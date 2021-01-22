نتائج مزيفة لاختبارات كورونا في دبي تورط الإمارات في الدانمارك .. وقرار عاجل

أعلنت وزارة النقل الدانماركية، إيقاف جميع الرحلات القادمة من الإمارات 5 أيام اعتباراً من الجمعة، بسبب نتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي.

نتائج مزيفة لاختبارات كورونا

وأوضحت الوزارة، وفق وكالة “رويترز”، أن القيود على السفر فُرضت بعد شكوك في إمكانية الاعتماد على فحوص كورونا التي تجري في دبي قبل المغادرة.

وأشارت إلى أنها اتخذت القرار بعد معلومات تفصيلية وصلتها، فيما رفضت الإفصاح عن مزيد من المعلومات بهذا الشأن.

إلزامية الفحص السلبي

الجدير ذكره، ان الدنمارك ألزمت خلال الشهر الجاري القادمين إليها من جميع دول العالم بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا، وذلك بسبب ظهور الطفرة الجديدة للفيروس ببريطانيا.

وحسب القرار الدنماركي فيجب إجراء الفحص خلال الأربعة وعشرين الساعة السابقة لوصول الشخص إلى البلاد.

مشاهير من الدانمارك في دبي

وتعرض عدد من المشاهير في الدانمارك من بينهم نيكلاس بيندتنر لاعب كرة القدم السابق. لانتقادات بعد سفره إلى دبي لقضاء عطلة رغم توصية الحكومة بتجنب السفر للخارج للحد من انتشار كورونا.

وفي وقت سابق، وافقت وزارة الصحة الإماراتية على الاستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك في” الروسي للوقاية من كوفيد-19.

وجاء ذلك، مع وصول تفشي الفيروس في الإمارات إلى مستويات قياسية وبعد أسابيع فقط من بدء تجارب اللقاح في البلاد.

ولم يصدر أي تعليق من الإمارات حتى الآن على الإتهام الدانماركي حول نتائج مزيفة لاختبارات كورونا في دبي.

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