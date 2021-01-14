كريستال بالاس يوقف سلسلة انتصارات أرسنال ويفرض عليه التعادل السلبي على أرضه

فرض فريق كريستال بالاس الإنجليزي على منافسه أرسنال التعادل السلبي دون تسجيل أي أهداف، بعد سلسلة انتصاراته الإيجابية في اللقاءات الثلاثة الأخيرة، ضمن منافسات الجولة ال 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز” البريميرليح”، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الإمارات”.

التعادل السلبي

وشهدت مجريات الشوط الأول والثاني الضغط والمنافسة القوية من كلا المنافسين داخل الملعب، إلى جانب إهدار الكثير من الفرص لفريق الأرسنال تجاه شباك حارس مرمى الضيف كريستال بالاس، ليفشل الفريق بعد صحوته مؤخراً ونجاحه في تحقيق الانتصارات في المباريات الثلاثة الماضية، ليتعثر أمام فريق كريستال بالاس بالتعادل السلبي دون إحراز أي أهداف لكلا الفريقين.

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صافرة النهاية، لا اهداف في استاد الامارات .. بعد التراجع الكبير، ارسنال لا يخسر في المباراة الخامسة على التوالي pic.twitter.com/eJBVIrnf5M — E P L W O R L D (@EPLworld) January 14, 2021

وبهذا التعثر يحتل فريق أرسنال في المركز الحادي عشر في قائمة الترتيب برصيد24 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر المان يونايتد ” الشياطين الحمر” الذي يحتل المركز الأول برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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