“شاهد” الجونة المصري يتغلب بصعوبة على فريق الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين دون رد

حقق فريق الجونة المصري فوزاً صعباً على فريق الاتحاد السكندري، بهدفين نظيفين دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى الممتازة المصري، التي جمعت المنافسين على ملعب استاد ” خالد بشارة”.

هدفي الفوز للجونة

وجاء هدف التقدم لصالح فريق الجونة عن طريق اللاعب المصري كريم الطيب 21 عاماً في الدقيقة ال 32 بتسديدة قوية جاءت على يسار حارس مرمى الاتحاد السكندري ” محمد صبحي” 21 عاماً، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف نظيف دون رد من قبل المنافس فريق الاتحاد السكندري المصري.

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وشهدت مباراة الشوط الثاني سيطرة كلا الفريقين، مع محاولة فريق الاتحاد السكندري الوصول إلى شباك الجونة من أجل إحراز هدف تقليص الفارق دون جدوى، ليأتي الهدف القاتل لفريق الجونة المصري في الدقيقة ال 89 بواسطة لاعب الوسط إسلام رشدي 31 عاماً، لينتهي أحداث اللقاء بفوز فريق الجونة بهدفين نظيفين على منافسه الاتحاد السكندري الذي لم يحرز أي هدف في المباراة.

الجونة يتفوق على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة

أحرز ثنائية الجونة كريم الطيب فى الدقيقة ٣٢ و إسلام رشدي فى الدقيقة ٨٩#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/qWvpfrc4tH — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 14, 2021

وبهذا الفوز يحتل فريق الجونة المصري في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب الموسم الماضي فريق الأهلي المصري “القرن” متصدر الحالي متساوياً بذلك مع غريمه التقليدي الزمالك البيضاوي، بينما تجمد فريق الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، في الدوري المصري الممتاز.

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