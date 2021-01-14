القبض على طبيبة وفادة بالسعودية
القبض على طبيبة وفادة بالسعودية
حياتنا

عمليات إجهاض وترقيع.. “عكاظ” تكشف فضيحة الطبيبة الوافدة التي خدعت السعوديين بـ6 آلاف ريال

كتب وطن
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تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على وافدة، تقوم بإجراء عمليات إجهاض وترقيع بكارة، داخل مجمع طبي خاص، لا تتوفر فيه الاشتراطات الطبية والصحية.

زائر سري أوقع الطبيبة في شر أعمالها

وتشير التفاصيل التي أوردتها صحيفة “عكاظ” المحلية، إلى أن زائراً سرياً تابع لمديرية الشؤون الصحية في مدينة الطائف، اتفق مع الطبيبة على تنفيذ عملية ترقيع بكارة مقابل 6 آلاف ريال، قبل أن تُباشر الجهات الأمنية الواقعة وتقبض على الطبيبة وتُحيلها للنيابة العامة.

وأثناء قيام الفرق الأمنية بعملها لوحظ وجود سيارة بجوار المجمع بها شخص يحمل ذات جنسية الطبيبة، ولوحظ عليه ارتباك شديد.

وعند تفتيشه من قبل رجال الأمن عثر بحوزته على تسعة وخمسين ألفا وسبعمائة ريال، حيث ذكر بأن المبلغ يعود للطبيبة، واتضح قيامه بتوريد الأدوية والمعدات المحظورة التي تستخدم في عمليات الإجهاض وترقيع البكارة.

مواد طبية منتهية الصلاحية وأدية مخدرة

وقال المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، إنه عثر بالمجمع الطبي الذي تجري فيه الطبيبة العمليات، على مواد طبية منتهية الصلاحية وأدوية مخدرة منتهية الصلاحية، وأدوات للعمليات الجراحية، وتطعيمات للالتهاب الكبدي (ب).

ترقيع واجهاض

وسبق أن نشرت صحيفة “” السعودية تقريراً مطولاً حول عمليات ترقيع لدى الفتيات في المملكة تناولت فيه طرقه وأسعاره ومسوقاته وجوانبه الفقهية والقانونية.

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وذكرت الصحيفة أن مراهقون ومراهقات وقعوا في المحظور بعد إقامة علاقات مشبوهة كانوا يتداولون أرقاماً لمحتالين بعضهم يعمل في مراكز وعيادات حكومية وخاصة أو أرقاماً لوسطاء، وذلك من أجل إيجاد حل لمشكلتهم المتمثلة في الحصول على طبيب يمكنه إجراء عملية ترميم أو رقع غشاء البكارة.

رأي القانون

هذا وتعتبر هذه العملية نوعاً من الغش والتدليس والخداع ويحق للزوج طلب فسخ النكاح مع تعويضه بالمهر وكافة مصاريف الزواج.

كما أن إجراء هذه العملية يعتبر مخالفة للنظام يحاسب عليها الطبيب والمستشفى، ويسحب الترخيص الطبي سواءً من الطبيب أو المستشفى ويمنع من مزاولة المهنة ويعتبر شريكا في الجريمة، وتطبق في حقه عقوبات السجن والغرامات المالية لمخالفته الأنظمة المعمول بها في السعودية.

 

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