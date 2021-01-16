فهد الحمود المذيع السعودي يرحل بأزمة صحية
فهد الحمود
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شاهد آخر ظهور للمذيع السعودي فهد الحمود وسبب وفاته الحقيقيّ

كتب وطن
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توفي المذيع السعودي “مذيع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي”؛ بسبب ازمة صحية.

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ويُعدّ الراحل من “الجيل الذهبي” في التلفزيون السعودي فترة الثمانينات والتسعينات.

وذكر نشطاء سعوديون أنّه من المقرر أن تؤدى صلاة الميت على الحمود بعد صلاة عصر الأحد بمقبرة شمال الرياض.

“آخر ظهور للمذيع فهد الحمود”

وتداول مغرّدون سعوديون عبر مواقع التواصل، فيديو يتضمن الظهور الأخير في التلفزيون للمذيع الحمود.

نعي واسع 

ونعى صحفيون وكُتّاب سعوديون زميلهم المذيع الراحل.مشيدين بمسيرته الاعلامية.

ونعت وزارة الاعلام عبر حسابها الرسميّ في تويتر المذيع الحمود .

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وذكرت صحيفة “سبق” السعودية، أنّ المذيع “الحمود” قدّم تقاعده المبكر منذ أعوام، قبل أن يعود قبل عام إلى شاشة “الإخبارية” مقدماً نشرةً إخبارية.

أما صحيفة “اليوم” السعودية فقالت إنه مخرج سعودي من المخرجين الشباب الذين حققوا نجاحات في الساحة الفنية .

فإلى جانب اخراجه لمسلسل “هذا حنا” اخرج حلقات درامية تلفزيونية بعنوان “همسات” .

كما اخرج مسلسليْ “حال وحال” و”أي خدمة”.

وأعاد بعض المغردين تداول مقتطفات من نشرات اخبارية قدمها المذيع الحمود.

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