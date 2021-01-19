“لا يخشى في الله لومة لائم” .. من هو اللواء سالم قطن الذي أصبح حديث العُمانيين!

تصّدر اسم اللواء سالم قطن آمر كلية الدفاع الوطني في سلطنة عمان الذي أحيل للتقاعد مواقع التواصل في السلطنة خلال الساعات الماضية.

وأصدر السلطان هيثم بن طارق الاثنين، سلسلة ترقيات عسكرية.

وكان من بين تلك القرارات ترقية العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويُعين آمرًا لكلية الدفاع الوطني خلفاً للواء “قطن”.

وكان اللواء سالم قطن أول آمر لكلية الدفاع الوطني منذ إنشائها وعُيّن وفقًا لمرسوم سلطاني رقم 2013/4.

“شكراً اللواء سالم قطن”

ودشن ناشطون عمانيون، هاشتاغ (#شكرا_اللواء_سالم_قطن)، أعربوا خلاله عن شكرهم للواء وللخدنات التي قدممها للبلاد.

#شكرا_اللواء_سالم_قطن

شفت دمعك الهمال يوم الجنازه

تلوح بيدينك يا رب رحم قابوس كنت للوطن دوم عموده وارتكازه

عسكري محنك وللوفاء دروس pic.twitter.com/5Rd20NVwaf — نمر بن ماجد بن حمود المعمري (@nimrmagid33) January 18, 2021

أفصحُ خلق الله كلامًا إذا حَدّث؛ وأحسنهم إستماعًا إذا حُدّث؛ إذا خُولف يعطي صديقه النافلة ولا يسأله الفريضة؛ له نفسٌ عن العوراء محصورة وعلى المعالي مقصورة؛ كالذهب الإبريز؛ والشمسِ التي لا تخفى بكل مكان؛ هو النجمُ المضيء للجيران؛ والباردُ العذب للعطشان#شكرا_اللواء_سالم_قطن pic.twitter.com/czOZyRBxrK — أمير فاضل الكثيري . أبو فاتك (@ameerfadil) January 18, 2021

هنيئاً لك محبة الناس

لقد فزتَ بشيء عظيم ❤️

#شكرا_اللواء_سالم_قطن pic.twitter.com/n0GwBwMiGs — سالم الساعدي 🇴🇲 (@salem_aljunaiby) January 18, 2021

وترك اللواء”قطن” وراءه إرثا كبيرا وثريا بالشواهد التي تؤكد دائما عقليته العسكرية الفذة ووطنيته العالية.وفق مغردين

تربعت القلوب قبل المناصب أحببت وطنك فاحبك الجميع #شكرا_اللواء_سالم_قطن pic.twitter.com/q4YzIUCwTT — محمد العمري (@198038A) January 19, 2021

#شكرا_اللواء_سالم_قطن كم من أسماء وصلت الى مناصب عليا عسكرية او مدنية لم تلمع بعد مغادرة المناصب مثل هذا البيرق الذي اعتلا نجمه السماء بحب الجميع هنيئًا لك حب الجميع هنيئًا لك تواضعك ، من تواضع لله رفعه الله هذه شخصية لاتتكرر ويجب ان يحذو حذوه وتدرس افعاله فالوطن يحتاج أمثاله. pic.twitter.com/D56Rum2MuT — ‏﮼ظفاري،من،دار،السلاطين❤️🕊🇴🇲dho1212 (@AmerAtiroon) January 18, 2021

. محبة الناس وكسب القلوب لا تجي بالمال ولا بالمنصب ولا السلطة،محبة الناس تجي بالاخلاص والتواضع والأفعال التي تخدم الوطن والشعب.. درس لكل مسؤول يفهم هالشي مهما وصلت من درجات وماقدمت شي للوطن والمواطن باتخرج ومابيكون لك أثر.. محبه الناس دليل على محبة الله. #شكرا_اللواء_سالم_قطن pic.twitter.com/RvbpD5GR6Q — A S Q (@asq2202) January 18, 2021

#شكراً_اللواء_سالم_قطن وكلمة شكرا قليلة في حقك فمن أحبه الله حبب الناس فيه وأنت كنت الوفي الصادق المتسامح البسيط الطيب والقيادي الفذ pic.twitter.com/d1cQvNj68e — الغانم (@4965b0eccbdc42b) January 19, 2021

#شكراً_اللواء_سالم_قطن، كنت وستظل مدرسة في الأخلاق والكرم والانضباط، جمعت بين نُبل الإنسانية وسمو القيادة.

ستظل اطلالتك نقية مشرقة كما عهدناك. وإن خلعت بزتك العسكرية، وغادرت ميادين العزّ. فأنت قامة للعزّ والفخار، فقد دخلت ساحات الكبار. والكبار مثلك دائمًا حاضرون pic.twitter.com/g88Vyud7lv — ABDULAZIZ ALKHRAUSI (@azizsutal) January 18, 2021

“رجل لا يخشى في الله لومة لائم”

وقال الاعلامي العماني موسى الفرعي إن اللواء سالم قطن رجل لا يخشى في الله لوم لائم..

ووصف الفرعي اللواء قطن بأنه إنسان كريم ورجل دولة خدم وطنه بإخلاص وتفانٍ طيلة وجوده على رأس عمله تحت ظل السلطان قابوس .

لم ينقص مستوى عطائه ومسارعته لكل ما فيه صالح الإنسان والأرض تحت ظل جلالة السلطان هيثم بن طارق -أبقاه الله-. كما قال الفرعي.

“لم يطرق بابه أحد وعاد خائباً”

الفرعي زاد في وصف الرجل قائلاً إنّ رجلا لم يطرق بابه أحد وعاد خائبا رجل يمتلك بُعد رؤية وسِعة صدر وحسن رؤية وسرعة بديهة.

بذلك كله كان اللواء سالم قطن يتزيا إنسانيا وعمليا، وتلك هي صفاته التي رافقته طيلة فترة عمله. وذلك ما بقي له في القلوب والعقول، فقد وقف دائما في صف الإنسان والوطن. لذلك أصبح سيل الشكر والثناء والإجلال لشخصه يغسل مواقع التواصل الاجتماعي كمحاولة لرد جميل ما قام به خدمة لهذا الوطن وإنسانه.وفق الفرعي

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وتابع الاعلامي العماني : لم تختلف الآراء في هذا الرجل سواء ممن خدموا معه واقتربوا من تفاصيل عمله وحياته أو حتى أولئك الذين مروا به مرور الكرام “.

وختم الفرعي مقاله قائلاً :” نعم حمل اللواء سالم قطن على كاهله أمانة عظيمة ومهاما جسيمة، لكن ذلك كله لم ينقص شيئا من بشاشته وكرمه واهتمامه بأصغر التفاصيل واقترابه من الجميع”. ولولا نقاء العطاء وصفاء الولاء لما أثمر كل ذلك حبا وإجلالا وثناء لهذا الرجل من مختلف فئات المجتمع، فنقول: #شكرااللواءسالم_قطن

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