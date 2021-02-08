جدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هجومهم على سياسات ولي العهد محمد بن سلمان التي أدت لتفشي البطالة. وعادوا التغريد على وسم “الراتب ما يكفي الحاجة”.

محمد بن سلمان الرواتب لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار

وتصدر الوسم في السعودية بعد تزايد شكاوى المواطنين من تقطع دفع الرواتب وارتفاع الأسعار في المملكة. وفق ما رصدته “وطن”.

وقال أحمد العبدلي: “#الراتب_مايكفي_الحاجة، خاصة رواتب #موظفي_البنود ضعيف مره اقل من مصروف الموظف الشهري بما يعادل ٣٥٠٠ شامل البدلات”.

وتابع: “حرام والله، اخصم منها الإيجار والقسط والفواتير والبنزين واغراض البيت ومستلزمات الأسرة ضعيف مره ما يغطي”.

وقال المعارض السعودي البارز سعد الغامدي: “حالة شعبنا من حيث ازدياد الفقر والبطالة محل استغراب. عند كثير من العالم؛ لكن الأغرب ما يرونه من سفهٍ في تبديد الأموال. مثل تمثال ذهبي ضخم يعطي للأمير بدر وتمثال ذهب لمغنية خليجية”.

وأضاف: “يعطى المغني الأمريكي ليل واين سيارة لامبورغيني وساعة باهظة الثمن استرضاء له”.

#الراتب_مايكفي_الحاجه

حالة شعبنا من حيث ازدياد الفقر والبطالة محل استغراب عند كثير من العالم !

لكن الأغرب ما يرونه من سفهٍ في تبديد الأموال مثل تمثال ذهبي ضخم يعطي للأمير بدر وتمثال ذهب لمغنية خليجية

ويعطى المغني الأمريكي ليل واين سيارة لامبورغيني وساعة باهظة الثمن استرضاء له ! — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) February 7, 2021

محمد بن سلمان سارق ثروة السعودية

وقالت المعارضة السعودية لينا الهذلول: “تجيني عشرات المناشدات اسبوعيا بسبب #الراتب_مايكفي_الحاجه. و قلبي محترق على حال الوطن”.

وتابعت: “مبس سارق ثروة البلد يشري فيها يخت ب ٥٠٠ مليون ، قصر ب٣٠٠ مليون ، لوحة ب٤٥٠ مليون الخ. و زيادة على ذلك يخنق الشعب بضرايب ولا حتى لها مقابل”.

تجيني عشرات المناشدات اسبوعيا بسبب #الراتب_مايكفي_الحاجه و قلبي محترق على حال الوطن 💔

مبس سارق ثروة البلد يشري فيها يخت ب ٥٠٠ مليون ، قصر ب٣٠٠ مليون ، لوحة ب٤٥٠ مليون الخ و زيادة على ذلك يخنق الشعب بضرايب ولا حتى لها مقابل — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 7, 2021

وقال عبد الله الغامدي: “أول انطلاقة للهاشتاق الذي كشف عمق معاناة الشعب كان 2013، حقق أكثر من 18 مليون تغريدة. وكان من أكبرها في تاريخ المملكة ومن أبرزها حتى الآن”.

وتابع: “فكيف وضع الشعب الآن بعد الضرائب والرسوم وزيادة أسعار السلع هل انحلت المشكلة؟، الشعب. تزيد معاناته والدولة يزيد فسادها”.

#الراتب_مايكفي_الحاجه أول انطلاقة للهاشتاق الذي كشف عمق معاناة الشعب كان 2013، حقق أكثر من 18 مليون تغريدة وكان من أكبرها في تاريخ المملكة ومن أبرزها حتى الآن. فكيف وضع الشعب الآن بعد الضرائب والرسوم وزيادة أسعار السلع هل انحلت المشكلة؟ الشعب تزيد معاناته والدولة يزيد فسادها. — عبد الله الغامدي (@Alghamdi_AA) February 7, 2021

مدير أجنبي ورواتب لا يكفي

وقال رامي حسن: “الخلل واضح المدير أجنبي والراتب لا يكفي والعقد قصير المدى تتوقع في لحظه يقول لك انتهى عملك”.

