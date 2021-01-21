فيديو نادر لـ ياسمين صبري قبل الشهرة
ياسمين صبري
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فيديو نادر لـ ياسمين صبري قبل الشهرة.. هل أجرت عمليات تجميل؟

بدت فيه بملامح طفولية وقالت عمري 21 عام

كتب وطن
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق أول عملية مقابلة فنية للفنانة المصرية المعروفة ، حينما كان عمرها 21 عاماً.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن). وقوف ياسمين صبري أمام الكاميرا، وإجاباتها عن تساؤلات المُقابِل، والذي سألها عن عمرها واسمها وطولها ووزنها.

وقالت ياسمين صبري في المقطع الذي بدت فيه بملامح طفولية حينها، إن عمرها 21 عاماً، وطولها 170 سم، ووزنها 65 كيلو جرام.

وطُلب منها خلال المقطع أن تلتفت يميناً وشمالاً وتنظر لزوايا معينة كي يتم التقييم لهيئتها وشكلها، وهي ما قامت به خلال التصوير.

وتفاعل عديد من المغردين مع المقطع المتداول للفنانة المصرية، والتي تثير الجدل بين الحين والآخر بصورها وأفعالها.

وعبّر عديد من المغردين عن إعجابهم بشكل ياسمين صبري وهيئتها منذ صغرها.

وأكدوا أن هذا المقطع يُظهر أنها جميلة فعلا، بلا عمليات تجميل كما يتم الإشاعة حولها.

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وعلق أحد المغردين على المقطع وقال: “أنفها متغير أكيد بس كانت حلوة من يومها”.

ومعروف عن الفنانة المصرية ياسمين صبري تربعها على عرش الممثلات المصريات الجميلات، وتصدرها للتريند بين الحين والآخر.

ويأتي ذلك خاصة بعد زواجها من رجل الأعمال المصري . والذي كان قد تزوج قبلها فنانات مشهورات، مثل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وبين الحين والآخر تظهر ياسمين صبري برفقة أبو هشيمة، وبإطلالات تثير الجدل بين المتابعين، بسبب ملابسها وهيئتها.

حيث لا يكاد يخلو أي تصرف تقوم به ياسمين عبر مواقع التواصل من نشر صورة أو مقطع فيديو، إلا ويتسبب بحالة رأي عام بين جمهور المتابعين.

الجدير بالذكر أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام قرابة الخمس سنوات.

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