موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يلتقي مساء الأحد أتلتيكو مدريد على ميدانه ضيفاً ثقيلاً وقوياً فريق فالنسيا، ضمن منافسات الجولة ال20 الدرجة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة بين أتلتيكو مدريد “البلانكوس” وضيفه المنافس فالنسيا “الخفافيش” عند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة. وعند الساعة العاشرة بتوقيت مصر وفلسطين.

كما ستبث وقائع المباراة بين كلا الفريقين المنافسين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية. على القناة “beIN Sports HD 1 “. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وعلى قناة “beIN Sports HD 3” على القمر الصناعي عرب سات 11547.

المعلق على المباراة

وسيعلق على اللقاء بين المنافسين المعلق الرياض المتألق في قنوات “beIN Sports ” القطرية الجزائري حفيظ دراجي 56 عاماً.

كما سيدخل أتلتيكو مدريد متصدر ترتيب الليغا الإسبانية أمام منافسه فالنسيا، الذي لم ينتصر عليه أحد سوى غريمه التقليدي ريال مدريد ” الملكي” الإسباني هذا الموسم. من أجل تحقيق الفوز السابع له في الدوري، والانفراد بعيداً في صدارة الترتيب الذي سعى إليه منذ 6 سنوات من الآن.

إلى جانب أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني الذي حقق مع فريقه الذي حقق 14 فوزاً وهزيمة واحدة في كافة المسابقات. وتسجيله 33 هدفاً مع بقاء مبارتين مؤجلتين في الدوري الليغا الإسبانية.

بينما يواصل فريق الضيف فالنسيا “الخفافيس” النزيف في إهدار النقاط في أخر خمس مباريات له في الدوري، فقط حصل على خمس نقاط من 15 جولة أخيرة له خاضها الفريق، ويسعى ” الخفافيش” إلى خطف ثلاثة نقاط ثمينة في مباراة ستشهد الإثارة والمنافسة القوية ضد خصمه المستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

نسافر إلى مدريد بأمل تحقيق انتصار جديد خارج أرضنا 🔥#AtletiValencia#أتلتيكو_مدريد_فالنسيا pic.twitter.com/U47SlPkq2L — 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) January 24, 2021

صدارة الترتيب

ويتربع فريق أتلتيكو مدريد على عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 44 نقطة، بفارق عن أقرب المنافسين له في الترتيب فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الفريق المنافس فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 20 من جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الممتاز.

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