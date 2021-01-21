شاهد الراحل سامي حداد يكشف سبب اختيار جمال ريان لتقديم أول نشرة أخبار في الجزيرة

نشر الاعلامي الشهير في قناة الجزيرة، أحمد منصور، مقطع فيديو للإعلامي الراحل سامي حداد يكشف سبب اختيار زميله جمال ريان؛ لتقديم أول نشرة إخبارية عن القناة ابان انطلاقها عام 1996.

وقال حداد في الفيديو الذي رصدته “وطن”، إن اختيار مذيع أول نشرة إخبارية كانت بمثابة مشكلة لنا في القناة إبان انطلاقتها “.

سامي حداد يكشف سر اختيار زميلنا جمال ريان ليقدم أول نشرة إخبارية في انطلاقة الجزيرة في أول نوفمبر 1996 ويتوج جمال ريان بتاج ملك نشرات الأخبار الرابط https://t.co/LFsPl9at60 pic.twitter.com/6QBDLjvqNg — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) January 20, 2021

وأضاف حداد: “كانوا في غرفة تحرير الأخبار يسموني الشرطي. وبعد أربع وخمس أشهر من التدريب كنا نريد الانطلاق على الهواء. وكان لدينا مشكلة من يقدم أول نشرة أخبار”.

“اتفقنا على اختيار مذيعة ومذيع وكان الأكثر خبرة جمال ريان. فهو يعبئ الشاشة ولديه حضور وهو شيخ الشاشة”. حسب قوله

في الختام قال حداد : “مشكلة جمال كان عاوز يقدم برنامج فقلت له كون تميز بنشرات الأخبار وهذا ما كان”.

أبرز وجوه الجزيرة

وأعلنت قناة الجزيرة وفاة أحد أبرز وجوه رعيلها الأول، الإعلامي الفلسطيني سامي حداد بعد عقود من العطاء ومسيرة في المجالين الإذاعي والتلفزيوني.

اشتهر حداد ببرنامجه “أكثر من رأي” الذي استضاف فيه عدداً من الشخصيات والقادة السياسيين على مدار سنوات عدة.

علاوة على ذلك يعتبر حداد من الرعيل الأول للقناة القطرية وأول رئيس تحرير فيها.

و أشرف على تدريب الصحفيين الأوائل بالقناة. بالاضافة إلى ذلك عرف فيها بالبرنامج السياسي أكثر من رأي.

من هو سامي حداد؟

بداية تجربة سامي حداد كانت من الإذاعة الأردنية قبل أن يلتحق بإذاعة لندن.

وساهم في إطلاق تلفزيون بي بي سي عربي في نسخته الأولى عام 1994.

واشتهر حداد من خلال برنامج “أكثر من رأي”، الذي قدمه عبر شاشة الجزيرة، واستضاف خلاله ضيوفا مختلفين في التوجهات والآراء.

وقدم حداد برنامج “أكثر من رأي” منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، من لندن حيث كان يقيم.

في عام 1974 دخل حداد الإعلام عبر القسم العربي في إذاعة “بي بي سي”.

ومنذ عام 1978 شغل منصب رئيس قسم البرامج الإخبارية السياسية في “بي بي سي”.

أما في عام 1994، انتقل إلى قناة “بي بي سي” الفضائية رئيسا للقسم العربي، ومقدما لبرنامج “ما وراء الخبر”، قبل إغلاق القناة.

انتقل بعدها إلى قناة الجزيرة، وتحديدا في عام 1995، قبل أن يغادر إلى لندن ويقدم برنامج “أكثر من رأي” من هناك لمدة 15 عاما قبل أن يتوقف البرنامج عام 2009.

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