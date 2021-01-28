سخر الكاتب الأردني المثير للجدل يوسف علاونة، والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خلال مقطع فيديو مصور له. من مشاريع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، التي وصفها بـ”المضحكة”، تزامنا مع تقارير تتحدث عن توتر العلاقة بين الرياض وأبوظبي عقب المصالحة السعودية مع قطر.

وقال “علاونة” خلال المقطع الذي تداوله عديد من النشطاء السعوديين: “من أسبوعين طلع الأمير محمد بن سلمان يتكلم. عن مدينة مش موجود مثلها في أمريكا ولا الصين”

#يوسف_علاونة يسخر من مشاريع ابن سلمان ومشاريعه المضحكة !! قلنا لكم هذولا مرتزقة يا بجم ، مُجرّد ما يتوقف المال يقلبون عليكم

ويبقى القرد على حاله#ولي_lلعهد_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/jGCa0tVeos — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) January 28, 2021

وتابع بأسلوب ساخر:” واليوم طلع يتكلم عن صندوق استثمارات سعودي، عاوز يوصل رصيده 1.5 تريليون دولار”.

تطاول يوسف علاونة على السعودية

وتعمد يوسف علاونة في حديثه إطلاق عبارات مضحكة والإشارة بحركات ساخرة بيديه وفمه. ما اعتبره ناشطون إساءة بالغة للمملكة وانتقاص من ولي العهد السعودي.

موجة غضب واسعة في السعودية

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء السعوديين مع حديث علاونة، موجهين له عبارات انتقاد وهجوم حاد واصفين إياه بالمرتزق والمتلون .

وقام حساب “دبلوماسي قديم” عبر تويتر، بنشر مقطع الفيديو الخاص بعلاونة، وعلق عليه قائلاً: “يوسف علاونة يسخر من ابن سلمان ومشاريعه المضحكة”.

وتابع :”قلنا لكم هذولا مرتزقة يا بجم ، مُجرّد ما يتوقف المال يقلبون عليكم ، ويبقى القرد على حاله”.

وكذلك علق أحد المغردين على المقطع واصفاً علاونة بـ”الأحمق”

وقال: “هذا الاحمق من فترة قال ترامب سيربح بالانتخابات واذا لم يربح لن تروني ثانية ياعلاونة ترامب خسر الانتخابات حدا يخبروه لاعاد يفرجينا حاله”.

هذا الاحمق من فترة قال ترامب سيربح بالانتخابات واذا لم يربح لن تروني ثانية

ياعلاونة ترامب خسر الانتخابات حدا يخبروه لاعاد يفرجينا حاله — مهاجر (@Muhag_er) January 28, 2021

فيما قال معلق آخر: “هذا واحد نسناس كما وصفة د. اسامة فوزي، ومن عندي هذا واحد سفيه”.

هذا واحد نسناس كما وصفة د. اسامة فوزي … ومن عندي هذا واحد سفيه — Rami رامي (@RamiR777q) January 28, 2021

كما تحدث أحد النشطاء حول مواقف سابقة لعلاونة تجاه إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب ونائبه.

وقال: “هو مش دة كان بيطلع يتفشخر بالمبس فعلا كلاب تأكل على كل الموائد والله الكلاب أوفى”.

هو مش دة كان بيطلع يتفشخر بالمبس فعلا كلاب تأكل على كل الموائد والله الكلاب اوفى — الريس ستامونى (@NpdjGhtTKORiIcy) January 28, 2021

حديث ابن سلمان الجديد ولماذا انتقده يوسف علاونة؟

وتحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مقابلة تلفزيونية جديدة له اليوم الخميس 28 يناير/كانون الثاني 2021. عن الخطط والمشاريع التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية خلال الفترات القادمة، متطرقاً بحديثه إلى عدة ملفات أبرزها مدينة الرياض والرؤية المستقبلية لها.

وقال خلال مقابلة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية. إن “الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل قائمة على المدن. و85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن، وخلال السنوات القادمة سيأتي 95% من اقتصاديات العالم من المدن”.

وتابع ولي العهد السعودي في حديثه عن إستراتيجيات المدن بالمملكة وقال: “اليوم نحن نعمل استراتيجيات على كل المناطق. أطلقنا إستراتيجية نيوم، وأطلقنا مدينة نيوم ذا لاين، المدينة الرئيسية في نيوم، وقريباً سنطلق إستراتيجية مدينة الرياض وسنعود لها”

واستمر ولي العهد السعودي موضحاً بأن الرؤية الحالية تجاه مدينة الرياض هي تطويرها لتصل أكثر من 15 إلى 20 مليون نسمة، خلال العام 2030.

