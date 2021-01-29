وفاة الشيخ معجب درع الدوسري تحزن القطريين
الشيخ معجب درع الدوسري مع أمير قطر الوالد
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من هو الشيخ العالم معجب بن درع الدوسري الذي أحدثت وفاته حزناً واسعاً في قطر؟!

كتب وطن
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أُعلن، اليوم الجمعة، عن وفاة العلامة القطري، الشيخ والد المستشار درع الدوسري، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقال نجله درع الدوسري، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي / الشيخ معجب درع الدوسري”.

كما أضاف الدوسري: “تغمد الله روحه بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته، وسيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع ابن باز في معيذر الجنوبي. والدفن في مقبرة الريان، الحمدلله ولا نقول إلا ما يرضي ربنا”.

نعي الشيخ معجب بن درع الدوسري

وعبر المغردون القطريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الجديد بوفاة الشيخ الدوسري، مقدمين التعازي لذويه ومحبيه.

وقال الإعلامي جابر الحرمي في تغريدة رصدتها وطن: “رحم الله الشيخ الجليل معجب الدوسري وغفر له وأسكنه فسيح جناته وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله”.

كما قال: “فقدنا برحيله عالما عُرف بخُلقه وعلمه وتواضعه وتواصله، تعازينا لأبنائه وأسرته الكرام”.

بدوره، قال الكاتب عبد الله الوذين: “رحم الله الوالد والعالم الشيخ معجب بن درع الدوسري، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعاه الدكتور عايض القحطاني، قائلاً: “انتقل الى رحمة الله فضيلة الشيخ معجب بن درع الدوسري. اسال الله ان يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويجعله في روضة من رياض الجنة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وتابع: “سيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في مسجد ابن باز في معيذر الجنوبي. والدفن سيكون في مقبرة الريان”.

وقال المحامي مدعج الدوسري: “للهم ارحم الشيخ معجب بن درع الغييثات وأسكنه الجنة الذي وافته المنية في دولة الشقيقة”.

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كما أضاف: “نعزي أبنائه وذويه بوفاته ونسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله قبولاً حسناً”.

كما نعى آخرون الشيخ القطري، مؤكدين على حسن سيرته ومحبة جميع القطرين له، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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