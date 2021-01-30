مستشار ابن زايد غاضب بعدما وضعت بريطانيا الإمارات على القائمة الحمراء!

أعرب الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي، عن غضبه من قرار بريطانيا إغلاق حدودها أمام القادمين من الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

الإمارات على القائمة الحمراء

وقال مستشار ابن زايد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “بريطانيا وضعت 33 دولة على قائمة حمراء يحظر مواطنيها من السفر إليها. لكن كل التركيز على الإمارات”.

وأضاف عبدالخالق عبدالله: “هذا يسمى ضريبة النجاح أو ضريبة استقبال الإمارات للزوار بدون ضوابط احترازية بما فيهم القادم من بريطانيا”.

كما وهاجم مستشار ابن زايد، بريطانيا متهماً إياها بانها من صدر للعالم فيروس شرس وجديد، وعندما عجزت عن احتواءه-كما قال-. القت اللوم على الإمارات.

بريطانيا وضعت 33 دولة على قائمة حمراء يحظر مواطنيها من السفر إليها لكن كل التركيز على الإمارات. هذا يسمى ضريبة النجاح أو ضريبة استقبال الإمارات للزوار بدون ضوابط احترازية بما فيهم القادم من بريطانيا التي صدرت للعالم فيروس شرس وجديد وعندما عجزت عن احتواءه القت اللوم على الإمارات — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 30, 2021

تعليقات ساخرة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تغريدة مستشار ابن زايد، معتبرين أن الإمارات هي الشر الحقيقي في المنطقة ويجب على الجميع مقاطعتها.

الإمارات شر واكبر شر في الامة وسيأتي انتقام الله منكم عما قريب ان شاء الله — مجاهد المفتي (@mogahedalmofty) January 30, 2021

بعض التعصّب للوطن يكون في غير محلّه، و الواقع يقول أن هناك حقيقة أخرى فرضت على #بريطانيا اتخاذ مثل ذلك الإجراء، و هي وجود شهادات مزيّفة عن فحوصات #كورونا آتية من #الإمارات، و بالتحديد من #دبي. — بو فهد (@BoFahad_Qatar) January 30, 2021

بريطانيا كانت الدولة الوحيدة في العالم اللي ما تفرض اي اشتراطات للسفر الى مطار لندن لا فحص كورونا ولا حجر ،، ، لذلك هي افشل دولة في التعامل مع أزمة جائحة كورونا — MANSOOR ALSABAHI (@mansoor_23) January 30, 2021

استقبال الزوار بدون ضوابط احترازية

اسمه فوضى مش نجاح ! — 🇶🇦 MOHAMED 🇶🇦 (@mohamedqa55) January 30, 2021

كل فيروسات العالم من أثر نجاستكم — محمد أبو جهاد (@moha5mme) January 30, 2021

وأمس الجمعة، قررت بريطانيا، والتي تعتبر مركز فيروس كورونا المتحور في العالم، إغلاق حدودها أمام القادمين من الإمارات العربية المتحدة وتحديداً دبي.

وشمل القرار، الدول التي تستقبل عدد كبير من السياح ومنها بوروندي ورواندا، مرجحة القرار لمحاولة كبح تفشي كوفيد-19، لا سيما نسخه المتحورة.

صدمة سلبية

ويبدأ سريان الحظر، الجمعة. ويمثل مفاجأة سلبية لكثير من السياح المتواجدين في دبي، التي أبقت حدودها مفتوحة رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وحسب المملكة المتحدة، فإن القرار لا يشمل المواطنين البريطانيين والإيرلنديين. وكذلك المقيمين في المملكة المتحدة، الذين صار عليهم. الالتزام بحجر لعشرة أيام إثر عودتهم للبلاد.

انزعاج الإمارات

بدورها، أبدت الإمارات انزعاجها من القرار البريطاني. مشيرة إلى أنها سجلت أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم.

وقالت الإمارات، في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”: “اطلعت دولة الإمارات على قرار المملكة المتحدة بوضع قيود. السفر على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات”.

وأضاف البيان: “تؤكد أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية. وفقا لأعلى معايير الصحة والسلامة”.

وأشار البيان، إلى أن دولة الإمارات مستمرة في مواجهة التحديات المختلفة في إطار الجهود العالمية الموحدة. للحد من الجائحة بطريقة علمية ومدروسة.

وأكد البيان، أن الإمارات تشارك في حوار مستمر مع الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم.

حجر الزاوية

وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية هند العتيبة قولها إن “حجر الزاوية في مكافحة الجائحة. هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل – PCR .