وأكمل: “يجب ان يكون هناك شرط جزائي غي حال استغنت الشركة عن الموظف السعودي بدون سبب والغاء. المادة ٧٧ التي ضد الموظف بكل محتوياتها”.

الخلل واضح المدير اجنبي والراتب لايكفي والعقد قصير المدى تتوقع في لحظه يقول لك انتهى عملك

يجب ان يكون هناك شرط جزائي غي حال استغنت الشركه عن الموظف السعودي بدون سبب والغاء الماده ٧٧ التي ضد الموظف بكل محتوياتها #الراتب_مايكفي_الحاجه pic.twitter.com/nhEQOaNOvj — ramy hasan (@ramy524sa) February 7, 2021

وقال الكاتب السعودي تركي الشلهوب: “المواطن غارق في بحرٍ من الديون والقروض والرسوم وتكاليف المعيشة المرتفعة. وإيجار المنزل والضرائب ورغم كلِ هذا فإن #الراتب_مايكفي_الحاجة”.

المواطن غارق في بحرٍ من الديون والقروض والرسوم وتكاليف المعيشة المرتفعة وإيجار المنزل والضرائب ورغم كلِ هذا فإن #الراتب_مايكفي_الحاجة — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 7, 2021

وقال وسام العامري: “إذا رأيتَ جائعاً في بلاد الحرمين الشريفين فأعلم أن أميراً قد سلبه حقه”.

إذا رأيتَ جائعاً في بلاد الحرمين الشريفين فأعلم أن أميراً قد سلبه حقه.! #الراتب_مايكفي_الحاجة pic.twitter.com/qnGRN6WKqq — وسام العامري #إلا_رسول_الله ﷺ (@wesamalamery) February 7, 2021

وقال حساب باسم فارس: “تسمع بميزانية بمئات المليارات ولم يتم في هذه السنوات بناء مستشفى واحد ولا جامعة واحدة . ومشاكل في البنية التحتية من تصريف، وازمة في البطالة والسكن!”.

وتابع: “مع فرض ضرايب وزيادة اسعار الكهربا والبنزين! ومليارات يتم هدرها في الترفيه وافساد المجتمع! مشكلتنا في راس الهرم”.

#الراتب_مايكفي_الحاجه

تسمع بميزانية بمئات المليارات ولم يتم في هذه السنوات بناء مستشفى واحد ولا جامعة واحدة ، ومشاكل في البنية التحتية من تصريف، وازمة في البطالة والسكن!

مع فرض ضرايب وزيادة اسعار الكهربا والبنزين!

ومليارات يتم هدرها في الترفيه وافساد المجتمع!

مشكلتنا في راس الهرم — فارس (@aned001) February 7, 2021

بدوره، قال حساب “حقوق الضعوف: “والله يا جماعة الموظف يعاني بسبب #الراتب، الرواتب الحالية لا تناسب التضخم. وارتفاع الأسعار والضرائب والفواتير والإيجارات وفوائد البنوك وووو”.

وأضاف: “منذ سنوات ونحن ننادي #الراتب_مايكفي_الحاجة”.

والله يا جماعة الموظف يعاني بسبب #الراتب 😰

.

الرواتب الحالية لا تناسب التضخم وارتفاع الأسعار والضرائب والفواتير والإيجارات وفوائد البنوك وووو

.

منذ سنوات ونحن ننادي #الراتب_مايكفي_الحاجة ‼️ pic.twitter.com/OzkCM2XAt9 — حقوق الضعوف (@hukusfof) February 2, 2021

وفي السياق، قال ماجد الأسمري: “#الراتب_مايكفي_الحاجه لغالبية الموظفين حكوميين أو في القطاع الخاص. من قبل اطلاع التاق في 2014 فما بالنا الان مع الضرائب وغلاء الطاقة والفصل التعسفي”.

