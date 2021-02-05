كشف حساب عماني شهير، أسباب تجاهل سلطنة عمان الرد على التقارير الخبيثة التي تسعى لشيطنة السلطنة واتهامها بالمسؤولية عن نقل السلاح للحوثيين في اليمن.

الشاهين والدبلوماسية العمانية ومقام الرد

وقال المغرد العماني الشهير “الشاهين“، إن الرد الرسمي العماني هو بمثابة شرف ورفعة شأن ومنزلة، غير متاحة للجميع، مضيفاً. “هنا الرد لكل من كان يطالب بالرد”.

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في سياق التغريدات التالية سنتحدث عن أسباب ترفع المنظومة الدبلوماسية العمانية عن الرد على من لم يصل لمقام الرد أو لمن طرح تساؤل في غير محله،، حيث أن الرد الرسمي العماني هو بمثابة شرف ورفعة شأن ومنزلة،،غير متاحة للجميع

وهنا الرد لكل من كان يطالب بالرد pic.twitter.com/R8zQ2zepaM — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 5, 2021

وأضاف “الشاهين”: “لم ترد سلطنة عمان على مزاعم تهريب السلاح الصادر في تقرير لجنة خبراء الامم المتحدة لعام ٢٠١٦”. لكنهها ردت على خطاب الاستيضاح الصادر من لجنة مراقبة انتشار الاسلحة التابعة لمجلس الامن الدولي. والذي قام بتناول مزاعم التقرير ورفع التوصيات للأمم المتحدة بتجاهلها”.

❌ لم ترد سلطنة عمان على مزاعم تهريب السلاح الصادر في تقرير لجنة خبراء الامم المتحدة لعام ٢٠١٦

✔ ردت السلطنة على خطاب الاستيضاح الصادر من لجنة مراقبة انتشار الاسلحة التابعة لمجلس الامن الدولي والذي قام بتناول مزاعم التقرير ورفع التوصيات للأمم المتحدة بتجاهلها — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 5, 2021

وحول مزاعم تهريب السلاح في تقرير لجنة 2017، لم ترد السلطنة على التقرير كونه يستند على مصادر منحازة. ومعلومات قال الشاهين إنهاء منشورة في قنوات غير رسمية.

وفور محاولة مسؤول بالسفارة الأمريكية بمسقط عرقلة بعض جوانب التعاون بين السلطنة وواشنطن بحجة مزاعم التهريب- وفق ما قال الشاهين- تم طرده من السلطنة برسالة persona non grata”.

❌ لم ترد السلطنة على مزاعم تهريب السلاح في تقرير لجنة ٢٠١٧ لكونه يستند على مصادر منحازة ومعلومات منشورة في قنوات غير رسمية

✔ فور محاولة مسؤول بالسفارة الامريكية بمسقط عرقلة بعض جوانب التعاون بين السلطنة وواشنطن بحجة مزاعم التهريب،، تم طرده من السلطنة برسالة persona non grata — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 5, 2021

مزاعم تهريب السلاح في تقرير 2018

وقال: “لم ترد السلطنة على مزاعم تهريب السلاح في تقرير لجنة ٢٠١٨ لكونه شارح لذاته. واتضحت بعده معالم الضغط على دول الخليج لتشكيل ناتو عربي موجه ضد ايران”.

وأضاف أن السلطنة ردت بقبول استضافة رئيس الوزراء الاسرائيلي في مسقط، وبعد تناول الشأن الفلسطيني جرى اتفاق تصدعت له جدران واشنطن والخليج.

❌ لم ترد السلطنة على مزاعم تهريب السلاح في تقرير لجنة ٢٠١٨ لكونه شارح لذاته،، واتضحت بعده معالم الضغط على دول الخليج لتشكيل ناتو عربي موجه ضد ايران

✔ ردت السلطنة بقبول استضافة رئيس الوزراء الاسرائيلي في مسقط ،، وبعد تناول الشأن الفلسطيني جرى اتفاق تصدعت له جدران واشنطن والخليج — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 5, 2021

تقرير 2019 وفواتير مزورة من دولة شقيقة

واستطرد: ” لم ترد السلطنة على مزاعم التهريب في تقرير لجنة ٢٠١٩ لكون الأمم المتحدة حققت بالأمر. ونشرت نسخاً أصلية من فواتير شحن معدات ووقود للحوثيين”.

