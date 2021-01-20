مباراة المان سيتي وأستون فيلا
Videoرياضة

بالفيديو: مانشستر سيتي ينتزع فوزاً ثميناً في الدقائق الأخيرة من مواجهته أمام أستون فيلا

كتب وطن
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تغلب فريق مانشستر سيتي بفوز ثمين على فريقه المنافس أستون فيلا الإنجليزي بهدفين نظيفين دون رد، في المباراة المؤجلة بين كلا الفريقين من الجولة الأول للدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعت المنافسين على ملعب “الاتحاد”.

هدف التقدم لفريق السيتي

ونجح فريق بعد الضغط والمنافسة بين كلا الفريقين في إضافة هدف التقدم مع مجريات أحداث الشوط الثاني، عن طريق لاعب الوسط البرتغالي ” برناردو سيلفا” 26 عاماً، في الدقيقة ال 79 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس مرمى الضيف أستون فيلا الإنجليزي.

ضربة الجزاء في الدقيقة الأخيرة

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بينما سجل اللاعب الألماني ” إيلكاي غوندوغان” ذو الأصول التركية 30 عاماً، في الدقيقة الأخيرة من المباراة ال 90 عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب في أعلى منتصف شباك حارس الضيف أستون فيلا، لتنتهي المباراة بانتصار السيتي بهدفين نظيفين دون رد.

ويحتل بهذه النتيجة، فريق المان سيتي المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر المان يونايتد ” الشياطين الحمر” برصيد 40 نقطة، بينما تجمد أستون فيلا الخاسر في المركز الحادي العشر برصيد 26 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” الممتاز.

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