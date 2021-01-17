رولا سعد تفاجئ متابعيها: ” هذا الشخص اوقعني في حبه وخطبني”!

فاجأت الفنانة اللبنانية رولا سعد متابعيها بخبر خطوبتها من مهندس سوري من أصل فلسطيني، بعد علاقة حب عاطفية.

وقالت رولا سعد إنه تم خطبتها رسمياً خلال الاحتفالات بأعياد رأس السنة، رافضة الكشف عن هوية عريسها.

وأضافت رولا: “فاجأني خطيبي بالتقدم لي وطلب يدي، واقتصرت الخطوبة على حفل عائلي بسيط”.

وكشفت رولا أن خطيبها يدعى يحيى، وهو مهندس سوري من أصول فلسطينية، ويقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرفت إليه منذ فترة ونشأت بينهما علاقة عاطفية.

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وأضافت رولا سعد:” وجدت مع خطيبي الحب الحقيقي الذي استطعت أن أعثر عليه أخيراً، وجعلني أشعر بأني لم أدخل في علاقات غرامية من قبل، وأسلوبه واهتمامه جعلاني أقع في حبه”.

رولا وعمليات التجميل

ولم تكن التعليقات على خبر خطوبة رولا سعد، بقدر ما كانت على عمليات التجميل التي غيرت ملامح وجهها، بسبب حقن “البوتوكس”.

ورأى اتابعون أن عمليات التجميل دمرت وجهها وجعلتها تبدو أكبر سناً.

لاغيني تلاقيني

كما طرحت رولا مؤخراً فيديو كليب أغنية مصرية جديدة بعنوان “لاغيني تلاقيني”.

وتتميز الأغنية بالطابع الشرقي المصري، تعاونت خلالها مع الملحن محمد يحيى، والشاعر أسامة مصطفى.

وحصدت رولا قبل أيام “جائزة أفضل مطربة” في مهرجان “أوسكار العرب”، الذي قدمت خلاله أغنية “لاغيني تلاقيني”.

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