وأضاف: “تم تزوير بلد المنشأ فيها إلى عمان بدل المصدر الحقيقي، وأكدت الخارجية الامريكية على قضايا تزوير المنشأ. والتعامل مع الحرس الثوري من دولة شقيقة”.

❌ لم ترد السلطنة على مزاعم التهريب في تقرير لجنة ٢٠١٩ لكون الامم المتحدة حققت بالامر ونشرت نسخاً أصلية من فواتير شحن معدات ووقود للحوثيين تم تزوير بلد المنشأ فيها الى عمان بدل المصدر الحقيقي

✔ أكدت الخارجية الامريكية على قضايا تزوير المنشأ والتعامل مع الحرس الثوري من دولة شقيقة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 5, 2021

وقال الشاهين: “لم ترد السلطنة على خطاب المفوضية السامية لحقوق الانسان والذي يتهمها بتنفيذ اعتقالات واغتيالات باليمن وارسال قوات عمانية للأراضي اليمنية”.

وأشار إلى أن ذلك لتفاهة الاتهامات الغير مصادق عليها من السكرتارية العامة للأم المتحدة أو مجلس الأمن. كما تابع : “قامت المفوضية العليا بسحب الخطاب لاحقاً والاعتذار لعمان”.

❌ لم ترد السلطنة على خطاب المفوضية السامية لحقوق الانسان والذي يتهمها بتنفيذ اعتقالات واغتيالات باليمن وارسال قوات عمانية للاراضي اليمنية لتفاهة الاتهامات الغير مصادق عليها من السكرتارية العامة للأم المتحدة او مجلس الأمن

✔ قامت المفوضية العليا بسحب الخطاب لاحقاً والاعتذار لعمان — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 5, 2021

وتابع: “لم ترد السلطنة على تقرير human rights watch والمتهم لعمان بكبت الحريات وقمع الصحفيين والتضييق على الشواذ والمتحولين. واساءة معاملة المرأة”.

كما رد الشعب العماني بعامته وإعلامييه وصحفييه على ذلك التقرير يكفي هذه المنظمة لأربعين سنة قادمة.

❌ لم ترد السلطنة على تقرير human rights watch والمتهم لعمان بكبت الحريات وقمع الصحفيين والتضييق على الشواذ والمتحولين واساءة معاملة المرأة

✔ رد الشعب العماني بعامته واعلامييه وصحفييه على ذلك التقرير يكفي هذه المنظمة لأربعين سنة قادمة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 5, 2021

أكاذيب الانهيار المالي في سلطنة عمان

كما قال “الشاهين:”: “للإيضاح كذلك لم ترد السلطنة على الاخبار الكاذبة للانهيار المالي، ولم ترد على الأخبار الكاذبة للقروض والسندات”.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان لم ترد أيضاً على مزاعم التطبيع مع كيان الاحتلال ومزاعم العمالة لإيران والتغريدات المنسوبة كذباً للخارجية.

للإيضاح كذلك 👈🏻لم ترد السلطنة على الاخبار الكاذبة للانهيار المالي

👈🏻لم ترد السلطنة على الاخبار الكاذبة للقروض والسندات

👈🏻لم ترد السلطنة على مزاعم التطبيع مع كيان الاحتلال

👈🏻 لم ترد السلطنة على مزاعم العمالة لايران

👈🏻 لم ترد السلطنة على التغريدات المنسوبة كذباً للخارجية العمانية — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 5, 2021

وأضاف: “لم ترد السلطنة على اكاذيب استهداف الناقلات في مياهها الإقليمية، ولم ترد على أية أكاذيب ولن ترد على أية أكاذيب”.

كما شدد “الشاهين” على أن تلك الأكاذيب صدرت من صحف وقنوات رسمية وشخصيات اعتبارية ببلدانها وشخصيات أجيرة مدفوعة الثمن. وشعوب عاقلة وواعية وشعوب بدائية مستحمرة. وفق تعبيره.

