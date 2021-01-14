مباراة أرسنال وكريستال بالاس
مباراة أرسنال وكريستال بالاس
Videoرياضة

كريستال بالاس يوقف سلسلة انتصارات أرسنال ويفرض عليه التعادل السلبي على أرضه

كتب وطن
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فرض فريق الإنجليزي على منافسه التعادل السلبي دون تسجيل أي أهداف، بعد سلسلة انتصاراته الإيجابية في اللقاءات الثلاثة الأخيرة، ضمن منافسات الجولة ال 18 من الممتاز” البريميرليح”، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الإمارات”.

التعادل السلبي

وشهدت مجريات الشوط الأول والثاني الضغط والمنافسة القوية من كلا المنافسين داخل الملعب، إلى جانب إهدار الكثير من الفرص لفريق الأرسنال تجاه شباك حارس مرمى الضيف كريستال بالاس، ليفشل الفريق بعد صحوته مؤخراً ونجاحه في تحقيق الانتصارات في المباريات الثلاثة الماضية، ليتعثر أمام فريق كريستال بالاس بالتعادل السلبي دون إحراز أي أهداف لكلا الفريقين.

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وبهذا التعثر يحتل فريق أرسنال في المركز الحادي عشر في قائمة الترتيب برصيد24 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر المان يونايتد ” الشياطين الحمر” الذي يحتل المركز الأول برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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