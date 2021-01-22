مواعيد مباريات اليوم السبت 23 يناير 2021 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 23/1/2021 مجموعة من المباريات والمنافسات الكروية الهامة والقوية في الدوريات العربية والأوروبية وأهم البطولات العالمية لعشاق ومتابعي كرة القدم.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن يلعب فريق أرسنال الإنجليزي أمام منافسه ساوثهامتون في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على أرضية ملعب “سانت ميريز”

عند الساعة الثالثة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والثانية والربع مساء بتوقيت مصر وفلسطين، عبر قناة ” beIN Sports HD 2″ القطرية الرياضية

بتردد 11084 على القمر الصناعي النايل سات، وبتردد 1237على القمر الصناعي عرب سات.

وسيقابل فريق مانشستر سيتي فريق تشيلتنهام تاون ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب “وهدن روود”

عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وعند الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين، على قناة beIN Sports HD 2 التي تمتلك حقوق النشر لبث المباريات.

الدوري الإنجليزي “البريميرليج”

وسيواجه فريق أستون فيلا فريق نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ” فيلا بارك”.

والتي ستقام عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وعند الساعة العاشرة بتوقيت مصر وفلسطين، على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي “الكالتشيو”

وسيلعب فريق انتر ميلان ضد فريق أودينيزي في الدوري الإيطالي الممتاز على أرض ملعب “الفريولي” ضمن منافسات الجولة التاسع عشر من الدوري الممتاز.

عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وعند الساعة السابعة بتوقيت مصر وفلسطين، على قناة ” ” beIN Sports HD4 بتردد 11013

كما سيلعب فريق الميلان أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي الممتاز بتزامن مع انطلاق مباراة الانتر ميلان عبر قناة ” ” beIN Sports HD4

الدوري الألماني “بوندسليغا”

وفي الدوري الألماني للدرجة الممتازة سيخوض كلاً من فريق أرمينيا بيليفيلد ضد ينتراخت فرانكفورت. في الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز.

على ملعب “شوكوأرينا” عند الساعة الخامسة والنصف مساء ًبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” والساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

كما سيلعب فريق ماينز الألماني ضد فريق لايبزيغ على ملعب ” أوبيل أرينا” عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، والرابعة النصف بتوقيت مصر وفلسطين.

الدوري الفرنسي “Ligue”

وفي الدوري الفرنسي للدرجة الممتاز سيخوض فريق موناكو ضد فريق مارسيليا في الأسبوع ال21 على ملعب ” لويس الثاني”، عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وبتوقيت مصر وفلسطين عند الساعة العاشرة مساءً، حيث ستبث المباراة عبر قناة ” ” beIN Sports HD 6 بتردد 11585.

كما سيواجه فريق نيس فريق لانس على ملعب ” بوليرت ديليليس”، والتي ستقام عند الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت فلسطين ومصر، عبر قناة “” beIN Sports HD 6″.

الدوري الإسباني ” الليغا”

وفي الدوري الإسباني الممتاز سيواجه فريق ريال مدريد منافسه ألافيس في الأسبوع ال20 من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب “مينديزوروزا”.

عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” والساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، عبر قناة ” beIN Sports HD 3″ بتردد 11013

كما سيلعب فريق اشبيلية ضد فريق قادش على ملعب ” رامون سانشيز بيزخوان” عند الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والخامسة والربع بتوقيت مصر وفلسطين على قناة beIN Sports HD 3

الدوري المصري الممتاز

في الدوري المصري سيواجه فريق مصر المقاصة فريق الاتحاد السكندري في الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز عبر قناة ” أون تايم سبورت2″ الرياضية المصرية على ملعب استاد ” المقاولون العرب”، عند الساعة السادسة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر وفلسطين.

كما سيلعب فريق غزل المحلة ضد منافسه الإسماعيلي المصري على ميدان استاد غزل المحلة عبر قناة ” ON Time Sport 1″ بتردد 10853.

عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية والثانية والنصف بتوقيت مصر وفلسطين.

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