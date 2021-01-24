سعيد بن طحنون في كنيسة مريم القبطية
سعيد بن طحنون آل نهيان
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شاهد ماذا يفعل سعيد بن طحنون داخل كنيسة العذراء مريم القبطية!

كتب وطن
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عاد رئيس بوابة العالمية للاستثمار آل نهيان، ليثير جدلا واسعا من جديد في أحدث ظهور له من داخل كنيسة.

سعيد بن طحنون في كنيسة

وظهر سعيد بن طحنون في فيديو نشره عبر حسابه بتويتر، وسط قداس مسيحي مرتديا الكمامة.

وأوضح بن طحنون في وصف المقطع أنه لجزء من زيارته لكنيسة العذراء مريم القبطية.

وقال إنه هنأ القس ميخائيل يوسف راعي الكنيسة وشعب الكنيسة بـ “عيد الميلاد المجيد “. وبالالتزام بالاجراءات الاحترازية في إطار حرصه للعودة للحياة الطبيعية، وتجسيد لنهج الدولة في إرساء قيم التسامح الديني والتآخي.

ودائما ما يوجه النشطاء انتقادات لاذعة للمسؤول الإماراتي الذي لا يهتم سوى بالفنانات والراقصات. وحب الظهور معهم، بحسب وصفهم.

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وذلك فضلا عن إقامة حفلات خاصة لهم واستفاضتهم في قصره مثل ما فعله مع حليمة بولند قبل عامين.

يشار إلى أنه في ديسمبر عام 2018، نشرت حليمة بولند مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”. توثق زيارتها لمنزل الشيخ الإماراتي سعيد بن طحنون وفجر المقطع جدلا واسعا بين النشطاء.

ووفقا للفيديوهات التي رصدتها “وطن” حينها، فقد ظهرت حفاوة الترحيب بـ”بولند”، في حين تبادل “بن طحنون” و”بولند” مع بعضهما البعض أثناء تقديمه الحلوى لها وإطعامها بيده وتبادل الضحكات بينما كانت تجلس ملى مقربة منه بوضع مثير.

وبعدها بفترة وجيزة ظهر سعيد بن طحنون آل نهيان بمظهر فاضح آخر ولكن هذه المرة مع المغنية شموخ البحرينية.

وكالعادة، ظهر “آل نهان” متغزلا بالمغنية البحرينية “شموخ” دون مراعاة لمنصبه أو كبر سنه قائلا:” صراحة أحب اوجه كلمة لك أنني كثير كثير معجب بأغنيتك الاخيرة وكليبك الأخير وأنا من معجبينك”.

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