وحسب العتيبة، سجلت الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم. وقد كثفت دولة الإمارات في ظل المتغيرات الجديدة. التي يشهدها العالم جهودها للتخفيف من هذه المخاطر، وفق قولها.

كما أضافت: “تشمل التدابير الجديدة، إلزام المسافرين القادمين بتقديم فحص سلبي PCR، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات. وتنفيذ حملات توعية بشكل مستمر، وبشفافية عالية”.

وأضافت: “نحن واثقون ببرنامج التطعيم الطموح لدينا، الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا في مجموع جرعات اللقاح الموزعة بالنسبة لعدد الأفراد”.

وأكملت: “لدينا ثقة تامة في البنية التحتية الطبية، وفي العاملين في الخطوط الأمامية”.

التجربة الدانماركية

وفي وقت سابق، أعلنت الدنمارك، تمديد حظر المفروض على الرحلات الجوية من دبي ومناطق أخرى من الإمارات حتى مطلع شباط/ فبراير المقبل.

وحسب السلطات الدنماركية، فإن ذلك بسبب الاشتباه في حدوث مخالفات في اختبارات فيروس كورونا المطلوبة لدخول البلاد.

وقالت وزارة النقل الدنماركية إنه سوف يتم حاليا تمديد الحظر، الذي أعلن عنه يوم الجمعة لمدة خمسة أيام، حتى الثاني من شباط/ فبراير المقبل.

وينطبق الحظر أيضا على رحلات الترانزيت.

وقالت السلطات الدنماركية إنها تجري مباحثات مع مسؤولين في الإمارات بشأن نماذج اختبار محتملة. لافتةً إلى أنه قد يتم إلغاء الحظر في وقت أبكر في حال توافر حل مرض بشأن اختبار موثوق فيه.

فحص فيروس كورونا

وكانت الدنمارك قد أعلنت مطلع هذا الشهر أنه يتعين على جميع الركاب القادمين إحضار نتيجة اختبار فيروس كورونا. يثبت سلبية الإصابة بالفيروس قبل 24 ساعة من صعود الطائرة.

وقال وزير النقل بيني إنجلبراشت، إن قرار حظر الرحلات يهدف للحد من التفشي المحتمل للإصابات.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قالت في وقت سابق، إن جميع مراكز الاختبارات المعترف بها رسميا تخضع لعمليات مراقبة جودة دوريا.

طيران الإمارات

على إثر ذلك، أعلنت شركة “طيران الإمارات”، عن تعليق رحلاتها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن لمدة 5 أيام اعتبارا من الجمعة.

وقالت الناقلة: “حسب توجيهات صادرة عن السلطات الدنماركية، لن يُقبل في مطار المغادرة المسافرون من حاملي التذاكر على رحلة طيران الإمارات (EK 151.‏). ذات وجهة الوصول النهائية إلى كوبنهاغن في الفترة من 22 إلى 26 يناير 2021”.

وتابعت: “سيتم قبول المسافرين الذين حجزوا السفر على الرحلة (EK 152) من كوبنهاغن خلال هذه الفترة للسفر”.

وأضافت: “نعتذر عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه لكم. يتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل الناقلة. للاستفادة من خيارات إعادة الحجز”.

ردّ إماراتي

بدورها، أكدت الإمارات لدولة الدنمارك التزام الدولة ببروتوكولات فحوصات كوفيد-19.

وناقش وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي، مع كوفود وزير خارجية الدنمارك. تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتضافر الجهود لمكافحة جائحة كورونا.

كما اتصل عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات هاتفيا، بماغنوس هونيكي، وزير الصحة الدنماركي.

وأكد وزير الصحة الإماراتي لنظيره التركي، دقة اختبارات كورونا في دولة الإمارات وآليات الرقابة الصارمة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وفق تعبيره.

وطلب العويس، إيضاحات حول تفاصيل الحالات التي كانت وراء قرار تعليق الرحلات الجوية من الإمارات مؤقتا.

وأشار، إلى أن السلطات الإماراتية قد سعت للحصول على معلومات إضافية حول توقيت ومكان الحالات الإيجابية التي سافرت. من دولة الإمارات إلى الدنمارك.

كما أكد، التزام الدولة بالتعاون مع الدنمارك لتبديد أي مخاوف قد تنشأ في المستقبل، وأشار إلى أنه تم حتى الآن إجراء أكثر من 25 مليون. اختبار كوفيد-19 في دولة الإمارات.

والجدير بالذكر، أن دولة الإمارات والدنمارك هما من بين الدول التي سجلت أعلى معدلات اختبار لـكوفيد-19 في العالم.

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