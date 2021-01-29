من هو الشيخ العالم معجب بن درع الدوسري الذي أحدثت وفاته حزناً واسعاً في قطر؟!

أُعلن، اليوم الجمعة، عن وفاة العلامة القطري، الشيخ معجب بن درع الدوسري والد المستشار درع الدوسري، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقال نجله درع الدوسري، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي / الشيخ معجب درع الدوسري”.

كما أضاف الدوسري: “تغمد الله روحه بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته، وسيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع ابن باز في معيذر الجنوبي. والدفن في مقبرة الريان، الحمدلله ولا نقول إلا ما يرضي ربنا”.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره: انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي / الشيخ معجب درع الدوسري

تغمد الله روحه بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته . سيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع ابن باز في معيذر الجنوبي، والدفن في مقبرة الريان. الحمدلله ولا نقول إلا مايرضي ربنا — د.درع معجب الدوسري (@dera_aldosari) January 29, 2021

نعي الشيخ معجب بن درع الدوسري

وعبر المغردون القطريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الجديد بوفاة الشيخ الدوسري، مقدمين التعازي لذويه ومحبيه.

وقال الإعلامي جابر الحرمي في تغريدة رصدتها وطن: “رحم الله الشيخ الجليل معجب الدوسري وغفر له وأسكنه فسيح جناته وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله”.

كما قال: “فقدنا برحيله عالما عُرف بخُلقه وعلمه وتواضعه وتواصله، تعازينا لأبنائه وأسرته الكرام”.

رحم الله الشيخ الجليل معجب بن درع الدوسري وغفر له وأسكنه فسيح جناته وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ..

فقدنا برحيله عالما عُرف بخُلقه وعلمه وتواضعه وتواصله ..

تعازينا لأبنائه وأسرته الكرام ..#قطر #وفيات_قطر #معجب_درع_الدوسري pic.twitter.com/rPFht3lcs7 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 29, 2021

بدوره، قال الكاتب عبد الله الوذين: “رحم الله الوالد والعالم الشيخ معجب بن درع الدوسري، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحم الله الوالد والعالم الشيخ/

معجب بن درع الدوسري

اللهم اجزه عنا خير الجزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/6tuyHDE4ps — عبدالله الوذين (@abqatar) January 29, 2021

ونعاه الدكتور عايض القحطاني، قائلاً: “انتقل الى رحمة الله فضيلة الشيخ معجب بن درع الدوسري. اسال الله ان يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويجعله في روضة من رياض الجنة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وتابع: “سيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في مسجد ابن باز في معيذر الجنوبي. والدفن سيكون في مقبرة الريان”.

انتقل الى رحمة الله فضيلة الشيخ معجب بن درع الدوسري

اسال الله ان يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويجعله في روضة من رياض الجنة إنّا لله وإنّا إليه راجعون سيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في مسجد ابن باز في معيذر الجنوبي، والدفن سيكون في مقبرة الريان. pic.twitter.com/lgqR4MoLLZ — د.عايض القحطاني (@ayedhalqahtani2) January 29, 2021

وقال المحامي مدعج الدوسري: “للهم ارحم الشيخ معجب بن درع الغييثات وأسكنه الجنة الذي وافته المنية في دولة قطر الشقيقة”.

كما أضاف: “نعزي أبنائه وذويه بوفاته ونسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله قبولاً حسناً”.

اللهم ارحم الشيخ معجب بن درع الغييثات وأسكنه الجنة الذي وافته المنية في دولة قطر الشقيقة .. نعزي أبنائه وذويه بوفاته ونسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله قبولاً حسنا .. #معجب_بن_درع pic.twitter.com/lZxDHy7btm — المحامي مدعج الدوسري (@abomagid) January 29, 2021

كما نعى آخرون الشيخ القطري، مؤكدين على حسن سيرته ومحبة جميع القطرين له، داعين له بالرحمة والمغفرة.

توفي اليوم الشيخ معجب بن درع الدوسري وهو من أعلام الدعوة في قطر والجزيرة العربية، وقد كان من أوائل الدعاة تعرضا للأذى، فآواه آل ثاني وعاش عندهم مكرما معززا.

نسأل الله تعالى أن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة

وأن يحسن عزاء أهله وتلامذته ومحبيه،وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والاحتساب. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) January 29, 2021

انتقل الى رحمة الله العم الشيخ/ معجب بن درع الدوسري في دوحة قطر وسيتم الصلاة عليه عصر اليوم في مسجد الشيخ ابن باز في معيذر

رحمه الله عمل في الدعوة الى الله والنصح والتوجيه ، كان واصلًا لرحمه كريمًا بشوشًا غيورًا على حرمات الله..

ان القلب ليحزن والعين تدمع وانا على فراقه لمحزونون pic.twitter.com/fmbDig4FZk — محمد بن عبدالعزيز الشريف (@AbuYara74) January 29, 2021

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

والحمدلله على كل حال، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره: انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي الشيخ/

معجب بن درع آل درع الدوسري

تغمد الله روحه بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته . سيصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في مسجد ابن باز في معيذر الجنوبي بدولة قطر. — أبو مجاهد المطلق (@aldosari1437) January 29, 2021

رحم الله الوالد والعالم الشيخ/

معجب بن درع الدوسري

اللهم اجزه عنا خير الجزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/L3Dofcfgo0 — سمّو الأمير (@qatriiiii) January 29, 2021

رحم الله الوالد والعالم الشيخ/

معجب بن درع الدوسري

اللهم اجزه عنا خير الجزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/6tuyHDE4ps — عبدالله الوذين (@abqatar) January 29, 2021

اللهم اغفر للشيخ/

معجب بن درع الدوسري

وقد كان يغيث الملهوف وينصر المظلوم، أنعم وأكرم بذاك الوجه الطيب.

تعازينا لأهله ومحبيه في قطر. — سياسي شرعي (@ok1aj) January 29, 2021

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