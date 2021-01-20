فوز العتيبي تتصدر تويتر برقصها مع زوجها بملابس النوم
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فوز العتيبي تثير غضباً بفيديو وهي تشرب الخمر مع زوجها في حوض الاستحمام!

كتب وطن
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أثارت السعودية سخطاً واسعاً عبر مواقع التواصل، بفيديو مع زوجها جعلها تتصدر قائمة الترند السعودي.

فوز العتيبي تشرب الكحول

وظهرت فوز بفيديو رصدته “وطن” وهي ترقص على أنغام أغنية “انساي” لسعد المجرد ومحمد رمضان.

وكانت فوز ترقص بالفيديو مع زوجها بملابس النوم وفي يدها زجاجة كحول وعلقت: “على نخب توثيق سنابي”.

هجوم سعودي

وهاجم سعوديون فوز العتيبي وزوجها. وأكدوا أنه لا يحبها وإلا لما قبل أن تخرج بهذا الشكل، مطالبين بوضع حد لتصرفاتهما.

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فوز نشرت قبل أسابيع بفيديو أثار الغضب ظهر فيه زوجها أحمد الموسى وهو يحملها على كتفيه ويرقص بها أمام شجرة الكريسماس.

وأثار زوج العتيبي غضب متابعي زوجته، بعدما اقترب من الكاميرا وهو يحمل زوجته على كتفيا، رافعاً حذاءه في عين الكاميرا.

واعتبر متابعون تصرف زوج العتيبي إهانة متعمّدة منه لهم .

“دياثة”

ووصف بعضُ المتابعين ما يفعله “الموسى” مع زوجته على مواقع التواصل بـ”قمة الدياثة” .حسب رأيهم
ولا تتوقف فوز عن نشر مشاهد “ساخنة” مع زوجها، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .

وكشفت نجمة السوشيال ميديا السعودية، فوز العتيبي، أنها تعرضت للتهديد بالقتل من قبل بعض الفتيات، بسبب شعورهن بالغيرة منها، لأنها بلغت في سن متأخر.

وقالت فوز، بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن“: “ليس طبيعياً مايحدث معي، هناك أناس حاقدين علي ويرغبون بقتلي لأن صوتي وحجمي يختلف عنهم”.

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