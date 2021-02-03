اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بموجة غضب واسعة عبر وسم “من_ينقذ_الخوير”، انتقد فيه النشطاء. ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.

وتداول الناشطون مقطعا مصورا بثه أحد المواطنين من حي الخوير، يظهر مشاهد مخلة لعدد من بنات الهوى يقفن على جانب الطريق. لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

#عمان_لايف | وسم #من_ينقذ_الخوير يتصدر الترند العماني

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سهيل النهدي:ما يحدث في الخوير بولاية #بوشر في تقديري (عيب) ـ أعزكم الله ـ والحديث عنه مخجل والسكوت عنه فضيحة، فلا أحد يرضى بتلك المشاهد المخزية التي تحدث بطرقات #الخوير ⁉️ pic.twitter.com/wn9Do1KpMR — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) February 3, 2021

كما سلط العديد من العمانيين الضوء على هذه الظاهرة وطالبوا السلطات بسرعة التدخل. لحفظ الأمن المجتمعي والأسري من هذه الانفلاتات.

الأمر في الخوير فعلا يثير الاستغراب ويطرح عددا من التساؤلات عن استمرار هذه الظاهرة السيئة التي يرفضها مجتمع عمان الأصيل.

وأتوقع أن التأشيرة السياحية التي تسمح بدخول البلاد بدون كفيل احد سبب استمرار هذه الآفة.

الحل في تسيير دوريات مراقبة بشكل يومي ووقف التأشيرات لبعض الجنسيات. — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) February 3, 2021

دوّلة اسّلامية منذ أزلّ العصُور وهي مُحافظة

على ثوابتها ودينها وقيمها بدرجة كبيرة وسط هذا الزحام من الشّبهات وغيرها الكثير من التحديات ولذلك لِيس فقط تطّهير بوشر، بل التحّقيق المُتقن بعد القبضّ عليهنّ حول من يدّفعن الى ذلك، وبالتالي أيضأ تنظّيف المُجتمع من هؤلاء#من_ينقذ_الخوير — حمد الصواعي (@Hsawaei) February 3, 2021

شرطة عمان السلطانية تلقي القبض عليهن

وتزامنا مع هذه الضجة على تويتر، أعلنت شرطة عُمان السلطانية بمحافظة مسقط، أنها ألقت القبض على مجموعة من النساء. بتهمة اقترافِ أعمالٍ منافيةٍ للأخلاقِ والإخلالِ بالآداب العامة.

قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على مجموعة من النساء بتهمة اقترافِ أعمالٍ منافيةٍ للأخلاقِ والإخلالِ بالآداب العامة، وتُستكمل بحقهنّ الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 3, 2021

وقالت الشرطة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) ما نصه:”قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض. على مجموعة من النساء بتهمة اقترافِ أعمالٍ منافيةٍ للأخلاقِ والإخلالِ بالآداب العامة، وتُستكمل بحقهنّ الإجراءات القانونية.”

هذا وأشاد ناشطون بجهود الشرطة في هذا الشأن، وكتب أحد النشطاء:”هناك جهود كبيرة بذلتها شرطة عُمان السلطانية. وتمت مداهمة الكثير من الأوكار التي تستخدم للدعارة”

هناك جهود كبيرة بذلتها شرطة عُمان السلطانية وتمت مداهمت الكثير من الأوكار التي تستخدم للدعارة لكن للأسف المشهد لازال مستمر إلى اليوم ونتمنى تكثيف هذه المداهمات وقطع دابر هذه الممارسات #من_ينقذ_الخوير — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) February 3, 2021

وتابع:”لكن للأسف المشهد لازال مستمر إلى اليوم ونتمنى تكثيف هذه المداهمات وقطع دابر هذه الممارسات”

بينما قال الدكتور حمود النوفلي عبر الوسم إن هناك “حالات كثيرة تصلنا بخصوص اكتشاف الزوجة خيانة زوجها مع تلك الفتيات”.

حالات كثيرة تصلنا بخصوص اكتشاف الزوجة خيانة زوجها مع تلك الفتيات،

أقربها بالأمس لزوجة لديها أطفال اكتشفته والآن في طريق الطلاق والانفصال!

هذا خطر على الأمن الاجتماعي،

وخطر على الأمن الصحي(نقل الأمراض)

وخطر على الأمن الأخلاقي والديني

طهرواعمان كاملة وليس الخوير فقط#من_ينقذ_الخوير — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) February 3, 2021

ولفت إلى أن أقرب هذه الحالات كان بالأمس، لزوجة لديها أطفال “اكتشفته والآن في طريق الطلاق والانفصال!”

وشدد الدكتور النوفلي على أن هذه الظاهرة “خطر على الأمن الاجتماعي، وخطر على الأمن الصحي(نقل الأمراض)، وخطر على الأمن الأخلاقي والديني”

واختتم:”طهروا عمان كاملة وليس الخوير فقط”

وكان وسم “أنقذوا الخوير” قد تصدر التريند العماني ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، بعد مقال الإعلامي العماني سهيل بن ناصر النهدي. في صحيفة “الوطن” العمانية.

