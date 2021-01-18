سرية جلسات التصويت في مجلس الشورى العماني
مجلس الشورى العماني
الهدهد

ما قصة السرية في مجلس الشورى العماني التي أثارت ضجة في السلطنة!

كتب وطن
0

وافق ، على تحويل جلسات مناقشة الخطط الخمسية والموازنة المالية للدولة لجلسات سرية.

“السرية قانون ملزم”

وقال ، مراسل وكالة “بلومبيرغ” الدولية في سلطنة عمان، إن السرية اصبحت قانوناً ملزماً لمجلس عُمان.

وتساءل: هل سيتحرك مجلس الشورى لاقترح تعديل مواد قانون مجلس عُمان باعتباره القانون الأول المنظم لعمله والمحدد لصلاحياته؟.

وعلّق المغرد العماني الشهير “الشاهين” على القضية.

وقال: هذه خطوة مهمة وستأتي ثمارها في ما بعد بالخير على الوطن عزيزي تركي وسيضع حداً للصحفيين المرتزقة.

اقرأ أيضاً:  كاتب عماني لديه وجهة نظر مختلفة بشأن سرية جلسات مجلس الشورى بالسلطنة

وأضاف: هناك شرذمة سفيهة من الصحفيين يسارعون لتحوير الاخبار الاقتصادية عن عمان وتشويهها وفبركتها .

وقال إن هؤلاء يعيدون نشرها في صحف عالمية وصحف أخرى ممولة من دول الجوار بشكل مغرض وبأرخص الأسعار.

قانون مجلس عمان

وفي وقت سابق، نشرت وزارة العدل العمانية، تفاصيل قانون مجلس عمان الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق الأسبوع الماضي.

ونص القانون الذي ينظم عمل مجلسي الدولة والشورى في السلطنة على منح المجلسين الشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية. وأن يكون مقرهما العاصمة مسقط.

حظر نقل الوقائع

وحظر الفصل السادس من القانون رقم 7 للعام 2021 نقل وقائع جلسات الاستجواب.

ومنع تناقل أو إفشاء وقائعها عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.

وأوجب القانون أن تكون جلسة مجلس الشورى التي يتم فيها الاستجواب سرية، وحصر حضورها في رئيس المجلس ونائبيه وأعضاء المجلس وأمينه العام.

كما نص على سريّة جميع وقائع الجلسة وعدم إفشائها أو التصريح بتفاصيلها للصحافة ووسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها.

السلطان يعين أعضاء المجلس

وفيما يتعلق بمجلس الدولة نص القانون على ألا يتجاوز عدد أعضائه عدد أعضاء مجلس الشورى، ويصدر قرار من السلطان بتعيينهم.

واشترط القانون في الأعضاء المعينين بمجلس الدولة أن يكونوا من العُمانيين.

كما اشترط ألا تقل أعمارهم عن 40 سنة يوم تعيينهم .

اضافة إلى ذلك، اشترط أن يكونوا قد قضوا فترة في العمل الإداري بالدولة وأن يكون سجلهم الجنائي نظيفاً.

ويستمر عمل مجلس 4 سنوات تبدأ من أول انعقاد له، ولا يجوز أن تقل مدة عمله عن مدة عمل مجلس الشورى بأي حال.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد ما شافش حاجة”.. مجلس الشورى العماني يشهد أخطر جلسة منذ تأسيسه وهذا…

الهدهد

صدمة في الديوان الملكي.. السعودية على وشك الانهيار والعجز تخطى حاجز 70 مليار دولار 

الهدهد

21 عضوا عمانيا صوتوا لعلنية جلسة الشورى مع وزيري المالية والاقتصاد ونائب يكشف ما وراء…

تقارير

مسؤول اقتصادي كويتي كبير يدقّ ناقوس الخطر: كارثة اقتصادية تهدد الكويت لهذه الأسباب!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More