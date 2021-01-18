هيثم بن طارق يصدر ترقيات عسكرية ومناصب جديدة
هيثم بن طارق
الهدهد

إجراءات السلطان هيثم بن طارق شملت المؤسسة العسكرية وهكذا تفاعل العمانيون مع قراراته الجديدة 

كتب وطن
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أصدر السلطان العماني آل سعيد، مرسومين سلطانيين، بشأن ومناصب جديدة قرر تعيينها في الحكومة العمانية.

مراسيم السلطان هيثم بن طارق

وبحسب وسائل إعلام عمانية فقد جاء في المرسوم السلطاني رقم 10 للعام 2021، بتعيين الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي أميناً عاماً بوزارة الدفاع بمرتبة وزير.

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ووجه السلطان العماني في مرسومه رقم 11 للعام 2021، بترقية اللواء ركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، إلى رتبة فريق.

ويعين اللواء بحري عبدالله كذلك رئيساً لأركان قوات السلطان المسلحة.

وذلك إضافة إلى ترقية العميد ركن طيار خميس بن حماد بن سلطان الغافري، إلى رتبة لواء ويعين قائداً لسلاح الجو السلطاني العماني.

وترقية العميد ركن جوي م.صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويعين أمراً لكلية الدفاع.

تفاعل العمانيون مع

هذا وتفاعل الجمهور العماني مع المراسيم السلطانية الجديدة والترقيات العسكرية التي أمر بها السلطان هيثم بن طارق.

وانقسم العمانيون بين متأمل بخير قادم بعد تلك المراسيم، ولكن اخرين تساؤلوا حول مصير الوزارات مثل المدنية والموظفين العامون فيها، والخطط المعمول عليها لفئة العاطلين عن العمل والفقراء.

وتساءل أحد المغردين في تعليق له حول المراسيم وقال: “والمدنيين والمتقاعدين من كل الوظائف مايبدهم شي ولا كيف؟”.

وغرد أحد النشطاء: “والجيش والشرطة والحرس والديوان إلى متى يتغيروا؟”

إصلاحات السلطان هيثم بن طارق

وتأتي هذه المراسيم في سياق جملة قرارات وإصلاحات يقوم بها السلطان العماني هيثم بن طارق في جسد الدولة العمانية.

وكان آخر هذه الإصلاحات هي استحداث منصب ولي عهد للسلطنة وتعيين نجله ذي اليزن بن هيثم فيه، في مرسوم أصدره الاثنين الماضي.

وتضمن هذا المرسوم آلية انتقال محددة ومستقرة لولاية الحكم في السلطنة.

كما وضع آلية تعيين ، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.

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