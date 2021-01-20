اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
Videoرياضة

“شاهد” يوفنتوس يتوج بطلاً للسوبر الإيطالي للمرة التاسعة في تاريخه على حساب نابولي

كتب وطن
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تُوج فريق يوفنتوس الإيطالي للمرة التاسعة في مسيرته الكروية للفريق بطلاً للسوبر الإيطالي، بالفوز على الفريق العنيد نابولي بهدفين نظيفين دون رد، والتي جمعت كلا الفريقين مساء الليلة الماضية على ملعب ” مابي” الإيطالي.

هدف الدون رونالدو

وجاء هدف الدون البرتغالي وهداف الدوري الإيطالي في فريق يوفنتوس الإيطالي “كريستيانو رونالدو” 35 عاماً، هدفه في شباك مرمى نابولي في الدقيقة ال 64 من مجريات أحداث الشوط الثاني بعد تمريرات جماعية رائعة للفريق، ليسجلها الدون على يسار حارس فريق نابولي.

وشهدت المباراة الإثارة والمنافسة القوية طيلة عمر زمن المباراة بين كلا الفريقين، وحاول فريق نابولي من تقليص الفارق بعد اختراق عدد من المرات لدفاع يوفنتوس ” السيدة العجوز” لكن لم ينجح في نهاية المطاف من هز شباك يوفنتوس وإضافة هدف العودة إلى أجواء المباراة.

هدف الإسباني

وفي الوقت البديل من المباراة، أضاف اللاعب الإسباني المتألق ” ألفارو موراتا” 28عاماً الهدف القاتل لفريق يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة ال 95 بعد هجمة مرتدة للفريق بقيادة الدون رونالدو وموراتا، انتهت بتسجيل اللاعب الإسباني بتسديدة قوية على يمين حارس نابولي، لينتهي اللقاء بتويج فريق يوفنتوس بالفوز على نابولي بهدفين نظيفين دون رد.

يشار إلى أن الفريقين توجها  للمرة الرابعة في ، تساوى فيها الفريقين لمرتين لكل منها في تاريخ المواجهات، بينما يعتبر هذا التتويج الأول للمدرب ” أندريا بيرلو” الذي يقود يوفنتوس “السيد العجوز” لقبه الأول مع الفريق الإيطالي.

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