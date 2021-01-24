شاهد ماذا يفعل سعيد بن طحنون داخل كنيسة العذراء مريم القبطية!

عاد رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار سعيد بن طحنون آل نهيان، ليثير جدلا واسعا من جديد في أحدث ظهور له من داخل كنيسة.

سعيد بن طحنون في كنيسة

وظهر سعيد بن طحنون في فيديو نشره عبر حسابه بتويتر، وسط قداس مسيحي مرتديا الكمامة.

هنأ معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان .. القس ميخائيل يوسف راعي كنيسة العذراء مريم القبطية وشعب الكنيسة بـ " عيد الميلاد المجيد "، وبالالتزام بالاجراءات الاحترازية في إطار حرص معاليه للعودة للحياة الطبيعية وتجسيد لنهج الدولة في إرساء قيم التسامح الديني والتآخي. pic.twitter.com/v3dPgPPpd5 — سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان (@saeedbintahnoun) January 7, 2021

وأوضح بن طحنون في وصف المقطع أنه لجزء من زيارته لكنيسة العذراء مريم القبطية.

هنأ معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان .. القس ميخائيل يوسف راعي كنيسة العذراء مريم القبطية وشعب الكنيسة بـ " عيد الميلاد المجيد "، وبالالتزام بالاجراءات الاحترازية في إطار حرص معاليه للعودة للحياة الطبيعية وتجسيد لنهج الدولة في إرساء قيم التسامح الديني والتآخي . pic.twitter.com/RwtpRjNWXJ — سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان (@saeedbintahnoun) January 7, 2021

وقال إنه هنأ القس ميخائيل يوسف راعي الكنيسة وشعب الكنيسة بـ “عيد الميلاد المجيد “. وبالالتزام بالاجراءات الاحترازية في إطار حرصه للعودة للحياة الطبيعية، وتجسيد لنهج الدولة في إرساء قيم التسامح الديني والتآخي.

ودائما ما يوجه النشطاء انتقادات لاذعة للمسؤول الإماراتي الذي لا يهتم سوى بالفنانات والراقصات. وحب الظهور معهم، بحسب وصفهم.

وذلك فضلا عن إقامة حفلات خاصة لهم واستفاضتهم في قصره مثل ما فعله مع حليمة بولند قبل عامين.

يشار إلى أنه في ديسمبر عام 2018، نشرت حليمة بولند مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”. توثق زيارتها لمنزل الشيخ الإماراتي سعيد بن طحنون وفجر المقطع جدلا واسعا بين النشطاء.

بعد هدايا سلمان بن عبدالعزيز حليمة بولند حصلت خروف جديد سعيد بن طحنون بن محمد ال نهيان ، شكلها قاعدة تدور بين الخرفان والخبلان مصدقين افلامها 😂😂😂اضحك مع الخروف الجديد pic.twitter.com/cZN8gSNrYQ — احمد العيناوي (@Caynawi123) December 15, 2018

ووفقا للفيديوهات التي رصدتها “وطن” حينها، فقد ظهرت حفاوة الترحيب بـ”بولند”، في حين تبادل “بن طحنون” و”بولند” مع بعضهما البعض أثناء تقديمه الحلوى لها وإطعامها بيده وتبادل الضحكات بينما كانت تجلس ملى مقربة منه بوضع مثير.

وبعدها بفترة وجيزة ظهر سعيد بن طحنون آل نهيان بمظهر فاضح آخر ولكن هذه المرة مع المغنية شموخ البحرينية.

بصراحة انا كنت ظالم الرجال .. طلع (كيوت) ويحب يشجع المواهب الشابة .. الله يقويه ويعطيه اللي في باله 😎 pic.twitter.com/nuE50r27d4 — علي فهد الشهواني (@alhajri_ali) January 3, 2019

وكالعادة، ظهر “آل نهان” متغزلا بالمغنية البحرينية “شموخ” دون مراعاة لمنصبه أو كبر سنه قائلا:” صراحة أحب اوجه كلمة لك أنني كثير كثير معجب بأغنيتك الاخيرة وكليبك الأخير وأنا من معجبينك”.

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