شاهد أحمد عدوية يثير جدلاً واسعاً بسبب ما فعله مع الراقصة ديانا أثناء سهرة خاصة

أثار نجم الأغنية الشعبية المصرية أحمد عدوية، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حركاته مع الراقصة ديانا.

أحمد عدوية في سهرة مع ديانا

جاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو لأحمد عدوية وهو في أحد السهرات بحضور الراقصة ديانا.

وفي أحد المقاطع المتداولة، تقوم ديانا بالرقص أمام عدوية على أنغام أغنية شعبية، مرتدية فستان أبيض قصير مكشوف الصدر.

ولم يتفاعل أحمد عدوية في البداية مع المشهد، حيث كان مشغولاً بالحديث مع أحدهم.

وحين انتبه عدوية لرقص ديانا، بدأ بالتفاعل معها والنظر إليها بطريقة جريئة تركزت في منطقة واحدة، استفزت جمهوره.

أيوة ياعدوية

كما ظهر أحمد عدوية في مقطع آخر من ذات السهرة، وهو يتراقص بجانب ديانا، ووضع يده بالقرب من صدرها، وعمل إيماءات غريبة في وجهه.

وتقول ديانا في المقطع: “أيوه يا عدوية يا حبيبي أيوه”، ثم يقترب منها أحمد عدوية ويحاول تقبيلها في نهاية المقطع.

احمد عدوية في احدث ظهور برفقة الراقصة ديانا pic.twitter.com/D2qwhzUDCe — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 27, 2021

عدوية يسيء لتاريخه الفني

وأثارت المقاطع موجة جدل واسعة بين المتابعين الذين رأوا أن أحمد عدوية فنان قدير، لا يجوز له أن يسيء إلى تاريخه الفني بهذه الحركات.

وكتب أحد المتابعين: ” الله يعفو الله يحسن الخاتمة”.

وعلق آخر: ” نفسي أحط كاميرا في قبرك عشان أعرف هيحصلك ايه”.

وذكره آخر بزوجته ودفاعها عنه، وكتب: ” فين مراتك اللي بتقعد تبكي في البرامج”.

ورأى آخر أن عدوية لا يستحق لقب “فنان”، وكتب: “شخصية كباريات لا يمد للفن بأي صلة، هو لوكان في الوقت الحالي عادي لكنه من الزمن الجميل ولا يمت له بصلة”.

من هي الراقصة ديانا؟

والراقصة ديانا هي روسية وتعمل في مصر منذ 4 سنوات.

وتنشر بشكل دوري على إنستجرام صورًا لها مع المشاهير ونجوم الفن، أبرزهم تامر حسني وعمر كمال.

View this post on Instagram A post shared by 💎 D I A N A / الراقصة ديانا 💎 (@diana_belly_dancer)

View this post on Instagram A post shared by 💎 D I A N A / الراقصة ديانا 💎 (@diana_belly_dancer)

وعُرفت الراقصة ديانا بجرأتها سواء في حركاتها الراقصة أو ملابس الرقص التي تقدم بها عروضها في الأفراح وفنادق القاهرة الكبرى.

ويتابعها على حسابها عبر “إنستجرام”، ما يقارب من 300 ألف متابع تتواصل معهم باللغة العربية التي تعلمتها خلال وجودها في مصر أربع سنوات.

وديانا هي صاحبة الفيديو الشهير الذي أثار الجدل مؤخرًا حينما قدمتها سيدة هدية لزوجها في صندوق هدايا لأنه يحب الرقص الشرقي. وخرجت من صندوق الهدايا لزوج السيدة لتفاجئه بجملة “سنة حلوة يا جميل”.

إخصاء أحمد عدوية

وكانت زوجة أحمد عدوية قد أثارت الجدل حين كشفت حقيقة الأخبار التي ترددت عن “خصي” زوجها من قبل أمير عربي بسبب. أن الفتاة التي كانت معه كانت تحب المطرب.

وأكدت زوجة عدوية السيدة “نوسة” أن هذه الأخبار مجرد شائعات وليس لها لا أساس من الصحة.

وسردت “نوسة” في لقاء سابق معها ومع زوجها في برنامج “واحد من الناس” على قناة “الحياة” المصرية، كواليس الحادث الذي تعرض له زوجها.

وقالت “نوسة” حينها: “زوجي رجل 100%، وحملت منه بعد الحادثة، وأنا أسقطت الجنين، بتعليمات من الأطباء”.

وتابعت: “عدوية راجل جدا، وتعرض لحالة نفسية بسبب هذا الأمر، وهذه الشائعة جاءت من بنت صحفية، شاهدته في المستشفى. وكان معمول له قسطرة، وهي اعتقدت إنه تعرض إلى اعتداء جنسي”.

وأشارت نوسة إلى أن هذه الروايات حول زوجها وخصوبته جعلتها تتأثر إلى حد البكاء.

ووجهت نوسة حينها رسالة إلى متداولي الشائعة قائلة: “إلى الناس التي ترفض السكوت، سأجعلكم تصمتون، وكل من تكلم عن زوجي. سأقف لهم بالمستندات والقانون، ولن أترك أحداً منهم بدون حساب ومحاكمة”.

أحمد عدوية تعرض لمحاولة قتل

وأكدت نوسة أن زوجها أحمد عدوية تعرض يومها فعلا إلى محاولة قتل بسبب غيرة أحد الأشخاص الذي قام بوضع مواد مخدرة له للنيل منه. لافتة إلى أنها تلقت تهديدات لإسكاتها لكنها “لن تخشى أحدا”.

وكشفت زوجة عدوية تفاصيل تلك الليلة وقالت: “في الساعة 12 منتصف الليل، أتاني اتصال من السائق يخبرني أن زوجي يموت. بعدما أعطاه أحدهم كوكتيل من الهيروين والكوكايين في المشروب”.

وشددت نوسة مرة أخرى أنها ستتوجه لمحاكمة كل من قال إن عدوية تم عمل عملية إخصاء له أو تعرض لأي شيء جنسي، مضيفة. “هذا خطأ، والذي حدث له هو حادثة، وكان الغرض منها أنه يموت، وتتم سرقته”.

فيفي عبده تُبكي أحمد عدوية وزوجته

وكان من ضمن ما قاله عدوية خلال نفس الحلقة أن قصة حياته يمكن أن تظهر للنور من خلال تجسيدها بمسلسل تلفزيوني، لما فيها من أحداث متنوعة ومثيرة.

كما اعترف عدوية خلال الحلقة بأنه لم ينجح في العمل كممثل، فيما نجح كمؤد فقط، لأنه في الأساس مطرب وحقق نجاحاً كبيراً بأغانيه. وحفلاته في مصر وخارجها.

ودخلت زوجة عدوية خلال الحلقة بنوبة من البكاء، قائلة أنها تنحني للفنانة فيفي عبده لوقوفها مع زوجها طوال محنته. وأضافت: “أنا لو عملت إيه مش حقدر أوفيها حقها، كانت تكلمني تقول يا نوسي أحمد دة أخويا وخيره على الكل”.

كما قالت “نوسة” زوجة عدوية أن زملاء أحمد في الوسط الفني لم يقوموا بالسؤال عليه بعد الحادثة التي تعرض لها. مضيفة: “اللي كان بيت أحمد عدوية مفتوح لكل من المطربين والموسيقيين ولعيبة كرة القدم وظروفنا كانت صعبة”.

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