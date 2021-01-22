موعد مباراة فريق بيراميدز وسموحة المصري
موعد مباراة فريق بيراميدز وسموحة المصري
Imageرياضة

موعد مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب وطن
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يستعد فريق بيراميذز المصري لمواجهة  قوية أمام منافسه فريق سموحه، عصر اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من الممتاز.

موعد المباراة

وستقام المباراة بين فريقي وبيراميدز المصري في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وعند الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر وفلسطين.

القناة الناقلة

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وستبث المباراة عبر قنوات ” OnTime Sports1″ الرياضية المصرية، على القمر الصناعي نايل سات بتردد 10853.

ويحتل فريق المصري “الأهرام” في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الفريق المنافس سموحة المصري في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

 

 

 

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