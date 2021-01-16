“شاهد” وزير خارجية السعودية يكشف عن موعد إعادة فتح سفارة بلاده في قطر

قال وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، إنه من المرجح تبادل المملكة وقطر افتتاح السفارات بينهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي رصدته “وطن”، عن نية المملكة استعادة كامل علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنه سيتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر مشيراً إلى أنه سيتم فتح السفارة السعودية بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام#قطر_قروب

pic.twitter.com/aUHSjdK7te — شبكة قطر قروب ™ (@QATARNG) January 16, 2021

وأعرب وزير خارجية السعودية، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. عن نية المملكة “استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية” مع قطر.

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وأوضح الوزير السعودي، أن بيان العلا سينعكس إيجاباً على دور مجلس التعاون الخليجي. مشدداً على أن من الضروري العمل على الوصول للحل العادل للقضية الفلسطينية.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. ونواصل التنسيق مع الأردن بشؤون المنطقة والعلاقات الثنائية.

وزير خارجية السعودية وقمة العلا

وكان الوزير السعودي قد قال أنهم يأملون أن يكون ما تحقق في القمة الخليجية بتوقيع “بيان العلا” صفحة جديدة. في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها. بعيدا عن كل المسببات والمنغصات الماضية.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أن بيان العلا أكد على ما يربط بين دولنا من علاقات وثيقة راسخة قوامها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك.

الجدير ذكره، أن المصالحة الخليجية التي جرى التوصل إليها في الخامس من يناير/كانون ثاني الجاري جاءت لتنهي أكبر أزمة داخلية أصابت مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي.

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