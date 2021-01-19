“بعدما رحل حامي عروشهم” .. مستشار محمد بن زايد يذرف الدموع على ترمب!!

ودع الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب بتغريدة أثارت جدلا واسعا.

وكتب عبدالخالق عبدالله في تغريدته التي رصدتها “وطن” ما نصه:”بعد جورج بوش الأب، الرئيس ترامب أفضل رئيس أمريكي خليجيًا. وداعا ترامب.”

بعد جورج بوش الأب، الرئيس ترامب أفضل رئيس أمريكي خليجيًا. وداعا ترامب. pic.twitter.com/FnTtZNEN0n — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 19, 2021

تغريدة مستشار ابن زايد جاءت قبل يوم على رحيل ترامب

وتأتي تغريدة مستشار ابن زايد بالتزامن مع انقضاء عهد ترامب، وقبل يوم واحد من تنصيب جو بايدن ودخول الديمقراطيين للبيت الأبيض رسميا.

وتسببت تغريدة الأكاديمي الإماراتي في جدل بين متابعيه، مستنكرين وصفه لترامب بأنه أفضل رئيس أمريكي.

ولفت الناشطون إلى جرائم ترامب الكارثية وتستره على أنظمة القمع في الخليج، خاصة بالسعودية والإمارات.

حزن عبدالخالق على رحيل ترامب

فيما أوضح آخرون بشكل ساخر أن عبدالخالق من حقه بالفعل أن يحزن لرحيا ترامب، والذي كان بمثابة الراعي الرسمي لجرائم محمد بن زايد في المنطقة، حسب وصفهم.

وكان مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، نشر تغريدة غريبة أمس شجع فيها المصالحة الخليجية الأخيرة.

وقال الأكاديمي الإماراتي في تغريدته التي أثارت موجة من الجدل بين المتابعين: ” لن ندع لكائن من كان ان يصادر فرحتنا بالمصالحة الخليجية”.

لن ندع لكائن من كان ان يصادر فرحتنا بالمصالحة الخليجية. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 18, 2021

هذا الموقف الجديد للأكاديمي الإماراتي، يأتي بشكل مغاير تماماً لما عمل عليه طيلة سنوات الحصار الذي تم فرضه على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

حيث لم يتوان عبدالخالق عبدالله عن مهاجمة الدولة القطرية ورموزها، وبث خيوط الفرقة والتشتت بتغريداته ومواقفه التي باتت معلومة لكل متابع عربي بالشأن الخليجي.

استغراب من تلون المستشار الإماراتي

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المستشار الإماراتي، معربين عن مدى استغرابهم من هذا التلوّن الغريب الذي يقوم به بين الحين والآخر، بما ينسجم مع تعليمات مشغله.

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وفي هذا السياق علق عليه أحد المغردين تعليقاً أحرجه، حين قال: ” دكتور عندي سؤال لو تكرّمت: كيف تقابل تلامذتك كل يوم وهم ينظرون إليك ويسمعون منك موقفاً جديداً كل لحظة، وتناقضاً تلو آخر؟”.

دكتور عندي سؤال لو تكرّمت: كيف تقابل تلامذتك كل يوم وهم ينظرون إليك ويسمعون منك موقفاً جديداً كل لحظة، وتناقضاً تلو آخر؟! — خالد عبدالله العوضي (@KhaledAlawadhi) January 19, 2021

فيما علق مغرد آخر: ” عبد الخالق هل لأنت تستفز أبناء دول المجلس نسيت بما تحدثت من شتائم وتحدي بأن المصالحة لن تتم إلا عبر الإمارات”.

عبد الخالق هل انت تستفز أبناء دول المجلس نسيت بما تحدثت من شتائم وتحدي بأن المصالحة لن تتم إلا عبر الإمارات وانا اقولك المصالحة تمت دون أن يعبرك احد والشكر لقادة دول المجلس من حضروا قمة العلا دون استثناء والشكر الخاص للامير محمد بن سلمان ولامير قطر والكويت رواد المصالحة ف القمة — النهضة المتجددة (@alhuson2020) January 19, 2021

وتابع: ” وانا اقولك المصالحة تمت دون أن يعبرك احد والشكر لقادة دول المجلس من حضروا قمة العلا دون استثناء. والشكر الخاص للأمير محمد بن سلمان ولأمير قطر والكويت رواد المصالحة ف القمة”.

المصالحة الخليجية

ويأتي هذا الموقف من عبد الخالق عبدالله بعد أيام قليلة من تصريحات له قال فيها إن المصالحة الخليجية. لا يمكن أن تتم بين قطر والسعودية دون الاتفاق مع دولة الإمارات.

الأمر الذي لم يترجم كلياً على أرض الواقع، حيث تابع الجميع لحظة استقبال ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للأمير القطري تميم بن حمد.

وذلك أثناء قدوم الأخير على رأس وفد بلاده لحضور القمة الخليجية الواحدة والأربعين والتي جرى عقدها في مدينة العلا السعودية.

وتم خلالها تم الإعلان عن اتفاق المصالحة بين السعودية وقطر، وفتح الحدود البرية والجوية بين البلدين. لتليها بعدها الإعلانات عن نفس الخطوات مع الإمارات والبحرين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الفترة، “فترة المصالحة بين قطر والسعودية”، حملات هجوم منظمة من قبل الذباب الالكتروني الإماراتي.

والذي حاول أن ينفث في النار، ويوصل رسالة بفشل المصالحة الخليجية وعدم وجودها فعلياً على الأرض.

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