شقيقة لجين الهذلول تكشف ما جرى بعد زيارة والدها لأختها في السجن لمدة ساعة

نشرت الناشطة السعودية لينا الهذلول، شقيقة المعتقلة السياسية لدى سلطات ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، لجين الهذلول. سلسلة تغريدات جديدة، حول وضع شقيقتها المعتقلة منذ سنوات.

وتحدثت لينا في تغريداتها التي أثارت موجة تفاعل واسعة ورصدتها (وطن)، حول زيارة والدها لشقيقتها لجين يوم أمس الثلاثاء. 26 يناير/كانون الثاني 2021، والأحداث الذي سبقت هذه الزيارة.

لجين الهذلول

وأوضحت أنه في حوالي الساعة العاشرة صباحاً من يوم، الخميس الماضي، جاءت مشرفة من مشرفات السجن. وطلبت من لجين أن توقع على خطاب رفض “جهة معينة دون تحديد” عدم السماح للجين بالاطلاع على محتوى التقرير السري للتعذيب.

!! ثريد عن زيارة الوالد للجين اليوم و الاحداث الي سبقته

* •في حوالي الساعة 10:00ص يوم الخميس الماضي أتت مشرفة من مشرفات السجن وطلبت من لجين أن توقع على خطاب رفض (جهة معينة دون تحديد) عدم السماح للجين بالاطلاع على محتوى التقرير السري للتعذيب. — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) January 26, 2021

وتابعت شقيقة المعتقلة السعودية، إن شقيقتها قامت بالسؤال حول من الذي رفض اطلاعها على محتوى التقرير السري للتعذيب.

وهل هي المحكمة السعودية أم جهة حكومية ما؟، ولم تقم المشرفة بالإجابة عليها ـ بحسب رواية لينا ـ. فرفضت لجين التوقيع على التقرير.

فقالت لجين من الذي رفض السجن أم المحكمة فلم تستطع المشرفة الإجابة. لذا رفضت لجين التوقيع، واقترحت لجين على المشرفة ان تكتب انها طلبت من خلال خطاب لإدارة السجن طلبت فيه الاطلاع على التقرير السري للتحقيق في التعذيب — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) January 26, 2021

وزادت لينا في تغريداتها أن لُجين اقترحت على المشرفة أن تكتب أنها طلبت من خلالها خطاب لإدارة السجن. طلبت فيه الاطلاع على التقرير السري للتحقيق في التعذيب.

وكذلك ان وكيلها الشرعي سلم خطاب للمحكمة الجزائية لكي يستلم التقرير السري للتحقيق كي يوصله للجين في السجن ولم تحصل على أي رد حتى هذه اللحظة. — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) January 26, 2021

خطاب لجين للمحكمة الجزائية

وكذلك أن وكيلها الشرعي سلم خطاب للمحكمة الجزائية لكي يستلم التقرير السري للتحقيق كي يوصله للجين في السجن، ولم تحصل على أي رد حتى هذه اللحظة.

واستمرت لينا الهذلول بتغريداتها موضحة تلقي والدها اتصالاً في تمام الواحدة مساءً من يوم الخميس، من قبل السجن. والذي طلب منه أن يأتي لزيارة لُجين، إلا أن والدها كان له من المستحيل أن يصل لسجن حائر في ذلك اليوم، حيث أنه كان في المدينة المنورة وقتها.

•الساعة 01:00م من يوم الخميس اتصل السجن على والدي يطلب منه ان يأتي لزيارة لجين. لكن كان من المستحيل ان يصل ابي الى سجن الحائر في ذلك اليوم اذ انه كان في المدينة المنورة حينها. — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) January 26, 2021

لتقوم بعدها إدارة السجن بالتواصل مع والدها يوم الأحد، وتخبره بأنه تمت جدولة زيارة للُجين من قبله يوم الثلاثاء، أي الأمس.

•يوم الاحد تلقى والدي مكالمة تفيد انه تم جدولة زيارة ليوم الثلاثاء.

*•اليوم ذهب والدي لزيارة لجين كوكيل وحين جلس مع لجين لمدة حوالي ساعة. وعند خروجه طلب أحد منسوبي السجن الوالد التوقيع على محضر يفيد ان يذهب الى النيابة العامة أو المحكمة الجزائية للاطلاع على التقرير السري — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) January 26, 2021

وزادت لينا حول زيارة الوالد أمس، إن والدها ذهب لزيارة لُجين كوكيل لها.

