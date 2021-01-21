“شاهد” أهداف الأهلي المصري في شباك المقاولون العرب بالدوري الممتاز

حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري للدرجة الممتازة. والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد أهلي السلام”.

هدف بالخطأ

وسجل في شباك مرمى فريق الأهلي بطريق الخطأ عن طريق مدافع فريقه أيمن أشرف أيمن أشرف 29 عاماً في الدقيقة ال 38 لصالح فريق المقاولون العرب.

فيما جاء الهدف الثاني لفريق الضيف المقاولون في الدقيقة ال 44 بواسطة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري. لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المقاولون على الأهلي “القرن” بهدفين دون رد.

🏃 اللمسات الاخيرة ⏳ عمليات الإحماء قبل ضربة البداية 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/9bV8rXuRk1 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 21, 2021

الانتصار بالثلاثية للأهلي

واستطاع فريق الأهلي العودة متأخراً إلى أجواء المباراة مع مجريات الشوط الثاني من خلال الضغط على لاعبي المقاولون.

ففي الدقيقة ال 60 أحرز اللاعب المصري طاهر محمد 23 عاماً. وهدف التعادل مع فريق الضيف في الدقيقة ال 70 عن طريق اللاعب محمد شريف محمد 24 عاماً.

بينما أضاف هدف الفوز الثالث في الدقيقة ال80 بواسطة اللاعب المهاري في فريق الأهلي المصري في مركز خط الوسط ” محمد مجدي قفشة” 24 عاماً. ليحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز، ما زال فريق القرن يحافظ على الصدارة في المركز الأول برصيد 20 نقطة بفارق عن غريمه التقليدي الزمالك البيضاوي.

بينما يحتل فريق الضيف المقاولون العرب في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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