وأوضح ولي العهد السعودي حول البنية التحتية بالرياض، واصفاً إياها بأنها رائعة جداً بسبب ما قام به الملك سلمان بما يزيد عن 55 سنة. بإدارته لمدينة الرياض، والتخطيط لها من 150 ألف نسمة وصولاً لسبعة مليون ونصف نسمة” .

وأكمل ولي العهد السعودي في حديثه حول الرياض أيضاً ودورها في نمو الاقتصاد السعودي: “فالرياض هي فرصة كبيرة جداً لخلق نمو اقتصادي. ضخم للمملكة العربية السعودية ولخلق صناعة ولخلق سياحة ولخلق تقدم كبير جداً، لذلك يجب أن نهتم بالرياض وننظر لها بشكل كبير جداً لأنها أحد أهم ركائز المملكة العربية السعودية. علاقات إماراتية سعودية متوترة

توتر علاقة الرياض وأبوظبي بعد المصالحة مع قطر

وتعيش كل من الرياض وأبو ظبي حالة من الارتباك في العلاقات السياسية بينهما، خاصة بعد اتفاق الخليج الأخير والذي انقضت بموجبه الخصومة مع دولة قطر. بعد أربعة سنوات تم حصارها من قبل المملكة والإمارات والبحرين ومصر، بتهم دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة جملة وتفصيلاً.

وتصدر خلال وقت سابق من الشهر الجاري يناير، وسم عبر تويتر بعنوان “السعودية تكتشف خيانة الإمارات”.

وجاء الوسم عقب زيارة وفد إماراتي عسكري رفيع المستوى للعاصمة الإيرانية طهران وعقد اتفاقية مشتركة لإنهاء حالة التوتر التي. تشهدها منطقة الخليج العربي.

الأمر الذي اعتبره سعوديون خيانة إماراتية للمملكة حليفتها معبرين عن خيبة أملهم في الإماراتيين.

واحتوى الوسم على المئات من التغريدات لنشطاء سعوديين يهاجمون الإمارات بعد ما وصفوه بخيانة ابن زايد لحليفه محمد بن سلمان. لأجل المصلحة وخوفا من تهديدات إيران بعد أن أمطر الحوثيون السعودية بالصواريخ الباليستية.

شخبوط بن نهيان يغادر السعودية

وفي السياق ذاته، اتخذ الصراع مناحِ عملية، بإعلان الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، انتهاء فترة عمله كسفير لدولة الإمارات. لدى المملكة العربية السعودية، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر قبل عدة أيام.

وذلك بعد توليه مهمة السفارة السعودية بالبلاد، على مدار سنوات الأزمة الخليجية التي تمثلت بمقاطعة وحصار كل من الرياض. وأبو ظبي والمنامة والقاهرة للدولة القطرية بتهمة دعم الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة بشكل كامل.

هجوم إعلامي

وكان من صور توتر العلاقات بين الرياض وأبو ظبي، قيام صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات، بالسخرية من مشروع “ذا لاين”. الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. في وقت سابق من يناير /كانون الثاني الجاري.

ونشرت الصحيفة تقريراً بعنوان ساخر “إنشاء المدن الذكية لا يعني أن المجتمعات ذكية”، في إشارة واضحة إلى السعودية، وهو ما اعتبره كثيرون إهانة للمملكة.

وقبل هذا الهجوم بأيام، شنت ذاتُ الصحيفة هجوما لاذعا على السعودية. واصفة اياها بالدولة الفاشلة والعاجزة عن امتلاك أي إستراتيجية. سياسية لقبولها المصالحة مع قطر.

جاء ذلك في مقال افتتاحي بعنوان (لا المقاطعة استمرت ولا قطر انتصرت!) حمل توقيع كرم نعمة مدير تحرير الصحيفة.

وكشفت مصادر إعلامية في لندن حينها، أن مقال “نعمة” بداية حملة إماراتية إعلامية تديرها المخابرات على المصالحة ولا تستثني السعودية.

وزادت المصادر أن المخابرات الإماراتية طلبت بشكل عاجل من هيثم الزبيدي رئيس تحرير جريدة العرب كتابة مقال شديد اللهجة يهاجم المصالحة ولا يستثني السعودية.

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