مسلسل عائلة سمبسون وكامالا هاريس
مسلسل عائلة سمبسون
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مسلسل عائلة سمبسون الشهير يذهل العالم بتوقع حدث في حفل تنصيب بايدن!

كتب وطن
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مرةً أخرى، أصاب مسلسل الشهير بتوقع جزء من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو .

عائلة سمبسون و

وحسب المسلسل الشهير، فقد ارتدت بدلة أرجوانية ولآلئ في حفل تنصيبها للرئاسة بحلقة بثت عام 2000.

وكانت الملاحظة أن الملابس التي ارتدتها كامالا هاريس في الحفل الأخير نفس الملابس التي ظهرت بها “ليزا” في المسلسل.

أوجه التشابه المثيرة للجدل!

وحملت تلك الحلقة عنوان “بارت في المستقبل” عام 2000. تولت فيها ليزا الرئاسة. مرتدية سترة أرجوانية وعقدا من اللؤلؤ.

وقالت: “كما تعلمون لقد ورثنا أزمة بالميزانية من الرئيس ”.

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وظهرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في حفل التنصيب بسترة بذات اللون وعقد لؤلؤ مشابه لما جاء في مسلسل عائلة سمبسون الشهير .

أوجه التشابه المثيرة للجدل لم تتوقف عند هذا الحد، فقد ظهر الممثل توم هانكس كمضيف خلال حفل التنصيب الافتراضي الأربعاء.

وظهر توم هانكس في فيلم “The Simpsons Movie” من عام 2007، يقول: “مرحبا، أنا توم هانكس، فقدت الحكومة الأمريكية مصداقيتها، لذا فهي تقترض بعضا من مصداقيتي”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها مسلسل عائلة سمبسون الشهير سابقاً التاريخ بخطوة. حيث أنه لأكثر من 30 عاما. نجح في توقع العديد من التطورات.

وبدء تلك التوقعات بفيروس كورونا في حلقة “مارج المقيدة” من الموسم الرابع، وصولاً إلى تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، كما في حلقة “بارت في المستقبل” في الموسم الحادي عشر.

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