شاهد آخر ظهور للمذيع السعودي فهد الحمود وسبب وفاته الحقيقيّ

توفي المذيع السعودي فهد الحمود “مذيع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي”؛ بسبب ازمة صحية.

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ويُعدّ الراحل من “الجيل الذهبي” في التلفزيون السعودي فترة الثمانينات والتسعينات.

وذكر نشطاء سعوديون أنّه من المقرر أن تؤدى صلاة الميت على الحمود بعد صلاة عصر الأحد بمقبرة شمال الرياض.

“آخر ظهور للمذيع فهد الحمود”

وتداول مغرّدون سعوديون عبر مواقع التواصل، فيديو يتضمن الظهور الأخير في التلفزيون للمذيع الحمود.

شاهد .. آخر ظهور إعلامي للمذيع السعودي المخضرم " فهد بن ناصر الحمود " – رحمه الله – والذي توفي اليوم، بعد مسيرة طويلة في مجال الإذاعة والتلفزيون . pic.twitter.com/l1IPs6Wsfv — خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 16, 2021

نعي واسع

ونعى صحفيون وكُتّاب سعوديون زميلهم المذيع الراحل.مشيدين بمسيرته الاعلامية.

الحمدلله على قضاء الله وقدره توفي اليوم زميلنا ورفيق دربي المذيع

فهد بن ناصر الحمود

اسكنه الله فسيح جناته

ورفع منزلته في الجنة مع النبيين والصالحين

والصلاة عليه غدا الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال إن شاء الله تعالى

العزاء في المقبرة فقط pic.twitter.com/qYFfalcE7M — عبدالرحمن الهزاع (@AALHAZZAA) January 16, 2021

رحم الله الزميل. والمعلم فهد الحمود .. تعازينا لأبنه وليد ولاسرته ومحبيه

اسال الله له الرحمة والمغفرة pic.twitter.com/9jaZPtK4Xb — سعيد يوسف الهلال (@saeedalhelal) January 16, 2021

فهد الحمود – رحمه الله – عُرف بدماثة خلقه، وطيب سيرته، رجل مبادئ تربى عليها، من بيت فضل وأدب، حتى الذين لا تربطهم به علاقة له في قلوبهم مكانه.

الله ضيفه رحمتك ورضوانك.@DrAlhumood @dralhomoud #وفاة_فهد_الحمود pic.twitter.com/5AEKIKK6mi — إبراهيم الماجد (@almajed118) January 16, 2021

#رحم_الله_فهد_الحمود

كان يعد من الجيل الذهبي في التلفزيون السعودي فترة الثمانينات والتسعينات.#فهد_الحمود_في_ذمة_الله pic.twitter.com/uMtS9iFMNd — خالد العميم ..اعلامي (@3K2005) January 16, 2021

ونعت وزارة الاعلام السعودية عبر حسابها الرسميّ في تويتر المذيع الحمود .

تنعى وزارة الإعلام المذيع #فهد_الحمود.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة. pic.twitter.com/2AzS9ef4MD — وزارة الإعلام (@media_ksa) January 16, 2021

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وذكرت صحيفة “سبق” السعودية، أنّ المذيع “الحمود” قدّم تقاعده المبكر منذ أعوام، قبل أن يعود قبل عام إلى شاشة “الإخبارية” مقدماً نشرةً إخبارية.

أما صحيفة “اليوم” السعودية فقالت إنه مخرج سعودي من المخرجين الشباب الذين حققوا نجاحات في الساحة الفنية .

فإلى جانب اخراجه لمسلسل “هذا حنا” اخرج حلقات درامية تلفزيونية بعنوان “همسات” .

كما اخرج مسلسليْ “حال وحال” و”أي خدمة”.

وأعاد بعض المغردين تداول مقتطفات من نشرات اخبارية قدمها المذيع الحمود.

🔴 انتقل إلى رحمه الله تعالى اليوم السبت المذيع السعودي #فهد_الحمود_في_ذمة_الله

مذيع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي رحمه الله فهد الحمود واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/2tFmau8QtI — اخبار الاولين (@azoz_80m) January 16, 2021

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