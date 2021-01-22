موعد مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد فريق بيراميذز المصري لمواجهة قوية أمام منافسه فريق سموحه، عصر اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة

وستقام المباراة بين فريقي سموحة وبيراميدز المصري في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وعند الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر وفلسطين.

القناة الناقلة

وستبث المباراة عبر قنوات ” OnTime Sports1″ الرياضية المصرية، على القمر الصناعي نايل سات بتردد 10853.

ويحتل فريق بيراميدز المصري “الأهرام” في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الفريق المنافس سموحة المصري في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.