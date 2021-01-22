مسلسل عائلة سمبسون الشهير يذهل العالم بتوقع حدث في حفل تنصيب بايدن!

مرةً أخرى، أصاب مسلسل عائلة سمبسون الشهير بتوقع جزء من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

عائلة سمبسون و كامالا هاريس

وحسب المسلسل الشهير، فقد ارتدت ليزا سمبسون بدلة أرجوانية ولآلئ في حفل تنصيبها للرئاسة بحلقة بثت عام 2000.

وكانت الملاحظة أن الملابس التي ارتدتها كامالا هاريس نائبة بايدن في الحفل الأخير نفس الملابس التي ظهرت بها “ليزا” في المسلسل.

The Simpsons did it again. At this point, this is scary 😳 pic.twitter.com/2s2WNIhHYa — D1 DYNASTY 👑 (@d1dynasty_) January 21, 2021

أوجه التشابه المثيرة للجدل!

وحملت تلك الحلقة عنوان “بارت في المستقبل” عام 2000. تولت فيها ليزا الرئاسة. مرتدية سترة أرجوانية وعقدا من اللؤلؤ.

وقالت: “كما تعلمون لقد ورثنا أزمة بالميزانية من الرئيس ترامب”.

وظهرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في حفل التنصيب بسترة بذات اللون وعقد لؤلؤ مشابه لما جاء في مسلسل عائلة سمبسون الشهير .

أوجه التشابه المثيرة للجدل لم تتوقف عند هذا الحد، فقد ظهر الممثل توم هانكس كمضيف خلال حفل التنصيب الافتراضي الأربعاء.

وظهر توم هانكس في فيلم “The Simpsons Movie” من عام 2007، يقول: “مرحبا، أنا توم هانكس، فقدت الحكومة الأمريكية مصداقيتها، لذا فهي تقترض بعضا من مصداقيتي”.

With Tom Hanks hosting tonight’s primetime inauguration special it’s time to remind everyone that The Simpsons never misses. pic.twitter.com/Eav0RuSpTQ — Justin St. Onge (@jstonge32) January 20, 2021

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها مسلسل عائلة سمبسون الشهير سابقاً التاريخ بخطوة. حيث أنه لأكثر من 30 عاما. نجح في توقع العديد من التطورات.

وبدء تلك التوقعات بفيروس كورونا في حلقة “مارج المقيدة” من الموسم الرابع، وصولاً إلى تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، كما في حلقة “بارت في المستقبل” في الموسم الحادي عشر.

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