فيديو نادر لـ ياسمين صبري قبل الشهرة.. هل أجرت عمليات تجميل؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق أول عملية مقابلة فنية للفنانة المصرية المعروفة ياسمين صبري، حينما كان عمرها 21 عاماً.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن). وقوف ياسمين صبري أمام الكاميرا، وإجاباتها عن تساؤلات المُقابِل، والذي سألها عن عمرها واسمها وطولها ووزنها.

مقطع متداول لياسمين صبري في أول "كاستينج" لها وهي في الـ 21 من عمرها. pic.twitter.com/gjgCvQVNlH — Screen Mix (@ScreenMix) January 21, 2021

وقالت ياسمين صبري في المقطع الذي بدت فيه بملامح طفولية حينها، إن عمرها 21 عاماً، وطولها 170 سم، ووزنها 65 كيلو جرام.

وطُلب منها خلال المقطع أن تلتفت يميناً وشمالاً وتنظر لزوايا معينة كي يتم التقييم لهيئتها وشكلها، وهي ما قامت به خلال التصوير.

وتفاعل عديد من المغردين مع المقطع المتداول للفنانة المصرية، والتي تثير الجدل بين الحين والآخر بصورها وأفعالها.

وعبّر عديد من المغردين عن إعجابهم بشكل ياسمين صبري وهيئتها منذ صغرها.

هذي اللي يقال عنها وسيمه حد الاغماء — ‏ڨوكـس|🤍 (@S_AG1996) January 21, 2021

وأكدوا أن هذا المقطع يُظهر أنها جميلة فعلا، بلا عمليات تجميل كما يتم الإشاعة حولها.

والله اشوفها طبيعيه واحلي بكتيير من دلوقتي — 🅐🅗🅜🅔🅓 🅗🅞🅢🅝🅨👑 (@myverchen111) January 21, 2021

وعلق أحد المغردين على المقطع وقال: “أنفها متغير أكيد بس كانت حلوة من يومها”.

أنفها متغير اكيد بس كانت حلوه من يومها — rozan روزان (@rozaina24947904) January 21, 2021

ومعروف عن الفنانة المصرية ياسمين صبري تربعها على عرش الممثلات المصريات الجميلات، وتصدرها للتريند بين الحين والآخر.

ويأتي ذلك خاصة بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. والذي كان قد تزوج قبلها فنانات مشهورات، مثل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وبين الحين والآخر تظهر ياسمين صبري برفقة أبو هشيمة، وبإطلالات تثير الجدل بين المتابعين، بسبب ملابسها وهيئتها.

حيث لا يكاد يخلو أي تصرف تقوم به ياسمين عبر مواقع التواصل من نشر صورة أو مقطع فيديو، إلا ويتسبب بحالة رأي عام بين جمهور المتابعين.

الجدير بالذكر أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام قرابة الخمس سنوات.

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