زوجة جو بايدن تشكر حرس الكابيتول لحفاظهم على سلامتها
زوجة جو بايدن
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شاهد ماذا فعلت جيل زوجة جو بايدن مع حرس الكابيتول بعدما أصبحت سيدة أمريكا الأولى

كتب وطن
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فاجأت جيل زوجة الرئيس الامريكي، الحرس الوطني في مبنى ، بسلال من البسكويت والشوكولاتة.

شكر للجنود الأمريكيين

وعبرت جيل عن شكرها للجنود الأمريكيين؛ لحفاظهم على سلامتها، وسلامة عائلتها، خلال حفل تنصيب زوجها رئيساً للولايات المتحدة.

وقالت للجنود: “أريد فقط أن أنقل شكر الرئيس بايدن وجميع أفراد عائلة بايدن بأكملها وأرسل لكم البيت الأبيض بعض البسكويت ورقائق الشوكولاتة”.

وحسب جيل، فإن نجلها الراحل “بو” كان عضواً في الحرس الوطني الأمريكي.

وأمضى “بو” عاماً في ، قبل أن يتوفى بسرطان المخ في عام 2015، عن عمر يناهز 46 عاماً.

وقالت، إن السلال كانت بمثابة شكر صغير لأفراد الحرس، لمغادرتهم ولاياتهم ومجيئهم إلى عاصمة الأمة.

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الجدير ذكره، أن جيل بايدن تعمل كأستاذة اللغة الإنجليزية في كلية مجتمع فرجينيا الشمالية، وحاصلة على أربع شهادات جامعية.

بايدن يؤدي القسم

وأدى جو بايدن، الأربعاء، رسميا اليمين الدستورية، رئيسا للولايات المتحدة، خلفا للجمهوري .

كما أدت كامالا هاريس اليمين إلى جانب بايدن نائبة له خلفا لمايك بنس في مراسم تنصيب جرت في مبنى الكونغرس بحضور رؤساء سابقين.

وتغيبّ دونالد ترامب عن حفل التنصيب، في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة.

وتم تأمين مراسم الحفل، بنشر 25 ألف جندي من الحرس الوطني، في العاصمة واشنطن؛ لتأمين المنطقة بعد حادثة اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما وقع بايدن 15 أمرا تنفيذيا خلال أول يوم له في منصبه بعضها يلغي قرارات وسياسات اتخذها الرئيس السابق .

 

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