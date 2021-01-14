مباراة الجونة والاتحاد السكندري
مباراة الجونة والاتحاد السكندري
Videoرياضة

“شاهد” الجونة المصري يتغلب بصعوبة على فريق الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين دون رد

كتب وطن
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حقق فريق المصري فوزاً صعباً على فريق ، بهدفين نظيفين دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى الممتازة المصري، التي جمعت المنافسين على ملعب استاد ” خالد بشارة”.

هدفي الفوز للجونة

وجاء هدف التقدم لصالح فريق الجونة عن طريق اللاعب المصري 21 عاماً في الدقيقة ال 32 بتسديدة قوية جاءت على يسار حارس مرمى الاتحاد السكندري ” محمد صبحي” 21 عاماً، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف نظيف دون رد من قبل المنافس فريق الاتحاد السكندري المصري.

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وشهدت مباراة الشوط الثاني سيطرة كلا الفريقين، مع محاولة فريق الاتحاد السكندري الوصول إلى شباك الجونة من أجل إحراز هدف تقليص الفارق دون جدوى، ليأتي الهدف القاتل لفريق الجونة المصري في الدقيقة ال 89 بواسطة لاعب الوسط إسلام رشدي 31 عاماً، لينتهي أحداث اللقاء بفوز فريق الجونة بهدفين نظيفين على منافسه الاتحاد السكندري الذي لم يحرز أي هدف في المباراة.

وبهذا الفوز يحتل فريق الجونة المصري في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب الموسم الماضي فريق الأهلي المصري “القرن” متصدر الحالي متساوياً بذلك مع غريمه التقليدي الزمالك البيضاوي، بينما تجمد فريق الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، في الممتاز.

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