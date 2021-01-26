رفض والدها الاعتراف بها وطردها مع والدتها .. وفاة ملك أحمد زاهر في “لؤلؤ” تُبكي المصريين

تصدرت الفنانة المصرية ملك أحمد زاهر، مؤشرات البحث عبر “جوجل”، بعد مشهد وفاة “منة”.

و”منة” هي الشخصية التي جسدتها ملك أحمد زاهر في مسلسل “لؤلؤ”.

وتتضمن شخصية “منة” العديد من التفاصيل منها رفض والدها أحمد زاهر الاعتراف بها، وهو ما انتهى بطردها ووالدتها من منزل أهلها.

“توفيت أثناء نومها”

وتستقل “منة” مع والدتها التي تقوم بدورها نجلاء بدر، في شقة مع بعضهن البعض.

وحين تقوم الأم بإيقاظ ابنتها ملك أحمد زاهر، تجد أنها لا تتحرك لتكتشف وفاتها بعد دقائق معدودة.

وأثار مشهد وفاة “منة”، وتوديع والدتها لها أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وما زاد تأثير الجمهور بالمشهد، دفن “منة” في مدافن أحد أصدقاء والدتها ولم تُدفن في مدافن أسرتها التي لا تعترف بها.

من هي ملك أحمد زاهر؟

وملك أحمد زاهر هي الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر، وهي من مواليد 1 يوليو عام 2002.

ودخلت ملك أحمد زاهر مجال التمثيل برفقة شقيقتها “ليلى”، بعد إقناع الفنان تامر حسني لوالدهما للمشاركة معه في فيلم “كابتن هيما”.

كما شاركت ملك احمد زاهر مع شقيقتها ليلى في عدد من الأفلام بينها: “عمر وسلمى” بجزئيه الثاني والثالث. و”كلبي دليلي”، و”بنات العيلة”، و”القاصرات”، وأخيراً “لؤلؤ”.

ملك زاهر بوزن زائد

وكانت ملك أحمد زاهر بوزن زائد عن الحد قليلاً، ولكنها خلال الفترة الماضية أبهرت الجمهور بفقدانها الوزن بشكل ملحوظ.

هذا وتحب ملك أحمد زاهر الأعمال التركية، وترغب في تعلم اللغة ذاتها، وبصورة دائمة ما تقارن الممثلين الأجانب بنظرائهم المصريين في مختلف الأعمال لتتعلم منهم.

وتوقفت ملك أحمد زاهر هي وشقيقتها ليلى، عن التمثيل لبضع سنوات، بناءًا على رغبة والدهم أحمد زاهر.

أحمد زاهر يمنع بناته من التمثيل

وقالت ملك أحمد زاهر حينها في تصريحات إعلامية إنها لم تحاول إقناع والدها بالدخول لمجال التمثيل في البداية.

وأكدت ملك زاهر أنها كانت متفهمة لقرار والدها في منعها هي وشقيقتها ليلى، من الظهور بالأعمال الدرامية في فترة المراهقة. وقالت: “كنت مسمياه قاهر الدراما”.

وفي ذات السياق، قال أحمد زاهر في لقاء سابق له، إنه اتخذ قرارًا بمنع ابنتيه من التمثيل.

وأضاف حينها: “لدي قناعة تامة أن معظم الفنانين الذين مثلوا في طفولتهم لا يسعفهم الحظ بأن يقدموا أدوارًا في الكبر. فكان ضروريًا أن يختفوا خاصة في مرحلة المراهقة على أن يعودوا مرة أخرى بعد الجامعة”.

مشهد يبكي أحمد زاهر

وبكى أحمد زاهر أثناء تصوير ملك لأحد المشاهد في مسلسل “لؤلؤ”.

وقالت ملك عن ذلك: “في ذلك اليوم كان لدي تصوير صباحاً، وبقي ينتظرني، لأنه كان يعرف أنني خائفة من هذا المشهد”.

وتُشارك ملك أحمد زاهر والدها في بطولة فيلم “الفارس”، الذى يعد أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما.

غيرة أحمد زاهر على بناته

ومن المعروف غيرة أحمد زاهر على بناته ملك وليلى بشكل كبير يثير الجدل.

وسبق أن تعرض أحمد زاهر إلى موقف أزعجه خلال حضوره مع ابنته ليلى مهرجان همسة للفنون والآداب في الدورة التي تحمل اسم الفنان محمد صبحي.

وأظهر مقطع فيديو متداول حينها لحظة انفعال أحمد زاهر على مجموعة شباب التصقوا بابنته ليلى أثناء مغادرتهما المهرجان.

وقال زاهر لأحد الشباب بنبرة غاضبة: ” لأ لأ ياجماعة بلاش التلزيق ده عيب كدة هو لازم امشي بجاردات بعد إذنكم”.

لكن زاهر نفى لاحقاً انفعاله على الصحفيين وأوضح الصورة الكاملة للموقف الذي تعرض له.

وعلق في لقاء صحفي قائلاً:”لا أنا لم أنفعل، أولاً لم يكن من الجمهور، وثانياً كنا في مهرجان تكريم، وخارج مع ابنتي لأتفاجأ بشخص يضع يده عليها، وأنا لا أقبل هذا”.

وأضاف:”لا أعتقد أن الجمهور سيغضب مني أنني رجل وأنني دكر، ولو أردت أن تتصور معي أو مع ابنتي فأهلاً وسهلاً. ولكن باحترام، لا يعني كونها فنانة أنها مستباحة، لو وضع أحدهم يده على ابنتي سأقطعها له”.

“أنا دكر واللي يمد إيدو على بنتي أقطعها”

كما أثار الفنان المصري محمود عبدالمغني جدلاً واسعاً بسبب محاولته تقبيل ليلى أحمد زاهر أمام الجميع.

وظهر عبدالمغني بالفيديو حينها وهو يقف أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء في مهرجان “الدير جيست”.

ليأتي أحمد زاهر برفقة ابنتيه ملك وليلى، فيستدير عبدالمغنى ويحاول تقبيل ليلى، لكن والدها وقف أمامه وحال دون ذلك، فاكتفى بمصافحة يدها، ثم صافح شقيقتها.

ردة فعل الفنان محمود عبدالمغنى عند مشاهدة بنات الفنان احمد زاهر .. pic.twitter.com/rWy36TmXXM — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) December 19, 2020

وسخر المغردون حينها من ردود فعل كلا الممثلين، ورأوا أن عبدالمغني تصرف وكأنه لم ير فتيات في حياته. وأنه من حق أحمد زاهر أن يغار على بناته الجميلات.

هذا وقد تعرض أحمد زاهر منذ فترة لموجة انتقاد كبيرة بسبب جلسة تصوير رومانسية جمعت بينه وبين ابنته في حمام السباحة.

وهو ما دفع الجمهور إلى كتابة تعليقات خارجة .

وقال زاهر حينها إنه تعرض لشتائم وألفاظ في منتهى القذارة والانحطاط.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر فضائية “الأولى”، عن سبب الوصول لهذه النقطة، متابعا: “بيقولولي إزاي حاضن بنتك، مش عارف إيه العيب في ده؟”.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار ليلى أحمد زاهر كأفضل ممثلة شابة في دورة المهرجان.

وكان آخر أدوار ليلى أحمد زاهر، في مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، مي عمر وأحمد صلاح حسني بجانب عدد كبير من النجوم.

والمسلسل سيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي. ‏

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