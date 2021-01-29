هذا هو سبب وفاة الفنان محمود عبد الغفار الحقيقيّ .. وآخر أعماله الفنية

أعلن في مصر عن وفاة الفنان محمود عبد الغفار عن عمرٍ ناهز 60 عاماً.

سبب وفاة محمود عبد الغفار

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام مصرية، فإنّ الفنان محمود عبد الغفار توفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة ألمّت به .

وذك الإعلام المصريّ أنه من المنتظر تشييع جثمان الفنان محمود عبد الغفار بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بالهرم.

نقابة المهن التمثيلية تنعى

وكان أوّل من أعلن وفاة الفنان محمود عبد الغفار هو الفنان أحمد صيام.

وكتب عبر فيسبوك: “البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان القدير والأخ العزيز محمود عبدالغفار، أحد رموز مسرح الطليعة اللهم أرحمه واغفرله وادخله فسيح جناتك”.

كما نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الراحل محمود عبد الغفار.

آخر أعمال محمود عبدالغفار

كانت آخر الأعمال التي شارك بها الفنان محمود عبد الغفار، عام 2016 حيث جسد دور “فخراني” في الجزء الثالث من مسلسل “سلسال الدم”.

مشوار محمود عبد الغفار الفني

وبدأ محمود عبد الغفار مشواره الفني في الثمانينيات.

وأدى الراحل أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن الأفلام التي شارك به الراحل : “جذور فى الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام” وغيرها.

بينما شارك محمود عبدالغفار في مسلسلات: “دموع فى عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، لا أحد ينام في الإسكندرية” وغيرها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك