شباط 2021. بزيارة مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال في منطقة المنيرة بمصر.

وقامت ياسمين صبري بالتبرع بمبلغ مالي للمستشفى من أجل دعمها في مشوار علاج الأطفال في مصر بشكل مجاني.

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها الرسمي بتويتر، صورا تظهرها في المستشفى مع الأطفال.

وعلقت على الصور قائلة:”شكراً جزيلاً علي استضافتي في مستشفي أبو الريش يارب الشفاء لكل مريض”

شكراً جزيلاً علي استضافتي في مستشفي #ابو_رواش

يارب الشفاء لكل مريض ❤️ pic.twitter.com/PMZtHlVrWg — Yasmine Sabri (@yasminesabri) February 10, 2021

ووفق ما قالت وسائل إعلام مصرية، فقد أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها وفخرها بالأطفال الذين وصفتهم بـ”الأبطال” المقيمين بالمستشفى.

وأثنت ياسمين في حديثها على قدرتهم على الصمود والمواجهة أمام المرض بكل شجاعة وابتسامة.

وقامت ياسمين صبري بتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين في المستشفى، كما قامت بزيارة مقر المحاضرات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للأطفال.

وتقيم إدارة المستشفى هذه المحاضرات من أجل توعيتهم وتوعية أسرهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية مواجهة الحالة النفسية السيئة. خلال مرحلة محاربتهم لهذا المرض، كما دعمهم بشكل معنوي خلال رحلة العلاج منه.

وأثار ظهور ياسمين صبري داخل المستشفى الجدل بين المتابعين.

فبينما أثنت معظم التعليقات على فعلها وسألوا لها الثواب من الله، رأى البعض أن أعمال الخير لا تصور بهذه الطريقة والاستعراض وتكون بين العبد وربه.

وقال أحد المغردين حول تغريدة ياسمين: “أخيرا شوفت فنانين مصر بيقوموا بالواجب الاجتماعي والانساني تجاه المواطنين المصريين. كما نرى الفنانين العالمين امثال انجيلينا جولي الف شكر ياسمين صبري واتمنى تكون بداية لباقي الفنانين والرياضين وتكون منافسة شرسة بينهم في الاعمال الخيرية كما يتنافسون في الفن والرياضة

شكراً جزيلاً علي استضافتي في مستشفي #ابو_رواش

يارب الشفاء لكل مريض ❤️ pic.twitter.com/PMZtHlVrWg — Yasmine Sabri (@yasminesabri) February 10, 2021

كما انتقد البعض ظهور ياسمين بكامل حلتها ومجوهراتها الغالية وسط الفقراء.

وكتبت مغردة في هذا السياق:” لكل مقام مقال المفروض محد يروح لأماكن الغلابا والمرضى بكامل زينته ومجوهراته الثمنية.”

لكل مقام مقال المفروض محد يروح لأماكن الغلابا والمرضى بكامل زينته ومجوهراته الثمنية لأن زياراتهم تعتبر مواساة والمواساة هي إنك تشعر بهم وتدعمهم نفسيًا ويحسون إنك زيهم مو مختلف عنهم وتراني احبك يا ياسمين — غلقنا (@000rheel) February 10, 2021

وتابعت موضحة:” لأن زياراتهم تعتبر مواساة والمواساة هي إنك تشعر بهم وتدعمهم نفسيًا. ويحسون إنك زيهم مو مختلف عنهم”

عضلات ياسمين صبري

وأثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري حالة من الجدل مطلع الشهر الحالي فبراير، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بانستغرام. ظهرت فيه وهي تستعرض لياقتها البدنية بممارسة التمارين الرياضية من داخل الجيم.

ولاقت صورة ياسمين التي تبرز عضلاتها من الخلف تندر وسخرية البعض، حيث شبهوها بالرجال.

وصادف تاريخ الواحد والعشرين من يناير/كانون الثاني، عيد ميلاد ياسمين صبري، لتتم بذلك 33 عاماً من عمرها. فيما تحرص ياسمين بشكل مستمر على مشاركة جمهورها أحدث الصور والإطلالات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبري العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

تقليد لزوجة رونالدو

وخلال الأسابيع الماضية، تلقت ياسمين صبري عديد من التغريدات الساخرة منها، التي شنها عدد من المغردين. معتبرين أنها تسعى بشكل مستمر لتقليد زوجة لاعب المنتخب البرتغالي ونجم ريال مدريد الأسبق كرستيانو رونالدو، جورجينا روديجيز.

وقال المغردون إن ياسمين تسعى بشكل مستمر للتباهي بثروتها ومنزلها بعد زواجها من أبو هشيمة.

ويشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

فيما ياسمين كانت متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام قرابة الخمس سنوات.

وقدمت ياسمين العديد من الأعمال الفنية الجيدة الذي ساعدها فيها جمالها، والذي عزز من تواجدها في السينما والتلفزيون.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها ياسمين، مسلسل الأسطورة، وفيلم جحيم في الهند والديزل وجبل الحلال وفرصة ثانية وغيرهم.

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