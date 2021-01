يبدو أن أياما عصيبة تنتظر ولي عهد السعودية وحاكم البلاد الفعلي محمد بن سلمان، ستبدأ الاربعاء بتنصيب جو بايدن رسميا وبدء عمل فريقه.

وبرز اسم المرشحة لمنصب رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز اليوم، الثلاثاء، بين مغردي الخليج بعد تناقل تصريحات لها عن السعودية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن هاينز توعدت بتقديم ملف التحقيق في قتل جمال خاشقجي إلى الكونغرس ورفع السرية عنه.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع تحضيرية داخل الكونغرس للتصويت على الموافقة على ترشيحها للمنصب الذي اختارها له بايدن.

وسأل السيناتور الأميركي، رون وايدن، هاينز إذا كانت ستوافق على رفع السرية عن ملف التحقيق في القتل الوحشي لجمال خاشقجي.

لترد “هاينز”: “نعم بالتأكيد وفقا للقانون”.

رون وايدن غرد بعدها على حسابه بتويتر وقال:”هذا أمر كبير”.

This is huge: Incoming DNI, Avril Haines, just committed to releasing an unclassified report on the brutal murder of Jamal Khashoggi. For two years, I've been fighting for transparency and accountability for those responsible. We are closer than ever to getting #JusticeForJamal. pic.twitter.com/FNSarsF4Ce

— Ron Wyden (@RonWyden) January 19, 2021