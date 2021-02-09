تداول ناشطون سعوديون، فيديو أظهر سيدة سعودية وهي تقوم بعملية سرقة “خبيثة” من أحد المجمعات التجارية في جدة. كما قالوا.

ورصدت كاميرات المراقبة السيدة السعودية، حسب ما أطلعت وطن، وهي تقوم بإلهاء موظف “الكاشير” بصورة مذهلة. حتى تتمكن وبخفة يد متمرسة، من خداعة وسحب مبلغ من المال منه دون أن يشعر بها أو يراها.

امرأة تسرق 2000 ريال من كاشير سعودي يعمل في سوبر ماركت بجدة pic.twitter.com/MxALCeCCeN — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 9, 2021

2000 ريال سعودي

وأظهر المقطع الذي تم نشره ولقي تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، وضع المرأة للمبلغ بعد سرقته في شنطتها اليدوية، ومضيها بعدها. دون تمكن أي من الحاضرين من كشفها أو معرفة ما فعلته، ولكن عدسات كاميرات المراقبة كانت بالمرصاد.

وبحسب ما نشرت مواقع التواصل، فإن المبلغ الذي سرقته المرأة كان ألفي ريال سعودي، أي ما يعادل تقريباً 550 دولار أمريكي.

ردود فعل غاضبة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع مقطع الفيديو الذي وثق جريمة السرقة من السيدة.

وقال أحد المعلقين على المقطع: ” هؤلاء اللصوص المتمرسون والمتمترسون باحترافية السرقة! يقدمون لهو الحديث والكلام والمبالغة. والاستمرار فيه حتى يلهوا بها الضحية ليتخلل ميزان تركيزه ويتشتت انتباهه ومن ثم تأتي الحركة التالية التي يصار إليها سحب وسرقة الأموال منه، لكن المشكلة العظمى كيف يسمح الكاشير لها بمسك الصندوق”.

هؤلاء اللصوص المتمرسون والمتمترسون باحترافية السرقة!يقدمون لهو الحديث والكلام والمبالغة والإستمرار فيه حتى يلهوا بها الضحية ليتخلل ميزان تركيزه ويتشتت انتباهه ومن ثم تأتي الحركة التالية التي يصار إليها سحب وسرقة الأموال منه! لكن المشكلة العظمى1)كيف يسمح الكاشير لها بمسك الصندوق؟! — Marya (@prof_marya) February 9, 2021

فيما علق مغرد آخر حول موضوع الاحتيال والحصول على الأموال بصورة غير مشروعة وقال: ” والله مصيبة، قبل كم يوم جت رسائل ع الواتس. يجيك واحد بس يسلم عليك ويسولف تعطيه الفلوس اللي معك بدون ما تحس، وصارت مع عديلي قبل أسبوع واحد جاه عند الصراف قاله صرافتي خربانة وعطاه عديلي الفلوس اللي سحبها من الصراف”.

والله مصيبه قبل كم يوم جت رسايل ع الواتس يجيك واحد بس يسلم عليك ويسولف تعطيه الفلوس الي معك بدون ماتحس وصارت مع عديلي قبل اسبوع واحد جاه عند الصراف قاله صرافتي خربانه وعطاه عديلي الفلوس الي سحبها من الصراف — نآصر | كود تسليك Hhh (@Msmaskll) February 9, 2021

أما مغرد آخر فتحدث عن تجربته قائلاً: ” زمان قد قدمت على وظيفة كاشير وكان فيه مسؤول قلي انتبه من بعض الزباين وخاصة الحريم. يسوولك سحر يخلوك مفهي ولا تدري اش يسير، وطبعا ما صدقته”.

زمان قد قدمت على وظيفة كاشير وكان فيه مسؤول قلي انتبه من بعض الزباين وخاصة الحريم يسوولك سحر يخلوك مفهي ولا تدري اش يسير وطبعا ما صدقته 😕😕 — med (@lelnaw) February 9, 2021

مشاجرات وسرقات في السعودية

وتشهد المملكة العربية السعودية بشكل شبه يومي تداولاً لأحداث ومقاطع فيديو توثق جرائم تحدث في البلاد بأشكال مختلفة. منها سرقات ومنها شجارات ومنها اعتداءات.

وكانت مواقع التواصل بالمملكة قد ضجت خلال الأيام الماضية بمقطع فيديو يوثق ما جرى داخل أحد الفنادق السعودية الفارهة. حيث تشاجر عدد من الشبان بصورة عنيفة داخل الفندق، والسبب محاولة بعضهم التعرف على فتاتين متواجدتين في المكان.

كما تعكف السلطات السعودية بشكل مستمر على متابعة مواقع التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله حول مثل هذه الأحداث. وتقوم بين الحين والآخر بالإعلان عن القبض على متورطين ومتهمين بهذه الأفعال الخارجة عن القانون.

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