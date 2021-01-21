فريق الأهلي المصري
فريق الأهلي المصري
Videoرياضة

“شاهد” أهداف الأهلي المصري في شباك المقاولون العرب بالدوري الممتاز

كتب وطن
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حقق فريق فوزاً صعباً على فريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الثامنة من للدرجة الممتازة. والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد أهلي السلام”.

هدف بالخطأ

وسجل في شباك مرمى فريق الأهلي بطريق الخطأ عن طريق مدافع فريقه أيمن أشرف أيمن أشرف 29 عاماً في الدقيقة ال 38 لصالح فريق المقاولون العرب.

فيما جاء الهدف الثاني لفريق الضيف المقاولون في الدقيقة ال 44 بواسطة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري. لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المقاولون على الأهلي “القرن” بهدفين دون رد.

الانتصار بالثلاثية للأهلي

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واستطاع فريق الأهلي العودة متأخراً إلى أجواء المباراة مع مجريات الشوط الثاني من خلال الضغط على لاعبي المقاولون.

ففي الدقيقة ال 60 أحرز اللاعب المصري طاهر محمد 23 عاماً. وهدف التعادل مع فريق الضيف في الدقيقة ال 70 عن طريق اللاعب محمد شريف محمد 24 عاماً.

بينما أضاف هدف الفوز الثالث في الدقيقة ال80 بواسطة اللاعب المهاري في فريق الأهلي المصري في مركز خط الوسط ” محمد مجدي قفشة” 24 عاماً. ليحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز، ما زال فريق القرن يحافظ على الصدارة في المركز الأول برصيد 20 نقطة بفارق عن غريمه التقليدي الزمالك البيضاوي.

بينما يحتل فريق الضيف المقاولون العرب في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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