من هو الأمير تركي بن ناصر الذي أعلن الديوان الملكي وفاته واعتقل في “الريتز”؟!

أعلنت المملكة العربية السعودية، الليلة الماضية، وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بعد صراع طويل مع المرض.

جاء ذلك، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في ساعة متاخرة أمس.

وقال بيان الديوان الملكي، وفق ما رصدت “وطن”: “وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رحمه الله، وسيصلى عليه الأحد في مدينة الرياض”.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رحمه الله، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.https://t.co/VonXlcZBEG#واس pic.twitter.com/nDTVtRWVJs — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 30, 2021

أمراء آل سعود ينعونه

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، الأمير الذي توفي عن عمر ناهز الـ 73 عاما متأثرا بوعكة صحية ألمت به، الأسبوع الماضي، دخل بسببها المستشفى.

وقال الأمير سطام بن خالد: “أسأل الله الرحمة والمغفرة لـ عمي ووالدي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل قليل”.

وأضاف: “اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان، ان لله وانا اليه راجعون”.

أسأل الله الرحمة والمغفرة لـ عمي ووالدي الأمير #تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل قليل, اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون pic.twitter.com/OPNmsFVaDB — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 30, 2021

وقال الأمير محمد بن سلطان: ” اللهم اغفر لعمي #تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز اللهم ارحمه وبدله بدار خيرا من داره”.

وأضاف: “اللهم رحمتك وعفوك لصاحب القلب الابيض الكبير رحمة واسعة اللهم اجعل ما اصابه رفعه في درجاته ومنزلته في جنات النعيم”.

اللهم اغفر لعمي #تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز اللهم ارحمه وبدله بدار خيرا من داره، اللهم رحمتك و عفوك لصاحب القلب الابيض الكبير رحمة واسعة اللهم اجعل ما اصابه رفعه في درجاته و منزلته في جنات النعيم🙏🏻 pic.twitter.com/c8aPwRCUgI — محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) January 30, 2021

الأميرة ريما آل سعود، قالت في تغريدة رصدتها “وطن”: “أسأل الله الرحمة والمغفرة لـ عمي ووالدي الأمير #تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل قليل”.

وتابعت: “اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون”.

أسأل الله الرحمة والمغفرة لـ عمي ووالدي الأمير #تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل قليل, اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون pic.twitter.com/RFPWTsxfvO — الأميرة ريما آل سعود (@Reema___Alsuod) January 31, 2021

وقالت الأميرة هيفاء آل سعود: “أسأل الله الرحمة والمغفرة لـ عمي ووالدي الأمير #تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل قليل”.

وتابعت: “اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان”.

أسأل الله الرحمة والمغفرة لـ عمي ووالدي الأمير #تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل قليل, اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون pic.twitter.com/zwcWvyuTio — الأميرة هيفاء آل سعود (@__hefaa_alsuood) January 31, 2021

شخصيات مهمة نعته

كما ونعاه عدد من رجال الأعمال والشخصيات الإعلامية والسياسية المشهورة في المملكة.

تعازينا للأمير فيصل بن تركي..

فقدنا اليوم رمز نصراوي كبير..

رحم الله الأمير تركي بن ناصر..

وغفر له .. وعوضه الجنة..

تعازينا للأسرة المالكة..

ولأسرة الفقيد ..

“إنا لله وإنا إليه راجعون” @faisalbinturki1 — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) January 30, 2021

أتقدم بأحر التعازي إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأسرة الحاكمة في وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز – رحمه الله – وأخص بالعزاء الأمير فيصل بن تركي وأسرة الفقيد — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) January 30, 2021

اللهم اغفر وارحم عبدك تركي بن ناصر بن عبدالعزيز واسكنه فسيح جناتك،صادق العزاء والمواساة للأمير فيصل بن تركي وعائلة المغفور له بإذن الله،اللهم آمين🤲🏻 — ياسر القحطاني (@Y20) January 30, 2021

أتقدم بأحر التعازي إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأسرة الحاكمة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز – رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته – وأخص بالعزاء أخي الغالي الأمير فيصل بن تركي وكافة أسرة الفقيد — سلمان فهد المالك (@sffrlm) January 30, 2021

من هو الأمير الراحل؟

الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود مولود عام 1948 وهو الابن السابع من أبناء الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود. ووالدته هي الأميرة موضي بنت أحمد بن محمد السديري.

