رسمياً .. مواجهات نارية في قرعة مجموعات دوري أبطال أسيا

أسفرت نتائج القرعة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء التي ينظمها الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، عن مواجهات قوية مرتقبة في دور أبطال أسيا لعام 2021.

40 فريقاً

وتم تقسيم القرعة على فرق الأندية المشاركة فيها والتي يبلغ عددها 40 فريقاً، إلى 10 مجموعات، 5 منها من منطقة غرب قارة أسيا، وأخرى بمثلها في منطقة شرق القارة الأسيوية.

كما ومن المقرر أن تشهد المسابقات المقبلة تغيرات في تأهل الفرق، حيث سيتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من البطولة الأسيوية، إلى الدور ال 16 إلى جانب أفضل ثلاثة فريق بالأندية تحصد المركز الثاني من المسابقة القارية.

ومن أهم الأندية المشاركة في المسابقة للمرة الأولى في تاريخ مسيرتها الكروي: فريق الوحدات الأردني، وفريق غوا الهندي، وفيتل الفيتنامي، والاستقلال الطاجيكي، اضافة الى فريق يونايتد سيتي الفلبيني، وفريق تامبنيز روفرز السنغافوري على مستوى قارة أسيا.

وفي مواجهة من العيار الثقيل في قرعة المجموعة الأولى من البطولة سيلعب بطل نسخة عام2019 الهلال السعودي إلى جانب كلاً من الفرق المكونة من شباب الأهلي الإماراتي والاستقلال الطاجيكي المشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وجاءت قرعة دوري أبطال أسيا في نسختها 2021، والمقسمة إلى خمس مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

فريق الهلال السعودي، شباب الأهلي “الإماراتي”، والاستقلال “طاجيكستان”، بالإضافة إلى الفريق المتأهل من التصفيات رقم (1).

المجموعة الثانية:

كما سيواجه في هذه المجموعة كل من: الشارقة الإماراتي، فريق تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزباكستاني، وكذلك المتأهل من التصفيات رقم (2).

المجموعة الثالثة:

كما وقعت القرعة في تلك المجموعة على عدد من فرق الأندية القوية وهي فريق الدحيل “القطري”، والأهلي السعودي، والاستقلال الإيراني، فريق الشرطة العراقي.

المجموعة الرابعة:

مواجهات نارية مرتقبة في منافسات المجموعة في تلك المجموعة وهي فريق السد القطري والوحدات الأردني المشاركة للمرة الأولى في تاريخه، والنصر السعودي، والفريق المتأهل من التصفيات رقم (3).

المجموعة الخامسة:

سيلعب في تلك المجموعة كلاً من: فريق بيرسيبوليس الإيراني، وفريق الريان القطري، وغوا الهندي المشاركة في المرة الأولى، والفريق المتأهل من التصفيات رقم (4).

المجموعة السادسة:

فريق باثوم يونايتد التايلاندي، وفريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وفيتيل الفيتنامي، والفريق المتأهل من تصفيات رقم (1).

المجموعة السابعة:

فريق جيانغسو الصيني، ناغويا غرامبوس الياباني، وفريق جوهور دار التعظيم الماليزي، والفريق المتأهل من التصفيات رقم (3).

المجموعة الثامنة:

جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، غامبا أوساكا الياباني، تامبنيز روفرز السنغفوري المشاركة لأول مرة في تاريخ البطولة، سيدني الأسترالي.

المجموعة التاسعة:

سيلعب كل من الفرق في تلك المجموعة فريق كاوازاكي فرونتال الياباني، غوانغزهو الصيني، يونايتد سيتي الفلبيني، والفريق المتأهل من التصفيات رقم (4).

المجموعة العاشرة:

كما سيلعب في المجموعة الأخيرة من القرعة كلاً من الفريق شاندونغ لونينغ الصيني، وبورت التايلاندي، وكيتشي هونغ كونغ، الفريق المتأهل من التصفيات رقم (2).

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التصفيات للفرق المتأهلة

وستكون الفرق المشاركة في الدور التمهيدي في مناطق غرب قارة أسيا:

المجموعة الأولى (1):

مواجهة قوية بين فريقا الغرافة القطري، وفريق اي جي ام كي الأوزباكستاني.

المجموعة الثانية(2):

مواجهة سهلة بين فريق الوحدة السعودي، والقوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة (3):

مواجهة صعبة بين فولاد خوزستان الإيراني، وفريق العين الإماراتي.

المجموعة الرابعة (4):

فريق الوحدة الإماراتي ومنافسه الزوراء العراقي.

أما الدور التمهيدي في مناطق شرق قارة أسيا:

المجموعة الأولى (1):

سيلعب فريق بريسبان روار الأسترالي في مواجهة منافسه كايا ايلويلو الفليبني

المجموعة الثانية (2):

كما سيلعب فريق ملبورن سيتي الأسترالي ونظيره شان يونايتد الميناميار

المجموعة الثالثة (3):

فيق بكين الصيني، والفريق الفائز من مباراة الدور التمهيدي (1).

المجموعة الرابعة(4):

سيريزو أوساكا الياباني، والفائز من مباراة الدور التمهيدي (2).

المجموعة الخامسة(5):

بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وفريق باتشابوري التايلاندي

تاريخ البطولة الأسيوية

وانطلقت بطولة دوري أبطال قارة أسيا بنسختها الأولى التي ينظمها الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عام 1967م، لاختيار أفضل الأندية كرة القدم في قارة أسيا.

كما سميت منذ عام 2003م بكأس الأندية الأسيوية والتي في عادتها يطلق عليها اسم “كأس قارة أسيا” لكرة القدم، ليطلق عليها بعد ذلك بمسمى “دوري أبطال أسيا”.

الأكثر تتويجاً باللقب

ويحتل فريق نادي الهلال السعودي في المرتبة الأولى في الأندية الأكثر تتويجاً بهذه البطولة لثلاثة مرات في عام 1991و2000و2019.

كما يليه بنفس عدد الألقاب فريق بوهانغ ستيلرز الياباني ويأتي فر المرتبة الثالث نادي الاستقلال الإيراني لمرتين خلال مسيرته الكروية.

كما يأتي بعد ذلك متساوياً بعدد الألقاب مع فريق الاستقلال كلاً من: فريق الاتحاد السعودي، وسيونغنام الياباني وجيونبوك هيونداي موتورز والسد القطري وأولسان هيونداي في تاريخ المنافسات في دوري أبطال أسيا.

موعد انطلاق البطولة

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري أبطال قارة أسيا في نسختها هذا العام 2021 في الرابع عشر من شهر إبريل المقبل، وسط تشديدات وتحضيرات من قبل القائمين عليها، للوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

كما من المتوقع أن يكتفي الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بحضور منافسات الدوري للعشاق والمتابعين من الجمهور العربي والأسيوي لمشاهدة البطولة عبر شاشات التلفزة دون الحضور على مدرجات الملاعب للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

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