وأكمل: “مع صاحب أكبر مشاريع وهمية وحفلات ترفيهية ومدن خيالية، لا حل لهم ولا لملايين العاطلين سوى باقتلاع. جميع الفاسدين وكبيرهم في الرياض”.

#الراتب_مايكفي_الحاجه لغالبية الموظفين حكوميين أو في القطاع الخاص من قبل اطلاع التاق في 2014 فما بالنا الان مع الضرائب وغلاء الطاقة والفصل التعسفي.

مع صاحب أكبر مشاريع وهمية وحفلات ترفيهية ومدن خيالية, لا حل لهم ولا لملايين العاطلين سوى بإقتلاع جميع الفاسدين وكبيرهم في الرياض. — ماجد الأسمري (@MajedAlasmariAP) February 7, 2021

الوسم تصدر منذ 2013

ووسم “الراتب ما يكفي الحاجة” ظهر لأول مرة في عام 2013، وكان أشبه باحتجاج شعبي أغضب السلطات. السعودية حينها، خاصة مع التفاعل الواسع الذي شهدته المملكة وفي أرجاء العالم أيضًا.

وعبر الوسم هاجم النشطاء النظام السعودي، ووصفوه بأنه “آكل لثروات البلاد، ومبدد لها في اللهو والعبث والمقتنيات. الخاصة والحروب العنجهية”.

حرب اليمن سبب الأزمة

وندد النشطاء بسياسة النظام التي جرت البلاد إلى حرب طويلة باليمن واستنزفت الثروات، مشيرين إلى إيداع المملكة. مطلع الشهر الجاري ملياري دولار لدى البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية.

وأكدوا أن المواطن السعودي “أولى بأموال تلك الحرب” التي بدأت منذ سبعة أعوام.

وأشار النشطاء إلى صرف الأموال الطائلة في المقتنيات الخاصة مثل شراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يختا. بحريا بنصف مليار دولار، ولوحة فنية بـ450 مليون دولار، وقصرا في فرنسا بما يقارب الـ300 مليون دولار.

ولفتوا إلى واقعة إهداء رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، تمثالا من الذهب للأمير بدر بن عبد المحسن، فضلا عن الهدايا التي تقدم إلى الفنانين والمغنين، مثل حصول المغني الأمريكي ليل واين على سيارة لامبورغيني. وساعة باهظة الثمن.

وأكد النشطاء أن تلك المنح والعطايا هي في الأصل من أموال الشعب وثرواته، التي استولت عليها الأسرة الحاكمة. واعتبرتها ملكية خاصة بها تبددها بسفه، فيما يزداد المواطن السعودي فقرًا وبطالة.

وحذر النشطاء من أن استمرار النظام السعودي في سياساته الاقتصادية، ومنع الشعب من حقوقه. سيؤدي إلى إشاعة الغضب والنقمة وسيسهل له دواعي الثورة عليه.

مظاهرات في السعودية

وقبل عدة أيام، شهدت مدينة بريدة في منطقة القصيم وسط السعودية تظاهرات غاضبة بسبب السياسات الاقتصادية. التي أدت إلى تفاقم البطالة والفقر في المملكة.

ازدياد الفقر وارتفاع معدل البطالة، اضافة إلى الضرائب والحجر المفروض، في ظل سياسات اقتصادية غير ناحجة للنظام السعودي. عوامل اجتمعت على المواطن السعودي. دفعت بهؤلاء للخروج في تظاهرات رفضا للسياسات الاقتصادية، واحتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي.

مدينة بريدة في القصيم وسط البلاد، شهدت لأول مرة تظاهرة غاضبة اجتمع فيها مئات الشبان، كسروا خلالها حاجز الخوف. وملؤوا الشوارع. وتحدوا اجراءات الحظر المفروضة لايصال رسالتهم الرافضة للواقع المعيشي الصعب.

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