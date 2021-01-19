تامر أمين يفضح دينا الشربيني والسبب عمرو دياب .. شاهد ماذا قال عنها

حسم الإعلامي المصري تامر أمين شائعات انفصال الفنان المصري عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني وأكد حدوثه.

“الانفصال مؤكد”

وقال تامر أمين: “جميعكم تعلمون أن دينا الشربيني انفصلت عن عمرو دياب، وخبر الانفصال مؤكد”.

وتابع: “حاول بعض الأصدقاء المقربين وبعض الفنانين التقريب من وجهات نظرهم، ولكن لم ينجحوا وانفصلوا بشكل تام”.

“لا يصح”

وهاجم تامر أمين دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة.

وقال تامر: “لا يصح أن تتحدث زوجة عن زوجها بعد انفصالهما، ويجب عليها أن تتحدث عنه بطريقة جيدة، كما يفعل عمرو”.

وتابع: “عمرو دياب قليل الكلام وكثير الفعل، والدليل أنه لم يذكر سيرة دينا سواء حين ارتبط بها أو حين انفصل عنها، لأنه يحترم نفسه ويحترم من معه”.

وأعاد تامر تصريحات دينا التي قالتها خلال حديثها في برنامج “بصراحة مع”، على قناة mbc، مع عمرو يوسف، حول الزواج.

وقال: “ما فعلتيه يادينا لا يصح، ولا تتكلمي عن العلاقة بينك وبين عمرو دياب إطلاقاً، وحين تتكلمي عنه تكلمي باحترام”.

وأشار تامر إلى أن هناك الكثير ممن حاولوا التطاول على عمرو دياب كي يصلوا إليه، ولكنه يرد بالنجاح والعمل والحفلات، وهذا ما وضعه في مكان آخر.

ماذا قصدت في فترة التعارف؟

وقالت دينا الشربيني في اللقاء الذي يقصده تامر أمين: “للأسف نحن نأخذ فكرة أن الزواج نهاية العلاقة وليس بدايتها، وهذا غير حقيقي”.

وتابعت: يفترض أن يكون هناك فترة تعارف بين الطرفين، سواء كانوا يتعرفون على بعضهم، أو تمت خطبتهم. فهما لا يكونان على طبيعتهما، هو يريد أن يكون ممتاز والآخر كذلك، فيسعدان مع بعضهما.

واستطردت: “تبدأ المشاكل الحقيقية حين يعيشان سوياً، ويرى كل منهما الآخر على حقيقته، لكن لو كنت منذ البداية على حقيقتي، لما حصلت المشاكل”.

انفصال عمرو ودينا

وانتشرت مؤخراً أنباء عن انفصال الثنائي، انتهت بطرده لها من شقته بسبب إصرار دينا على إعلان الزواج بشكل رسمي.

وأرجعت حينها مصادر مقربة من دیاب، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

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