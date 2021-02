فاجأ رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، بقراره تأجيل زيارته التي كانت مرتقبة للإمارات.

وأرجع نتنياهو سبب تأجيل زيارته تلك والتي كانت مقررة إلى الإمارات، والبحرين، الأسبوع المقبل، بسبب إغلاق المجال الجوي في إسرائيل ضمن الإجراءات الاحترازية من كورونا.

وقال رئيس حكومة الاحتلال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، إنه رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين، إلا أنه قرر تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية.

وتابع:”أثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا”.

وكانت مصادر خاصة كشفت أن زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي كانت مقررة الإمارات والبحرين، الأسبوع المقبل. كانت ستأتي تتويجا لتطبيع العلاقات مع الدولتين، لتكون الأولى من نوعها لنتنياهو في أبوظبي والمنامة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق آخر أفادت سفارة الإمارات بأمريكا اليوم، الخميس، بأن السفير يوسف العتيبة. التقى نظيره الإسرائيلي جلعاد أردان.

Today, Ambassador Al Otaiba met with his @IsraelinUSA counterpart Ambassador @giladerdan1. They discussed the positive impact the #AbrahamAccords have already had for the region as well as opportunities for future collaboration between the UAE and Israel. pic.twitter.com/G295DrPSeK

— UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) February 3, 2021