#من_ينقذ_الخوير بعد مقال الاعلامي سهيل بن ناصر النهدي وسبقه عبدالله العدوي عن المظاهر الخادشه في شوارع الخوير مطالبين المسؤليين بأنها هذي الهزله المنتشره دون حياء ولا رقيب ولا حسيب فمن سينهي هذي المهزله؟؟ pic.twitter.com/cAs1F9aIuB — شو سالفة هاشتاق عمان؟؟ (@a2Roo76d) February 3, 2021

وجاء مقال النهدي تحت عنوان “من ينقذ الخوير؟” والذي تحول بدوره لوسم تصدر التريند العماني خلال ساعات قصيرة.

#من_ينقذ_الخوير

هذا المنظر القبيح أتوقع اكثر ما

يُعاني منها ساكنيّ منطقة الخوير

كونهُ متكرر بشكل يومي والغريب

في الأمر امام مرئي الجميع دون ان

يحرك احد ساكن .. pic.twitter.com/42E1nVB0oT — الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6F) February 3, 2021

واعتبر الكاتب سهيل بن ناصر في مقاله أن ما يحدث في الخوير “عيب” في تقديره، وأن الحديث عنه مخجل والسكوت عنه فضيحة.

وشدد وفق ما رصدته (وطن) بالمقال أنه لا أحد يرضى بتلك المشاهد المخزية التي تحدث بطرقات الخوير.

وتابع:”تلك المنطقة الجميلة التي تتميز بأحياء سكنية ذات طابع قديم نوعًا ما، شيِّدت منذ منتصف السبعينيات تقريبًا، وأخرى حديثة. وكذلك وجود الأحياء التجارية والمرافق المتعددة التي تتمتع بحركة نشطة طوال اليوم، لكن المشاهد التي تحدث فيها شوَّهت تلك الصورة الجميلة.”

بلا حياء ولا حشمة

واستطرد الكاتب العماني كاشفا تفاصيل الوضع المؤسف بالخوير:”أجنبيات يقفن على جانبي الطريق يعرضن أنفسهن على المارة، في وضح النهار وظلمة الليل. بلا حياء ولا حشمة. سيارة تقف على جانب الطريق، فيتجمعن حولها ـ ثمة تفاوض ـ تذهب السيارة الأولى وتأتي الأخرى.”

وأوضح أن هذا يحدث طوال الليل وإلى قرب شروق الشمس “فما أن تدخل إحدى طرقات الخوير. إلا وتجد ذلك المشهد الذي يشعر الإنسان أمامه بالخجل، ويحدث أمام الجميع!”

وقال سهيل بن ناصر في مقاله إنه لا يستطيع تسمية ما يحدث إلا أنه يبقى مشهدًا خادشًا يطأطئ الإنسان رأسه أمامه.

وتساءل بحسرة: كيف تحولت أو حُوّلَت الخوير إلى أن تصبح بذلك المشهد؟ وكيف يحدث ذلك في بلادي؟! مشهد يتواصل منذ عدة سنوات. وكنا على أمل أن يكون عابرًا وينتهي.

إلا أنه وبحسب الكاتب، استمر واستفحل وزاد، فما كان يحدث بالليل أصبح يتكرر في النهار، وما كان في طريق واحد أصبح في معظم الطرق. ينتشر، ويبحث في الوقت ذاته عن من يوقفه أو يحد منه.

وأكمل بن ناصر:”أمام ذلك كله، وما يلحقه من ضرر بسمعة البلاد، وعفة أهلها ونقاء سكان تلك المنطقة، ومستقبل الشباب وصحتهم. وسلامتهم، يقف الإنسان أمامه مذهولا، يطرح علامات استفهام كثيرة، كيف يسمح بحدوث ذلك؟”

وتابع تساؤلاته:”من المستفيد؟ وماذا يطلق على هكذا مشاهد؟ ولصالح من؟”

تجمع الفتيات الاجنبيات

وشدد الكاتب العماني على أن تلك المشاهد لتجمع أجنبيات ووقوفهن على جانبي الطريق وفي المطاعم وأمام المحلات وغيرها من المواقع. “لم نشهده من قبل إلا في دول تشتهر بالترويج لمثل هذا النوع من السياحة”.

مشيرا إلى أنه حتى في هذه الدول لا يقفن (أولئك) فيها على جانبي الطريق، بل تكون في مواقع محددة.

إذن السؤال الذي يطرح نفسه بحسب الكاتب:”لماذا يحدث ذلك عندنا؟! وإذا كان العابر للخوير أو الراغب في التبضع من أسواقها ومحلاتها. يستغرب مما يشاهده فما وضع القاطنين بتلك المنطقة؟ وما ذنبهم أن يحدث ذلك في منطقتهم؟!”

ولفت النهدي إلى أن هذا الأمر في غاية الخطورة، وله تبعات سلبية عديدة.

مشددا على أنه لا أحد يرضى بهذه الأمور أن تحصل بهذه الصورة الخادشة، وما يحصل في هذه المنطقة يمكن أن ينتشر في مناطق أخرى. إن تواصل السكوت عنه.

واختتم:”عليه، لا أستطيع حقيقة أن أوجه الموضوع إلى جهة بعَيْنها على أنها المسؤولة، ولكن أعتقد بأننا جميعًا نتحمل مسؤولية ما يحدث. فهذا الأمر يمس ديننا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا والذوق العام، فهذه مشاهد لا يمكن أن توضع إلا في خانة الأوكار ـ أعزكم الله ـ ولا يوجد لها مصطلح نضعها فيه.”

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