“شاهد” يوفنتوس يتوج بطلاً للسوبر الإيطالي للمرة التاسعة في تاريخه على حساب نابولي

تُوج فريق يوفنتوس الإيطالي للمرة التاسعة في مسيرته الكروية للفريق بطلاً للسوبر الإيطالي، بالفوز على الفريق العنيد نابولي بهدفين نظيفين دون رد، والتي جمعت كلا الفريقين مساء الليلة الماضية على ملعب ” مابي” الإيطالي.

هدف الدون رونالدو

وجاء هدف الدون البرتغالي وهداف الدوري الإيطالي في فريق يوفنتوس الإيطالي “كريستيانو رونالدو” 35 عاماً، هدفه في شباك مرمى نابولي في الدقيقة ال 64 من مجريات أحداث الشوط الثاني بعد تمريرات جماعية رائعة للفريق، ليسجلها الدون على يسار حارس فريق نابولي.

وشهدت المباراة الإثارة والمنافسة القوية طيلة عمر زمن المباراة بين كلا الفريقين، وحاول فريق نابولي من تقليص الفارق بعد اختراق عدد من المرات لدفاع يوفنتوس ” السيدة العجوز” لكن لم ينجح في نهاية المطاف من هز شباك يوفنتوس وإضافة هدف العودة إلى أجواء المباراة.

📹| مراسم تتويج يوفنتوس بكأس السوبر 🏆 pic.twitter.com/88IyZy8m4U — Curva Juventus (@CurvaJ) January 20, 2021

هدف الإسباني موراتا

وفي الوقت البديل من المباراة، أضاف اللاعب الإسباني المتألق ” ألفارو موراتا” 28عاماً الهدف القاتل لفريق يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة ال 95 بعد هجمة مرتدة للفريق بقيادة الدون رونالدو وموراتا، انتهت بتسجيل اللاعب الإسباني بتسديدة قوية على يمين حارس نابولي، لينتهي اللقاء بتويج فريق يوفنتوس بالفوز على نابولي بهدفين نظيفين دون رد.

يوفنتوس يتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي عقب تغلبه على نابولي بثنائية pic.twitter.com/tmCUT76tJU — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 20, 2021

يشار إلى أن الفريقين توجها للمرة الرابعة في نهائي كأس السوبر الإيطالي، تساوى فيها الفريقين لمرتين لكل منها في تاريخ المواجهات، بينما يعتبر هذا التتويج الأول للمدرب ” أندريا بيرلو” الذي يقود يوفنتوس “السيد العجوز” لقبه الأول مع الفريق الإيطالي.

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