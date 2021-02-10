ينتظر عشاق يوفنتوس الإيطالي الذي تأهل يوم أمس على حساب جاره الانتر ميلان بعد فوزه في مباراة الذهاب والإياب. بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد الفريق الفائز من المباراة لملاقاته في نهائي مسابقة البطولة معه.

كما يترقب جماهير نابولي وأتالانتا في مباراة تحمل القوة والإثارة بين نابولي وأتالانتا في دور إياب النصف النهائي. بكأس إيطاليا، والتي ستقام على ملعب “جيويس” الإيطالية.

وقد انتهت مباراة الذهاب بين المنافسين بالتعادل السلبي في دور النصف النهائي من كأس ملك إيطاليا لعام 2020-2021م.

التأهل إلى دور النصف النهائي

وقد تأهل فريق نابولي الإيطالي إلى دور النصف النهائي على حساب فريق سيبريا في الدور الربع النهائي، والتي انتهت. بأربع أهداف رائعة مقابل هدفين لفريق الضيف سيبريا.

بينما تأهل الفريق المنافس أتلانتا إلى النصف النهائي على حساب فريق لاتسيو في مباراة شهدت الإثارة والمنافسة الشديدة. بين الفريقين، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تاريخ المواجهات بين المنافسين

وقد خاض الفريقان 58 لقاءات سابقة بين فريق نابولي وأتالانتا، استطاع من خلالها فريق نابولي من تحقيق الفوز 26 مباريات. بينما حقق أتالانتا في 15 مباراة، بينما خيم التعادل بين الفريقين في 16 لقاءات في تاريخ المواجهات التي جمعت المنافسين في مسابقة كأس إيطاليا.

وقد استطاع فريق نابولي الإيطالي من تسديد داخل شباك المنافس أتالانتا 10 أهداف، بينما استقبل فريق نابولي داخل. شباكه 6 أهداف في مسابقة كأس إيطاليا طوال مسيرته الكروية للفريقين.

الطموح والإصرار

ويسعى حامل اللقب فريق نابولي الإيطالي من الدفاع عن لقبه في البطولة ومواصلة الانتصار ليضرب موعداً في نهائي الكأس. مع يوفنتوس الذي حقق الفوز يوم أمس على فريق الانتر ميلان الإيطالي.

بينما يطمح الفريق المنافس أتالانتا من تحقيق حلمه بالفوز في أول كأس له في البطولة هذا الموسم منذ نحو 60 عاماً.

موعد المباراة والتعليق

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق نابولي ونظيره المنافس أتالانتا في تنام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية” ودولة قطر والبحرين والكويت والإمارات. كما أنها ستقام عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين وسوريا والأردن.

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا المنافسين المعلق الرياضي العامل في قناة ليبيا الرياضية فراس الكلباش في مباراة تحمل الإثارة والقوة بين الفريقين.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث وقائع المباراة بين فريقا يوفنتوس والانتر ميلان في دور النصف النهائي من كأس ملك إيطاليا، على قناة ليبيا الرياضية. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12303. واستقطاب الرأسي. وبمعدل الترميز 27500.

كما سيبث على قناة rai 1 الرياضية الأجنبية. عبر القمر الصناعي هوت بيرد ترددها 11766. واستقطاب الرأسي. معدل ترميز 27500.

وعلى ذات القناة بتردد 10992. والاستقطاب رأسي. معدل ترميز 27500، كما ستبث على قناة BT Sport ESPN الأجنبية. بتردد عبر القمر الصناعي 10993. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 27500.

والقناة نفسها بتردد على القمر الصناعي 11386. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 29500، كما ستبث أيضاً على قناة Sport 1 Czechia الرياضية الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 11804. واستقطاب رأسي. وبمعدل ترميز 28000.

تشكيلة فريق نابولي

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب فريق نابولي الإيطالي “جنارو غاتوزو” 43 عاماً، على تشكيلة أساسية مكون من: في حراسة المرمى: رينا.

وسيلعب في مركز خط دفاع الفريق كلاً من، الجزائري فوزي غولام، واللاعب السنغالي كوليبالي، والإسباني ألبيول. بالإضافة إلى اللاعب الألباني هيساي.

بينما سيلعب في خط الوسط كلاً من: اللاعب البرتغالي آلان، والإيطالي جورجينيو، والسلوفاكي هامسيك، إلى جانب. إشراك اللاعب الإيطالي انسيني.

وسيلعب الثنائي في خط هجوم الفريق كلاً من: اللاعب الإسباني كاليخون، والأرجنتيني غونزالو هيغواين.

تشكيلة فريق أتالانتا

وسيلعب مدرب فريق أتالانتا الإيطالي “جيان جاسبريني” 63 عاماً بتشكيلة أساسية في مباراته أمام المنافس القوي نابولي. حيث سيلعب في حراسه مرمى الفريق الإيطالي ماركو سبورتيلو.

في مركز خط الدفاع سيأتي كلاً من: اللاعب البرازيلي رافائيل تولوي، والسويسري بيرات ديمسيتي، والأرجنتيني. خوسيه لويس بالومينو، بالإضافة إلى إشراك اللاعب الأرجنتنيني خوسيه لويس بالومينو.

بينما سيلعب في خط الوسط، كلاً من: السويسري ريمو فريلير، واللاعب الهولندي مارتن دي رون، والألماني روبن جوسينس.

وفي خط هجوم الفريق، سيكون كلاً من: اللاب الأرجنتيني أليخاندرو جومير، والسلوفاكي جوسيب إيليشيش. كذلك إشراك اللاعب الكولومبي لويس مورييل

وسيلاقي الفائز من تلك المباراة النارية بين المنافسين حامل لقب الدوري السابق وكذلك السوبر الإيطالي هذا الموسم. فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد نجاحه في تجاوز الفريق المنافس الانتر ميلان في مباراتي الذهاب والإياب بهدفين مقابل هدف وحيد.

رونالدو وهدفي الذهاب

وقد نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، من تحقيق الفوز بهدفين من توقيعه. من المباراة الذهاب في الدقيقين ال 26 عبر ركلة جزاء التي سجلها في شباك الفريق المستضيف الانتر ميلان.

بينما سجل الهدف الثاني البرتغالي رونالدو بعد الاستفادة من خطأ ارتكبه المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني في فريق الانتر. في عدم الاستحواذ على الكرة لينفرد بالحارس ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال 35.

بينما اكتفى هدف الانتر بتسديد هدف التقدم مع بداية اللقاء في الدقيقة ال 10 في شباك الضيف يوفنتوس. عن طريق اللاعب الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز” 23 عاماً.

لينتهي مباراة الذهاب بهدفين لفريق الضيف يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض فريق الانتر ميلان. في دور النصف النهائي من كأس إيطاليا.

ترتيب المنافسين في دوري ” الكالتشيو”

ويحتل فريق نابولي الإيطالي في المركز السادس من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم برصيد 37 نقطة، متساوياً. بذلك مع فريقه المنافس أتالانتا بنفس النقاط محتلاً المركز السابع من جدول الترتيب الإيطالي ” الكالتشيو”.

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