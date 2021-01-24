عبدالله النفيسي يرى أن ترامب لا زال يتمتع بقبضته على حزبه
عبدالله النفيسي
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عبدالله النفيسي يكشف هذا الأمر عن ترامب رغم رحيله وتوقع محاكمته في الأسابيع القادمة

"لازال يتمتع بقبضته القوية"

كتب وطن
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أثار المفكر الكويتي البارز وأستاذ العلوم السياسية الدكتور موجة من الجدل عبر موقع تويتر. بعد تغريدة تحدث فيها حول الشأن الأمريكي والرئيس السابق .

دونالد ترامب و عبدالله النفيسي

وقال عبدالله النفيسي وفق ما رصدت (وطن) إنه بالرغم من تنحّيه وبالرغم من محاكمته المتوقّعة في الأسابيع القادمة. فصدّق أولا تصدِّق لازال دونالد ترامب يتمتع بقبضته القوية على الحزب الجمهوري.

وتابع موضحا: “لقد تحوّل ترامب، بفعل الظروف المحيطة به، من المتمرّد الهوائي النّزق إلى مشروع سياسي مستقبلي بعيد النّظٓر”

أمريكا ليست مثل الدول العربية

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة الأكاديمي الكويتي. معتبرين أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مثل الدول العربية كي يكون فيها السيطرة بهذا الشكل الذي وصف به ترامب.

وعلق أحد المغردين مخالفا الدكتور عبدالله النفيسي في حديثه عن ترامب: “مع احترامي الشديد لك يا دكتور وأنت دكتور في العلوم السياسية. يعني جميع الأنظمة السياسية التي مرت على مر العصور على فهم جيد بها إن كانت وضعية أو دينية.(المختصر الديمقراطية أكبر خدعة في تاريخ السياسة، من يحكم الدول الديمقراطية أشخاص أو جهة أمنية والأحزاب صورة لتمثيلية)”.

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فيما قال مغرد آخر: “لا أوافقك الرأي دكتور، ديكتاتورية ترامب في حزبه ستجعلهم ينفرون منه لفسح المجال أمام مرشحين غيره للرئاسة”

وتابع:”وطالما ترامب على قلبهم سيتراجع نفوذ الحزب الجمهوري وشعبيته رغم وجود اليمين المتطرف معه. ولا أظنه سيفوز لو رشح نفسه ثانية والله أعلم”.

خسارة ترامب وجنون أنصاره

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو .

فيما شهدت الولايات المتحدة موجة من الفوضى بعد نتائج تلك الانتخابات، بقيام مناصري ترامب باقتحام مقر الكونغرس الأمريكي.

حيث سقط عدد من القتلى والجرحى جراء الاصطدام مع القوى الأمنية المدافعة عن الكونغرس.

كما غادر ترامب البيت الأبيض بعد تسلم بايدن زمام السلطة، وعلق ترامب على مغادرته تلك بأنه سيعود بطريقة أو بأخرى إلى الحكم.

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