شاهد كيف رد وكيل وزارة العمل في سلطنة عمان على تعليق “طيرتو الاستثمار”؟!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقطع مقتطف من مقابلة مع وكيل وزارة العمل العماني نصر بن عامر الحوسني. يتحدث فيها حول الاستثمار في السلطنة.

وقال وكيل الوزارة العُماني رداً على تساؤل وجهه له المذيع حول ما إذا كانت السلطات العمانية “طيّرت” المستثمرين الأجانب من البلاد. “إن السلطنة ليس لديها مشكلات مع الاستثمار الأجنبي، ولكن لديها مشاكل مع المستثمرين المحليين.”

#عمان_لايف | بماذا رد وكيل العمل على تعليق أحدهم "طيرتوه الاستثمار" pic.twitter.com/lSvLwJRCwi — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) February 1, 2021

وتابع الحوسني خلال المقابلة التي رصدتها (وطن): “نحن لا نعاني من المستثمر الأجنبي. لأن المستثمر الأجنبي حين يأتي إلى عمان. وهو مدرك للقوانين والتشريعات بهذا البلد”

وأضاف الحوسني:” ويعلم تكلفة العمالة العمانية ويعلم العائد ولديه دراسة جدوى ويحترم القوانين”

المستثمر الأجنبي

كما أشار وكيل وزارة العمل بالسلطنة إلى أن المستثمر الأجنبي، حين يأتي إلى الوزارة لا يتفاوض “بل بالعكس يقول أريد هذه المهنة. وهذه المهنة لضمان استثماري، وأغلبها المهن القيادية مثل مدير تنفيذي مدير المصنع، ولكن المهن الأخرى شو تكون.”

وتابع وكيل الوزارة العماني بحديثه: “الاستثمار الأجنبي لا خوف عليه، بالعكس المستثمر الأجنبي يحب الوضوح. ما يحب كل يوم عندك قرار ورأي آخر”

واستطرد منتقدا بعض المستثمرين المحليين:” المشكلة ببعض المستثمرين المحليين، اللي يجوك عند التفاوض وهو يعرف القوانين والإجراءات. ولكن هو تعود على الاستثناءات ويبدأ التفاوض مع الوكيل للمدير لعام للوزير”.

خطوات جهاز الاستثمار العماني لمواجهة الأزمة

وكان جهاز الاستثمار العُماني قد كشف قبل عدة أيام، عن قيامه بعملية إعادة هيكلة لاستثماراته السياحية والعقارية داخل نطاق السلطنة.

وأوضح جهاز الاستثمار بأنه قام بنقل تلك الاستثمارات إلى الشركة العٌمانية للتنمية السياحية” مجموعة عمران” التابعة للجهاز.

وبحسب محللون فإن هذه الخطوة هامة جدا على طريق إيجاد حل للعجز المالي الذي يعصف بالسلطنة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وهبوط أسعار النفط بشكل مروع وهو مصدر الدخل الأول بالسلطنة.

ووفق ما قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، االأحد 31 يناير/كانون الثاني، فإنه تم تحويل ملكية مشاريع للجهاز. وحصص في بعض الشركات، إلى المجموعة من أجل أن تقوم بدورها الفعال في قطاع السياحة.

ومن أجل أن تسهم أيضاً بدورها في عملية التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه عمان، باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة العُمانية في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام.

كما تهدف هذه الخطوة بحسب الوكالة العُمانية، إلى توحيد الاستثمارات العقارية السياحية تحت إدارة واحدة، وذات كفاءة عالية. بحيث يتوائم مع الرؤية العمانية المستقبلية 2040.

جهاز الاستثمار العماني

وجدير بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضاً بالتوائم مع برنامج “روابط” الذي أطلقه جهاز الاستثمار العُماني في شهر سبتمبر من العام المنصرم 2020.

والذي يهدف بدوره إلى ربط سياسات الشركات التابعة له وأنظمته مع سياساته العليا التي تخدم السلطنة.

وذلك من أجل توحيدها وموائمتها، وإيجاد حالة من التكامل مع أدوار القطاع الخاص، وإعطاءه الفرصة للإسهام في مجال القطاع السياحي. مما يعزز من التنويع الاقتصادي في البلاد.

وحول الموضوع قال هاشيل بن عبيد المحروقي، والذي يشغل الرئيس التنفيذي لمجموعة عمران، إن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع. في عملية النمو للمجموعة، مع دخولها مرحلة جديدة من العمل.

وأضاف “المحروقي” بحديثه بأن هذه الخطوة تعزز الدور الرائد لمجموعة عمران في دعم التنويع الاقتصادي لدى السلطنة، وذلك باعتبارها. شريك استراتيجي في الرؤية المستقبلية عمان 2040.

وذلك كله إلى جانب مضاعفه إسهامات المجموعة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. بجانب الشركات في القطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقطاع السياحة في السلطنة يعتبر من ضمن أهداف الخطة العمانية التي تنشد خلق حالة من التنويع الاقتصادي، وأيضاً من أجل التركيز على مجال السياحة. لما له من اعتبارات بأنه من أهم القطاعات الحيوية والفاعلة في دعم الاقتصاد العماني. كما تهدف الخطوة أيضاً لزيادة حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي العماني، وأيضاً تأتي في سياق عملية استقطاب للاستثمارات الخارجية إلى عمان.

تصريحات وزير المالية العماني مطلع 2021

ومن ناحيته طمأن وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي الشعب العماني بشأن اقتصاد بلادهم، ورؤية 2040. معلناً بدوره عن موعد استقرار الاقتصاد بالبلاد، والذي من شأنه تحقيق فائض بالميزانية العامة للدولة.

وقال وزير المالية العماني في تصريحات له في مطلع العام الجاري 2021، إنه تم العمل على إعداد ميزانية الدولة العامة للسنة 2021. وذلك من أجل أن تكون متسقة مع أولويات عمان 2030، وفي سياق الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة 2021/2025.

وأشار الحبسي إلى أن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام. وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تُسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

وأوضح الوزير سلطان الحبسي خلال حديث له مع وكالة الأنباء العمانية، إنه تم اتخاذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي واستدامته لعام 2021م.

وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وأهداف الحكومة في سياسات التطوير المالي والاقتصادي الذي يحقق التوازن المالي في الأجل المتوسط والطويل.

وأضاف أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي.

وقد صدرت التوجيهات السلطانية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وذلك من أجل توفير فرص العمل وهي القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العماني. وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين.

وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد 2021م. إضافة إلى الإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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