محكمة في الكويت تحتجز صاحبة موقع “عالم حواء” بعد نشرها أفلاماً إباحية لزوجها دون علمه!

أمرت محكمة الجنايات في الكويت بحجز صاحبة موقع “عالم حواء”، بعد أن نشرت أفلاما إباحية لها مع زوجها دون علمه وأفلاما أخرى لها.

“صورت زوجي دون علمه”

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية في الكويت قالت صاحبة موقع “عالم حواء” في الاعترافات: “نعم قمت بتصوير زوجي دون علمه وعملت له أكثر من فيديو”.

وتابعت: “كما قمت أنا وصديقي بنشر تلك الأفلام في الموقع لزيادة عدد المتابعين”.

تجاوزات جنسية وتحريض

وكانت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، قد أعلنت ضبط صاحبة حساب “عالم حواء”. والذي اشتهر بنشر التجاوزات الجنسية والتحريض على ارتكابها.

وبحسب وسائل إعلام محلية في حينها، فقد أقرت صاحبة الحساب، الذي ينشر محتواه عبر “سناب شات”

عند مواجهتها بالتهم الموجهة إليها، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

القبض على سارة الكندري

وكانت هذه الخطوة ضمن الحملة التي شنها قطاع الأمن الجنائي مؤخرا ضد المحتوى الخادش للحياء والذي يُنشر عبر مواقع التواصل.

وكان من بين المُحتجزين. الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري والتي تم إيقافها 21 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر مقاطع وصفت جريئة ومُخالفة للآداب العامة.

وصدر حينها حكم ضد سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي بالحبس عامین مع كفالة بقیمة 3300 دولار لوقف تنفیذ العقوبة، وذلك بتھمة مخالفة الآداب العامة.

وخرجت حينها سارة الكندري عن صمتھا إزاء اتھامھا بالھروب من الكویت نحو تركیا بعد إصدار الحكم.

وقالت الكندري، في مقطع فیدیو عبر حسابھا في “سناب شات” إنھا لم تھرب إلى تركیا بل سافرت بسبب ارتباطھا بإعلان ووجود علاقة عمل مع شركة سیاحة.

ولفتت حينها سارة الكندري إلى أنھا لم تتواجد في تركیا لوحدها ولكن ترافقھا والدتھا وشقیقتھا.

بعد الحكم عليها بالسجن وهروبها الى تركيا "سارة الكندري" منهارة بالبكاء: أنا شنو سويت pic.twitter.com/Bjh2nPgoHw — WHR (@whrumor) November 13, 2020

سازديل وشيرين بهمن أيضاً

هذا وقد تم إبعاد المذيعة اللبنانية سازديل والفاشينستا الإيرانية شيرين بهمن. بسبب مقاطعهما الجريئة والتي وُصفت بـ”الخادش للحياء العام”.

واستدعت النيابة العامة بالكويت أيضاً الفاشينيستا والممثلة الأردنية سوسن هارون، بسبب مقاطع فيديو خادشة للحياء.

الداخلية الكويتية تحصد الثمار

هذا وقد بدأت وزارة الداخلية الكويتية بحصد ثمار حملتها ضد المحتوى الخادش للحياء والذي يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام كويتية في وقت سابق عن مصدر أمني مُطلع، أن قطاع الأمن الجنائي. رصد مؤخراً التزاماً من قبل نشطاء اعتادوا على بث فيديوهات خادشة ومبتذلة وتصرفات دخيلة على المجتمع الكويتي.

وقال المصدر حينها: “نحن وجميع المتابعين لوسائل التواصل رصدنا أن العديد من المشاهير بدأوا في مراجعة حساباتهم وتخلصوا من الابتذال”.

وتابع: “وذلك بعد ان أظهرت وزارة الداخلية الحزم وأحالت مشاهير كويتيين إلى النيابة وضبط متشبهين بالجنس الآخر. وأبعدت وافدين ووافدات جاهروا بنشر مواقع وصور غير لائقة على حساباتهم رغم شهرتهم”.

وأكد المصدر أنه لا تراجع بعد اليوم عن ملاحقة ومتابعة أيّ كان حال قيامه بنشر ما يخدش الحياء العام، وأشياء لا يصح أن تكون متاحة لأن تشاهد من الجميع.

وأشار المصدر إلى أن هناك عادات وتقاليد راسخة لا يمكن غض النظر عنها، كما أن هناك فرقا بين الحرية وبين نشر ما يخالف العادات والتقاليد وبث مقاطع من أجل زيادة عدد المتابعين فقط.

فضيحة مشاهير الكويت

وأثارت مؤخراً فضيحة غسيل الأموال، جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي فيما عرف غسيل المشاهير. بعد أن قرر النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر. إضافة للتحفظ على أموال إحدى الشركات، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونشرت صحيفة “القبس” الكويتية أسماء المشتبه تورطهم في القضية.

وكانت الصحيفة قد أعلنت في وقتٍ سابق أن هناك خمسة بلاغات بحق خمسة من المشاهير الذين تضخمت حساباتهم المصرفية ‏بشكل كبير. وستصدر ‏بحقهم أوامر ضبط وإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة.‏

وبحسب مصادر لوسائل إعلام محلية: “فإن أسماء المشاهير المُبلّغ ضدهم أصبحت أمام النيابة العامة رسمياً، وهناك جهتان ستدخلان على الخط. وتساعدان في التحرّيات السرّية عن مصدر هذه الأموال، هما وحدة التحريات وجهاز أمن الدولة، إذ أن جرائم غسل الأموال تُصنّف ضمن جرائم أمن الدولة الخطرة”.

التحفظ على أموال أشهر “فاشينيستات” الكويت

ورفعت وحدة التحريات المالية بلاغاً إلى النيابة العامة مشفوعاً بسلسلة تحقيقات أجرتها أجهزة أمن الدولة في الكويت حول تضخم الحسابات المالية للمشاهير.

ونشرت صحف كويتية أسماء مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يطلق عليهم لقب “فاشينيستات”، الذين تم تجميد أموالهم. وهم يعقوب بوشهري والإعلامية حليمة بولند والفنانة فرح سعد الشهيرة بلقب فرح الهادي، ومريم محمد الشهيرة بـ”مرمر”، وفوز الفهد ومشاري بويابس ودانة الطويرش وجمال النجادة وشفاء الخراز وعبد الوهاب العيسى. الذي قامت النيابة العامة بتجميد أموال شركته الشهيرة “بوتيكات” المتخصصة في بيع الماكياج والعطور.

وعممت أسماء المشاهير على المنافذ الحدودية، كما قام البنك المركزي بمنعهم من التصرف بأموالهم. وقامت إدارات السجل العقاري بالتحفظ على العقارات والأصول العقارية التي يملكونها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “القبس”، فإن هناك قائمة أخرى من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ستقوم النيابة العامة بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر واستدعائهم للتحقيق معهم.

واستقبل المشاهير خبر التحفظ على أموالهم بمحاولة التأكيد على براءتهم والتزامهم الصمت لحين موعد التحقيق معهم. كما طالبوا الجماهير بعدم تداول الأخبار الكاذبة حفاظاً على مشاعر أهلهم وأقاربهم.

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