الزيارة استغرقت ساعة

وحين جلس معها لمدى ساعة تقريباً، طلب أحد منسوبي السجن من الوالد التوقيع على محضر يفيد “أن يذهب إلى النيابة العامة أو المحكمة الجزائية للاطلاع على التقرير السري للتحقيق في التعذيب.”

للتحقيق في التعذيب، فأفادهم والدي بانه لا يمكنه الاطلاع على التقرير السري وحده فأنه لم يكن حاضراً خلال التحقيق في التعذيب ولا يعرف التفاصيل الدقيقة لأحداث السجن السري وسجن ذهبان فلابد أن تكون لجين هي من تتطلع التقرير السري. — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) January 26, 2021

فكانت إجابة الوالد بأنه لا يمكنه الاطلاع على التقرير السري لوحده، فإنه لم يكن متواجداً خلال التحقيق في التعذيب. ولا يعرف تفاصيل الموضوع بشكل دقيق، فلا بد للُجين، هي من تطلع على هذا التقرير.

وختمت لينا تغريداتها واصفة التعامل من قبل السجان بأنه “لف و دوران للتهرب من التحقيق. وإبعاد لجين عن التحقيق السري بأي شكل من الأشكال”.

حكم قضائي

وكانت المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة السعودية الرياض، أصدرت في ديسمبر/كانون الأول 2021. حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر على الناشطة السعودية البارزة المدافعة عن حقوق النساء لجين الهذلول.

وأوقفت المحكمة التي تبت في قضايا الإرهاب، تنفيذ عامين وعشرة أشهر من فترة المحكومية حيث قضت الهذلول عامين وسبعة أشهر في السجن.

ويتوقع أن يتم الإفراج عنها في شهر فبراير/ شباط من العام الجديد 2021.

وأدانت المحكمة لجين بتهم من بينها محاولة إلحاق الضرر بالأمن القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة العربية السعودية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، كشفت أن السلطات السعودية وولي العهد محمد بن سلمان لديه اندفاعا من أجل إنهاء قضية لجين الهذلول.

وذلك بعد عقد ستة جلسات لمحاكمتها في أسبوعين ونصف، مؤكدة أن ذلك لإزالة أي مصدر محتمل للصراع مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي السياق، توقعت لينا الهذلول، أن يتم الإفراج عن شقيقتها الناشطة السعودية، لجين، في غضون شهرين تقريباً. مستندة إلى تفاصيل الحكم القضائي الأخير الذي صدر بحقها الاثنين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن قرار محمد بن سلمان يأتي سعياً منه لتخفيف الضغوط التي تمارس من قبل الولايات المتحدة على بلاده. خاصة فيما يتعلق بقضايا معتقلي الرأي.

وأكدت الصحيفة أن القرار جاء لضمان الإفراج عن لجين فور تسلم الرئيس الأمريكي الجديد منصبه.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن لجين ظهرت هزيلة جسدياً وترتجف وتصاب بالإغماء بين الحين والآخر. خاصة وأنها ظلت لحد كبير في الحبس الانفرادي وأضربت عن الطعام لمدة أسبوعين خلال الشهر الماضي احتجاجاً على ظروف احتجازها.

من هي لُجين الهذلول؟

ولجين من مواليد العام 1989، وهي ناشطة حقوقية نسوية سعودية نشطت ضد حظر قيادة المرأة للسيارات ونظام ولاية الرجل في السعودية. ومعتقلة لدى السلطات منذ العام 2018.

درست لُجين الأدب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية.

لجين هذلول

وصُنّفت ثالث أقوى امرأة في العالم العربي لعام 2015 حسب مجلة أريبيان بزنس.

لجين الهذلول أوقفت لكن أُطلق سراحها في عدة مناسبات سابقة بسبب تحديها ومخالفتها لقوانين السعودية، التي كانت تحظر قيادة المرأة في الدولة حينها.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية القبض على سبعة أشخاص لم تُحدّد أسمائهم كان من بينهم لجين هذلول.

وجاء في بيانها الذي نُشر على وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرئاسة “رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص. قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية”.

وتابعت: “التواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم”. و”تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة”. و”تقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة”.

وفي اليوم التالي لذلك نشرت صحيفة “سبق” المحلية خبراً بأسماء الموقوفين لدى السلطات السعودية.

وكانت من ضمنهم الناشطة لُجين الهذلول، والذي خلف اعتقالها ردود أفعال واسعة بين المؤسسات الحقوقية والقانونية. مثل “هيومن رايتس ووتش” التي قالت بوجوب إطلاق سراحها هي والنشطاء الذين معها بأسرع وقت ممكن.

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