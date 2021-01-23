شاهد ماذا فعلت جيل زوجة جو بايدن مع حرس الكابيتول بعدما أصبحت سيدة أمريكا الأولى

فاجأت جيل زوجة جو بايدن الرئيس الامريكي، الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، بسلال من البسكويت والشوكولاتة.

شكر للجنود الأمريكيين

وعبرت جيل زوجة جو بايدن عن شكرها للجنود الأمريكيين؛ لحفاظهم على سلامتها، وسلامة عائلتها، خلال حفل تنصيب زوجها رئيساً للولايات المتحدة.

وقالت للجنود: “أريد فقط أن أنقل شكر الرئيس بايدن وجميع أفراد عائلة بايدن بأكملها وأرسل لكم البيت الأبيض بعض البسكويت ورقائق الشوكولاتة”.

وحسب جيل، فإن نجلها الراحل “بو” كان عضواً في الحرس الوطني الأمريكي.

وأمضى “بو” عاماً في العراق، قبل أن يتوفى بسرطان المخ في عام 2015، عن عمر يناهز 46 عاماً.

وقالت، إن السلال كانت بمثابة شكر صغير لأفراد الحرس، لمغادرتهم ولاياتهم ومجيئهم إلى عاصمة الأمة.

الجدير ذكره، أن جيل بايدن تعمل كأستاذة اللغة الإنجليزية في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية، وحاصلة على أربع شهادات جامعية.

بايدن يؤدي القسم

وأدى جو بايدن، الأربعاء، رسميا اليمين الدستورية، رئيسا للولايات المتحدة، خلفا للجمهوري دونالد ترامب.

كما أدت كامالا هاريس اليمين إلى جانب بايدن نائبة له خلفا لمايك بنس في مراسم تنصيب جرت في مبنى الكونغرس بحضور رؤساء سابقين.

وتغيبّ دونالد ترامب عن حفل التنصيب، في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة.

وتم تأمين مراسم الحفل، بنشر 25 ألف جندي من الحرس الوطني، في العاصمة واشنطن؛ لتأمين المنطقة بعد حادثة اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما وقع بايدن 15 أمرا تنفيذيا خلال أول يوم له في منصبه بعضها يلغي قرارات وسياسات اتخذها الرئيس السابق .

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