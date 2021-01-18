رد حساب “الشاهين” العماني البارز بتويتر على تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تحدثت خلاله عن انتهاكات مزعومة وكتم للحريات العامة في سلطنة عمان.

تقرير هيومن رايتس ووتش أثار جدلاً واسعاً

وانتقد تقرير المنظمة الحقوقية ما وصفه بحالة من تقييد حرية التعبير والصحافة بالسلطنة. طارحاً نماذج لاعتقالات ومحاكمات قال إنها جرت لنشطاء عمانيين بسبب آرائهم السياسية والاجتماعية.

وقال “الشاهين” خلال تغريدة له عبر تويتر رصدتها (وطن)، ردا على تقرير المنظمة الدولية، إن قانون العمل الصحفي وقانون الاتصالات وتقنية المعلومات في السلطنة، كفل حرية طرح المعلومة.

اعزائي هيومن رايتس ووتش

🔺 كفل قانون العمل الصحفي وقانون الاتصالات وتقنية المعلومات حرية طرح المعلومة وفق ضوابط تضمن أخلاقيات المهنة وسلامة العاملين بها، وسقف حرية النقد بقصد الاصلاح مرتفع للغاية،، اما في حال وجود ما يهدد الامن الوطني فلكل دولة الحق في تأمين الحماية الإستباقية https://t.co/oJbsbJoEJQ — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 18, 2021

هل افتقد التقرير للمهنية

وشدد على أن ذلك يأتي وفق ضوابط تضمن أخلاقيات المهنة وسلامة العاملين بها، وسقف حرية النقد بقصد الإصلاح مرتفع للغاية.

ولفت إلى أنه في حال وجود ما يهدد الأمن الوطني “فلكل دولة الحق في تأمين الحماية الإستباقية لمواطنيها بكافة الشريعات اللازمة”.

وأضاف حساب “الشاهين” المعروف بتصديه للشائعات ضد السلطنة في تغريدة ثانية أقام فيها الحجة على المنظمة:. “وإن كانت حرية الاعلام تتمثل في التحريض على العصيان والدعوة للعنف فلماذا تم اغلاق حسابات دونالد ترامب؟”

لمواطنيها بكافة الشريعات اللازمة

وان كانت حرية الاعلام تتمثل في التحريض على العصيان والدعوة للعنف فلماذا تم اغلاق حسابات دونالد ترامب ؟ 🔺 لا اعلم المقصود بمضايقة النشطاء لكن لم يتم التنكيل بأحدهم او بذويه وأهله كما تفعل بقية الدول، بل على العكس يتم مناصحتهم وفهم وجهات نظرهم — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 18, 2021

ماذا يجري مع النشطاء

وأكمل موضحا: “لا أعلم المقصود بمضايقة النشطاء لكن لم يتم التنكيل بأحدهم أو بذويه وأهله كما تفعل بقية الدول، بل على العكس يتم مناصحتهم وفهم وجهات نظرهم بالكامل قبل تطبيق أي بند قانوني بحقهم”.

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واستمر “الشاهين” في رده ملمحا لسياسات القمع ضد النشطاء في دول أخرى: “في عمان لا يقرأون الفاتحة على كل ناشط يتوفى (لأسباب طبيعية) بعد ايام من انتقاده الحكومة او يختفي قسرياً. كما ان النشطاء إن كانوا ممن يحملون أفكار تخدم الوطن يتم أخذها من جهات الاختصاص بعين الاعتبار “.

بالكامل قبل تطبيق أي بند قانوني بحقهم، في عمان لا يقراؤون الفاتحة على كل ناشط يتوفى (لأسباب طبيعية) بعد ايام من انتقاده الحكومة او يختفي قسرياً، كما ان النشطاء ان كانوا ممن يحملون أفكار تخدم الوطن يتم أخذها من جهات الاختصاص بعين الاعتبار 🔺 الجزاء الرادع بخصوص ما تسمونه الهوية — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 18, 2021

وحول جزئية منع الحرية “الجنسية” في السلطنة، والتي وردت في تقرير هيومن رايتس ووتش. الشاهين قال :”الجندرية أو الجنسية فإن كان لأسباب فسيولوجية خارجة عن الإرادة فلدينا بكل مستشفى أخصائي غدد.

واستطرد:”وإن كان لأسباب تتعلق بقلة التربية وانعدام الوازع الديني والصحبة السيئة، ففي الخيازرين بكافة أنواعها علاج فعال للنسويات والبويات والشواذ”

الجندرية أو الجنسية فأن كان لاسباب فسيولوجية خارجة عن الارادة فلدينا بكل مستشفى اخصائي غدد،، وان كان لاسباب تتعلق بقلة التربية وانعدام الوازع الديني والصحبة السيئة ففي الخيازرين بكافة انواعها علاج فعال للنسويات والبويات والشواذ يكسب مناعة دائمة ضد الاصابة بالعدوى خاصة في حال — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 18, 2021

وشدد على وجود قوانين صارمة بهذا الشأن:”نعم لدينا قوانين صارمة تمنع المتحولين والمتحولات من ارتداء ملابس الجنس الاخر ولدينا من النصوص الشرعية ما يعزز ذلك “.

رد الشاهين العُماني جاء بعد تقرير شمل عدة فصول أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش. حول انتهاكات حقوقية زعمت أنها تقع في سلطنة عُمان.

وكان من ضمن تلك الفصول باب حرية التعبير، كما تطرق التقرير إلى الحديث حول الحرية الجنسية والجندرية، وكتم السلطنة لحقوق المثليين الجنسيين. مما يخالف القوانين والمعايير الدولية والقانونية، بحسب مزاعم المنظمة.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، أصدر العديد من القرارات منذ توليه الحكم تدعم حرية الرأي وتكفل آليات التعبير عنه.

وكان أبرز قرارات السلطان في هذا الشأن هي مراسيم العفو التي أصدرها بحق عدد من النشطاء مؤخرا. وكان من ضمنهم سعيد جداد ومعاوية الرواحي وآخرين.

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