👈🏻لم ترد السلطنة على اكاذيب استهداف الناقلات في مياهها الاقليمية

👈🏻لم ترد السلطنة على أية أكاذيب

❌ ولن ترد السلطنة على أيه أكاذيب

علماً بأنها صدرت من:

-صحف رسمية

-قنوات رسمية

-شخصيات اعتبارية ببلدانها

– شخصيات أجيرة مدفوعة الثمن

-شعوب عاقلة واعية

-شعوب بدائية مستحمرة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 5, 2021

وختم بالقول: “لذا نؤكد الرد الرسمي العماني شرف عالي المقام لا يرسل الا لمن علا شأنه فاستحق شرف الرد او اتبع العرف الدبلوماسي المعتاد. في الاستقصاء فنال شرف الرد من باب المجاملة الدبلوماسية”.

كما أشار إلى أن من يناله هو من قام بفعل من دناءته استحق به سخط بيانات الاستنكار والتي يعجز الكثير عن قراءة ما بين سطورها، حسب تعبيره.

لذا نؤكد

الرد الرسمي العماني شرف عالي المقام لا يرسل الا لمن علا شأنه فاستحق شرف الرد

او اتبع العرف الدبلوماسي المعتاد في الاستقصاء فنال شرف الرد من باب المجاملة الدبلوماسية

أو قام بفعل من دناءته استحق به سخط بيانات الاستنكار

والتي يعجز الكثير عن قراءة ما بين سطورها جمعة طيبة🦅 pic.twitter.com/P98slU8arU — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 5, 2021

اتهامات ملفقة لسلطنة عمان

في الآونة الاخيرة، كثُرت الإتهامات الملفقة التي توّجه لسلطنة عمان بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن. وتقدّم نشر تلك المزاعم بلا أدلة بعض الكُتّاب السعوديين.

في هذا الإطار، أعاد مغرّدون، تداول فيلم وثائقي للتلفزيون الألماني أعده عن الحرب في اليمن، فضح المزاعم تجاه سلطنة عمان واتهامها. بدعم الحوثيين وتهريب السلاح لهم عبر منافذ السلطنة مع اليمن.

التحقيق الاستقصائي الذي نشرته قناة “دويتشه فيله” كشف عن أسلحة غربية اشترتها السعودية والإمارات وانتهى بها المطاف. في أيدي فصائل مقاتلة في اليمن بالمخالفة للقوانين ولرخص شرائها.

كما كشف التقرير بكل مهنية وبالأدلة القاطعة عن كيفية وصول الأسلحة الأمريكية والأوربية للجماعات المسلحة في اليمن. بما يكشف زيف الاتهامات التي توجه من حين لآخر للسلطنة بهدف شيطنتها.

وأكد التقرير أن معظم الأسلحة التي وقعت بيد الميليشيات والجماعات المسلحة في اليمن، أساسها السعودية والإمارات في الأصل وليس سلطنة عمان كما يروّج.

مسؤول أمني يكشف الحقيقة

وفي وقت سابق، فند مدير أمن محافظة المهرة السابق اللواء أحمد محمد قحطان، المزاعم السعودية والإماراتية الكاذبة. التي ترددها دوما بأن حدود محافظة المهرة اليمنية مع سلطنة عمان تمثل منفذا لتهريب السلاح للحوثيين.

وقال “قحطان”، إن حراك أهل المهرة الموجه ضد التواجد السعودي في المحافظة جاء بسبب دخول القوات السعودية. بدون اي تنسيق تحت دعاوي وحجج واهية وغير صحيحة.

كما أشار “قحطان” إلى حديث المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي بوجود تهريب من المنافذ اليمنية المتاخمة للمنافذ العمانية.

وأوضح أن التحالف يزعم تهريب الأسلحة من خلال هذه المنافذ إلى المناطق الشمالية في اليمن (أي الحوثيين).

كما أكد “قحطان” بأن “هذا الكلام لا يسنده منطق أو عقل”، مؤكدا أن كل من يعرف جغرافية المنطقة يتأكد بأن هذا الكلام غير صحيح وغير ممكن.

وشدد على أنه “لا يمكن أن يكون هناك تهريب من أقصى شرق اليمن إلى غرب اليمن وشماله”.

كما أوضح أن هناك أربعة محافظات يسيطر عليها التحالف العربي وقوات الشرعية”، متسائلا:” من اين يمر التهريب؟”.

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