عرض فيلم المنشق الذي يتناول تفاصيل جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أكثر من عامين. جزءا من الحوار الذي دار بين خاشقجي والقتلة.

وحسب فيلم المنشق، فإنه بعد سبع دقائق ونصف من قتل جمال خاشقجي خنقاً. بدأ الفريق السعودي بقيادة الطبيب صلاح الطبيقي بتقطيع الجثة. وذلك وفق تسجيلات وحوارات رصدتها الاستخبارات التركية.

15 شخصاً وزعوا المهام فيما بينهم

الفريق المكون من نحو 15 شخصا يتبعون للاستخبارات السعودية، وزّعوا المهام فيما بينهم. إلا أن أمراً ملفتاً طلبه تركي مشرف الشهري، أحد المشاركين في الجريمة. وفق الفيلم.

وحسب الفيلم فقد أظهرت التسجيلات قول الشهري لأحد زملائه: “اترك هذه الحقيبة، وافصلها عن البقية. أريد العود بها إلى الرياض”.

رأس خاشقجي وصل الرياض!

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية وغربية عن مصادر أمنية، فإن رأس خاشقجي قد يكون وصل إلى الرياض بالفعل دون بقية جسده.

الجدير ذكره، أنه في نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2018. قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن فريق التحقيق التركي يبحث في فرضيات تفيد بأنه تم تقطيع جثة خاشقجي.

وحسب الموقع، فإن فريق التحقيق توقع أنه تم نقل جزء أو أجزاء من جثة خاشقجي للرياض. من خلال أحد حراس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت المصادر التركية أن أجزاء من جثة خاشقجي قد تكون نقلت إلى الرياض عن طريق ضابط الاستخبارات السعودي ماهر المطرب.

ماهر المطرب وفيلم المنشق

وماهر المطرب، أحد أعضاء الفريق الأمني الـ15 المتهمين بجريمة القنصلية، في حقيبة كبيرة على متن طائرة خاصة.

وأشار الموقع، إلى أن المطرب غادر إسطنبول بعد مقتل خاشقجي على متن طائرة خاصة، ولم يجر تفتيش حقائبه.

وحسب الموقع، فإن ذلك حدث بعدما مر المطرب إلى الطائرة في مطار أتاتورك عبر صالة كبار الشخصيات، بصفته يحمل جوازاً دبلوماسياً.

وحسب شهود عيان في حينه، فإن ماهر المطرب كان على عجلة من أمره.

تدمير الحمض النووي لـ جمال خاشقجي

وفي شباط/ فبراير 2019. ذكر تقرير صادر عن مديرية أمن إسطنبول، أنه عثر على بئرين في منزل القنصل العام يتم إشعالهما عن طريق الغاز والحطب.

وحسب التقرير، فإنه من الممكن القضاء بشكل كامل على الحمض النووي في الفرن، الذي تصل درجة الحرارة فيه إلى ألف درجة. وهي كفيلة بألّا تبقي ذرة من الحمض النووي البشري عند إلقائه بداخلها.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الأمن يتوقعون احتمالية حرق جثة خاشقجي بعد تقطيعها.

الجدير ذكره، أن فيلم المنشق الذي أخرجه الأمريكي بريان فوغل لا يزال يثير تفاعلاً واسعاً وذلك بعد نحو أسبوعين على بدء عرضه.

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