وكان الأمير واحدًا من عشرات الأشخاص الذين تم إيقافهم أواخر العام 2017، في حملة حكومية طالت أمراء آخرين، ووزراء. ورجال أعمال، ومسؤولين بارزين، بتهم فساد، في فندق الريتز كارلتونقبل أن يتم الإفراج عنه بعد نحو 3 أشهر من توقيفه.

ولد في الرياض ويحمل إجازة ماجستير علوم سياسية، وهو من كبار رجال الأعمال وأكثرهم ثروة.

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، بالإضافة للعديد من المناصب المدنية. بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتدهورت الحالة الصحية للأمير تركي الراحل خلال الأيام الماضية.

وكان نجلا الأمير الراحل، فهد وعبد الله، قد أعلنا خلال الأيام القليلة الماضية عن مرض والدهما، وطلبا الدعاء له، دون أن يكشفا عن طبيعة حالته الصحية بالضبط، والمرض الذي ألم به.

رموز شجرة “العائلة المالكة” في السعودية

وفي تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية، تطرقت فيه إلى أبرز ما هو متاح عن رموز شجرة “العائلة المالكة”. التي خرجت من رحم آل سعود.

هذه العائلة، ساهمت في استمرار انتقال الحكم في أطول نظام ملكي مستقر بالعالم العربي. لاسيما للمنتمين للجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة، وهم أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجته، الأميرة، حصة بنت أحمد السديري.

والسديريون سبعة، وهم: الملك فهد، والملك الحالي سلمان، والأمراء سلطان، وأحمد، وتركي، ونايف، وعبد الرحمن.

وطرحت شجرة العائلة المالكة بخلاف المؤسس 6 ملوك بينهم الحالي، الملك سلمان، بخلاف أعداد كبيرة من الأبناء والأحفاد. برز منهم مسؤولون في مناصب حكومية وعليا بالمملكة.

وسط تقديرات أولية تشير لوجود ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف أمير من آل سعود، لكن البارزين منهم والذين يشكلون هيئة البيعة لا يتجاوزون 34 أميرا (أبناء الملك المؤسس وعدد من أحفاده). لكن هناك عشرات أو مئات آخرين يشغلون مناصب مسؤولية حساسة في الدولة.

4 ملوك

وتوفي من الأبناء البارزين، للملك المؤسس 4 ملوك هم: سعود، وخالد، وفهد، وعبد الله، واغتيل فيصل. ومن الآمراء البارزين، توفي 4 هم: سلطان، ونايف، وعبد الرحمن، وتركي، بينما على قيد الحياة الملك سلمان و8 أمراء وهم على الترتيب. بندر (أكبر أبناء المؤسس 85 عاما)، وطلال، ومتعب، وعبد الإله، وممدوح، ومشهور، وأحمد، ومقرن (أصغر أبناء المؤسس 73 عاما)، بينما توفي العام الماضي، الأمير عبد الرحمن.

وذكرت تقارير صحفية، عام 2000، تم تأسيس أول مجلس للعائلة الحاكمة، ضم ما بين 16 و18 عضوا. فضلا عن عقد أول اجتماعاته بقصر السلام. بهدف مناقشة الأوضاع الخاصة بالأسرة المالكة دون التطرق لشأن سياسي.

وبينما وصل 6 لمنصب الملك، بخلاف المؤسس، تنوعت الأسماء البارزة الثمانية ما بين منصب ولي العهد، وولي ولي العهد. ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير للداخلية ورئاسة الاستخبارات، والوصول لمنصب نائب لوزير الدفاع.

وشهد منصب ولي العهد، اقترابا من جيل الأحفاد البارزين من سُدة المُلك، حيث تولى محمد بن نايف. ولاية العهد من 2015 إلى 2017. ثم محمد بن سلمان (33 عاما) في 2017 إلى يومنا هذا، في سابقتين فارقتين في تاريخ المملكة بين جيلين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك