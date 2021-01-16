“شاهد” إيران تنشر فيديو الضربة الصاروخية التي قتلت 80 جندياً أمريكا في قاعدة أمريكية

كشفت إيران، عن مقطع فيديو جديد قالت إنه لضربة صاروخية نفذتها في العراق وأدت لمقتل ثمانين جندياً أمريكاً بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بداية العام الماضي.

لحظة إطلاق الصواريخ

ونشرت وكالة “تنسيم” الإيرانية، مقطع فيديو جديد، لما قالت إنه الضربة الصاروخية الإيرانية لقاعدة “عين الأسد” غربي العراق حيث تتمركز قوات أمريكية.

🎥 تصاویری از لحظه آغاز موشک باران پایگاه آمریکایی #عين_الاسد از اتاق عملیات pic.twitter.com/JhYSGsrw4R — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 15, 2021

الضربة الصاروخية

ويظهر الفيديو، غرفة العمليات ولحظة الضغط على زر الإطلاق للصواريخ التي سقطت داخل القاعدة الواقعة في الأنبار، مسببة انفجارات ضخمة .

وقال الحرس الثوري حينها، إن الهجوم أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكياً، في حين نفت واشنطن الخبر وأكدت عدم سقوط أي قتلى.

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عين الأسد وحرير ولحظة الضربة الصاروخية

وكان الحرس الثوري قد نفذ هجومه على قاعدتي “عين الأسد”، و”حرير”، رداً على اغتيال سليماني بضربة جوية أمريكية.

قاسم سليماني

ومنذ مقتل سليماني وتعيش المنطقة توتراً كبيراً خاصة في ظل الحديث الإيراني المتواصل عن إمكانية تنفيذ هجمات أخرى انتقاماً لمقلته.

توتر الخليج

وتشهد منطقة الخليج العربي حركة عسكرية بحرية نشطة للولايات المتحدة وإسرائيل، وسط ترجيحات بإمكانية اندلاع الحرب بأي لحظة.

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