البايرن ميونيخ يُتوج بطلاً لكأس الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على تايجرز أونال

في مباراة شهدت الإثارة القوية بين بطل أوروبا السابق فريق البايرن ميونيخ أمام نظيره البطل المكسيكي تايجرز أونال. في نهائي كأس العالم للأندية الذي تستضيف دولة قطر هذا العام 2020-2021، والتي انتهت بفوز فريق البافاري الألماني بهدف نظيف دون رد.

وقد حقق البايرن ميونيخ الألماني بتتويج بالسُداسية التاريخية لأول مرة في تاريخه، والثانية بكأس العالم للأندية. مشاركاً فريق برشلونة الإسباني بالإنجاز القياسي.

عقب فوزه في المباراة النهائية لبطولة الكأس ” فيفا” قطر 2020م، في مباراة النهائية القوية التي أقيمت على استاد ” المدينة التعليمية”.

Con gol de Benjamín Pavard al minuto 59, el Bayern Múnich 🇩🇪 ya lo gana 1-0 a los Tigres 🐯 en la final del Mundial de Clubes 🏆pic.twitter.com/JIrqnmyAH5 — El Heraldo SLP (@ElHeraldoSLP) February 11, 2021

هدف التتويج باللقب

وقد سجل اللاعب الفرنسي ” بنجامين بافارد” 24 عاماً هدف التتويج باللقب بعد تمريرة عرضية رائعة من هداف الفريق. اللاعب الهولندي روبرت ليفدوفسكي 28 عاماً، في شباك المنافس المكسيكي “تايجرز أونال” في الدقيقة ال 59.

وجاء الهدف بعد رفع الحكم المساعد الأول للحكم الراية معلناً التسلل للهدف، وبعد الرجوع إلى تقنية الفار أحتسب. حكم اللقاء الهدف الوحيد في المباراة النهائية في كأس العالم للأندية.

وقد حصد بهذه الفوز فريق البايرن ميونيخ الميدالية الذهبية والمركز الأول في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

بينما حصد الميدالية الفضية منافسه على اللقب البطل المكسيكي “تايجرز أونال” الذي قاتلة بشرف أمام البافاري الألماني. طيلة المباراة حتى النفس الأخيرة من المباراة.

جائزة أفضل لاعب في البطولة

وقد تُوج اللاعب الهولندي جائزة أفصل لاعب في كأس العالم للأندية لهذا العام 2020م، بعد تألقه الملفت في منافسات. دوري كأس العالم للأندية أمام منافسه الأهلي المصري وكذلك المكسيكي تايجرز أونال.

الميدالية البرونزية

وقد نجح فريق الأهلي المصري من الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية. في عام 2006م، بعد فوزه على فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف وحيد من توقيع النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة.

جاء ذلك من خلال نجاحه في تحقيق الفوز على منافسه البرازيلي بالميراس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد. المركزين الثالث والرابع في البطولة بركلات الترجيح بين المنافسين.

الحارس محمد الشناوي

وقد تألق حارس مرمى فريق الأهلي المصري منتخب بلاده محمد الشناوي 32 عاماً، في حصول فريقه على الميدالية البرونزية. وترتيب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية على حساب الفريق المنافس بالميراس البرازيلي.

وقد تصدى محمد الشناوي في أخر كرة للفريق المنافس بالميراس البرازيلي، ليُتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لدوره البارز. والرائع في تأهل فريقه وحصوله على المركز الثالث في البطولة.

وقد سجل أهداف الثلاثة لفريق الأهلي كلاً من: اللاعب المصري محمد هاني، والمغربي بدر بانون، واللاعب المالي أليو ديانج.

المدرب موسيماني

وقد صرح المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني لفريق الأهلي المصري بعد حصول فريقه على الميدالية البرونزية. في مباراة فريقه أمام بالميراس البرازيلي في حوار صحفي، قائلاً: ” ليس غروراً، لكننا قدمنا عروضاً قوية، وسنظهر بصورة أقوى في النسخ القادمة من المونديال”.

وأردف موسيماني، ” أنا فخور بما حققناه، حيث انتزعنا البرونزية من بطل أمريكا الجنوبية، وهو إنجاز يحسب للنادي الأهلي المصري”.

مضيفاً عندما تواجه فريق البايرن ميونيخ لا تكون الأمور سهلة، ويجب أن نكون متواضعين، لكن الآن الوضع مختلف.. وأشكر اللاعبين والشناوي على التصدي لركلات الترجيح وحسم المركز الثالث للفريق”.

احتفال جمهورنا بالكابتن محمود الخطيب وفريقنا في مدرجات ملعب المباراة 🔴👏🏻 pic.twitter.com/tlqJDxjaSG — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 11, 2021

واستكمل موسيماني في حديثه، ” في الأسبوع المقبل، علينا أن نكرر هذا الأداء في دوري أبطال أفريقيا، وننسى ما فعلناه. هنا في كأس العالم للأندية”.

وأضاف المدرب موسيمان، ” أعتقد أننا قاتلنا بشراسة، نعم ولكن لم نكن أقوى فرق البطولة، لكننا أظهرنا قوة شخصية.الفريق والقتال خلال المنافسات في مونديال الكأس”.

المرة الأولى في تاريخه

وقد نجح فريق تايجرز أونال البطل المكسيكي من العبور للمرة الأولى من التأهل إلى نهائي منافسات كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على البرازيلي بالميراس بصعوبة بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة فريق البايرن ميونيخ

ولعب لمدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني “هانس ديتر فليك” 55 عاماً المدير الفني لفريق البايرن ميونيخ بنفس. التشكيلة الأساسية في منافسة المكسيكي ” تايجرز أونال” في مركز حراسة المرمى سيكون الألماني مانويل نوير.

وفي خط مركز الدفاع للفريق البافاري الألماني لعب كلاً من: اللاعب بافارد، وألفونسو ديفيز، وبواتينج، ولوكاس هيرنانديز. إلى جانب إقحام اللاعب ألابا.

في مركز خط الوسط جاء كلاً من: كيميتش، وبونا سار، ومارك روكا، وتوليسو، ودانتاس، وكومان، بالإضافة إلى اللاعب موسيالا.

أما في خط الهجوم، لعب كلاً من: اللاعب الهولندي ليفاندوفسكي، وجنابري، وساني، ودوجلاس كوستا، وموتينج، إلى جانب الألماني مولر.

تشكيلة فريق تايجرز أونال

ولعب المدرب البرازيلي “ريكاردو فيريتي” 66 عاماً المدير الفني لفريق تيجريس أونال في منافسته القوية والنهائية. أمام البافاري الألماني البايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية، وسيكون في حراسة مرمى الأرجنتيني ناهويل غوزمان.

وفي مركز خط الدفاع للفريق لعب كلاً من: المكسيكي لويس رودريغيز، والإسباني خوسيه أنتونيو رييس، والإيطالي. إيدي سالسيدو، إلى جانب اللاعب دونات شوتير.

بينما سيكون في خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، والأرجنتيني جيدو بيزارو، بالإضافة. إلى اللاعب الإكوادور بيدرو كوينونيز.

في خط الهجوم للفريق لعب الثلاثي: اللاعب المكسيكي خافيير أكينو، ومواطنه اللاعب كارلوس جونزاليس، إلى جانب إقحام اللاعب الفرنسي اندريه جينياك في التشكيلة الأساسية في مواجهة الضيف الثقيل البايرن ميونيخ في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

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