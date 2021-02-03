تعرضت أسرة مسلسل “جمال الحريم” والذي يُبث على قناة “DMC” المصرية، لحرج شديد بعد وقوعهم في خطأ فادح.

وتظهر في آخر حلقات المسلسل وتحديدا الحلقة 34 من مسلسل جمال الحريم، لقطة يتذكر فيه الفنان إيهاب فهمي صديقه المتوفي الذي ترك له إبنه ليربيه.

فضيحة مسلسل جمال الحريم

ووفق المشهد يخرج إيهاب صورة صديقه من داخل أحد الكُتب.

ولكنه عندما أخرجها ظهر في الصورة المجرم الأمريكي المعروف تيد بندي.

ومعروف أن تيد بندي هو أحد أشهر وأخطر القتلة في العالم.

الأمر الذي عرض أسرة المسلسل للانتقاد ووقوع المخرج في هذا الخطأ.

وأخذ مسلسل “جمال الحريم” شهرة واسعة منذ بدء بثه في مصر، ويتصدر التريند يوميا مع عرض كل حلقة.

والمسلسل من بطولة النجم خالد سليم ، ونور، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، ونخبة كبيرة من نجوم الفن.

إيهاب فهمي يتحدث عن "جمال الحريم" وحقيقة التعاويذ الموجودة بالمسلسل pic.twitter.com/1zHznFtq8u — FilFan.com (@FilFan) February 1, 2021

ومسلسل “جمال الحريم” ألفته سوسن عامر، وأخرجته منال الصيفي.

وينتظر المشاهدون في مصر والعالم العربي الحلقات الأخيرة من المسلسل بشكل دائم، لمعرفة كيف تنتهي أحداث المسلسل.

الطمع سيطر على حنان و خرب بيتها ، و بيت مراد المصيري كمان 😕

تابعوا مسلسل #جمال_الحريم @tamermursii pic.twitter.com/Sqw2pn4aKO — Synergy – تامر مرسي (@SynergyTamer) February 1, 2021

الفنانة دينا فؤاد

من جانبها أكدت الفنانة دينا فؤاد والتى حققت نجاحا كبيرا بشخصية “حنان” خلال أحداث العمل. أن الحلقات الاخيرة ستشهد تصاعداً دراميا خطيراً ومفاجآت قوية للجمهور.

وأشارت دينا إلى أن “جمال الحريم” يحمل رسائل طوال حلقاته بأن الإنسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات.

لكن وبحسبها فإن الإنسان صاحب الإيمان القوي يسير في اتجاه آخر تماما.

كما أعربت عن سعادتها بالعمل مع النجمة نور التى تهتم بتفاصيل العمل جيداً وتبذل مجهودا رائعا.

وقالت: قدمت معها مباراة تمثيلية ناجحة بسبب مشاعر الحب والاحترام التى تربطنا، وإيماننا بموضوع المسلسل تحت إدارة المخرجة منال الصيفى.

وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها بتلك التجربة الدرامية الهامة فى حياتها وبخاصة شخصية “حنان”.

وأكدت أنها شخصية جديدة تجسدها للمرة الأولى، والمسلسل مأخوذ من قصص حقيقية عن الجن والشعوذة .

كما كشفت دينا عن الصعوبات التى واجهتها وقالت في تصريحات صحفية: “التأقلم والتعايش مع شخصية تتعامل مع الجن، فهى لا تتشابه مع أى شخصية واقعية تعاملت معها، رغم أن العمل مأخوذ من قصص حقيقية، وكانت الصعوبة الأخرى تكمن فى مكياج الشخصية والملابس.”

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